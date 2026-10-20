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Actualitate

Care sunt planurile PNL după instalarea guvernului Niculescu și ce se va întâmpla cu liberalii care au lipsit de la vot

Ruth Novacovici
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Mai mulți parlamentari liberali au lipsit de la votul de învestire a guvernului Niculescu, în pofida deciziei partidului în favoarea unui „vot de necesitate”, iar absența lor nu a trecut neobservată de conducerea PNL.

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Au existat mai multe absențe notabile în rândurile PNL la votul pentru învestirea guvernului condus de Luca Niculescu, printre ei aflându-se deputații Dragoș Ciobotaru, liderul PNL Vrancea, Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, și George Scarlat.