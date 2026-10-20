Care sunt planurile PNL după instalarea guvernului Niculescu și ce se va întâmpla cu liberalii care au lipsit de la vot

Au existat mai multe absențe notabile în rândurile PNL la votul pentru învestirea guvernului condus de Luca Niculescu, printre ei aflându-se deputații Dragoș Ciobotaru, liderul PNL Vrancea, Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, și George Scarlat.

Mai mulți parlamentari liberali au lipsit de la votul de învestire a guvernului Niculescu, în pofida deciziei partidului în favoarea unui „vot de necesitate”, iar absența lor nu a trecut neobservată de conducerea PNL.

Nu vor fi sancționați, pe motiv că nu erau obligați să voteze un guvern din care nu face parte PNL, au declarat surse liberale pentru HotNews.

În cazul în care vor exista demnitari PNL care se vor întoarce în funcții după instalarea noului guvern, vor fi considerați „pe lângă Partidul Național-Liberal”. Însă acest lucru nu înseamnă că vor fi excluși automat din partid.

În ce privește planurile lui Ilie Bolojan, sursele citate au spus că este foarte probabil ca acesta să nu se întoarcă la șefia Senatului, păstrându-și calitatea de simplu senator.

În schimb, fostul premier vrea să se concentreze pe activitatea în partid, mai ales prin frecvente deplasări în teritoriu care să-i consolideze poziția în PNL înaintea alegerilor interne din 2027.

Cabinetul Ilie Bolojan și-a încetat mandatul marți, după ce Parlamentul a votat învestirea guvernului condus de Luca Niculescu, cu 280 de voturi favorabile și 58 împotrivă.

Liberalii au votat pentru învestirea Guvernului, invocând necesitatea acută a unui guvern cu puteri depline.

„PNL intră în opoziție cu aceeași obligație pe care și-a asumat-o și la guvernare: să apere interesul public, legea și bunul-simț și să fie un factor de modernizare a României. Vom urmări fiecare pas al guvernării și vom sancționa fiecare derapaj”, a spus Ilie Bolojan la dezbaterile din plenul Parlamentului.