Care sunt investițiile lui Trump din ultima lună. Președintele SUA a făcut 175 de tranzacții financiare

Președintele SUA Donald Trump a cumpărat obligațiuni cu o valoarea estimată între 51 și 161 de milioane de dolari în luna martie, emise atât de autorități publice, cât și de companii, informează Reuters.

Potrivit datelor prezentate de Biroul pentru Etică Guvernamentală al SUA, Trump a efectuat 175 de tranzații financiare în luna precedentă. Datele nu precizează valoarea exactă a fiecărei tranzacții, ci doar intervale valorice ale acestora.

Cele mai multe achiziții au constat în cumpărarea de obligațiuni emise de către statele americane, comitate și alte entități ale administrației sau de către parteneriate public-privat.

Cele mai ample 26 de tranzacții, în limita 1.000.000 – 5.000.000 de dolari, au fost în principal obligațiuni municipale sau emise de Trezorerie, la care se adaugă obligațiuni corporative emise de către companiile Weyerhaeuser și General Motors.

De asemenea, Trump a cumpărat obligațiuni emise de companii din domeniul energiei, tehnologiei, sănătății și serviciilor financiare, precum Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft and Wall Street banks Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase și Boeing.

Valoarea maximă a achizițiilor de obligațiuni realizate de Trump în luna precedentă este estimată de către Reuters la 161.000.000 dolari.