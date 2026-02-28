Carrefour, explicații despre motivele pentru care a decis vânzarea magazinelor către familia Pavăl (Dedeman). O mențiune despre guvern și o premieră negativă în 2025

Grupul francez afirmă că vrea să se concentreze pe țările strategice, iar piața din România este una mică. Francezii spun și că măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan au afectat puterea de cumpărare a populației.

„Am decis să ne concentrăm atenţia pe ţările strategice, pe cele importante, iar România era o piaţă mică, reprezentând 3,5% din vânzările grupului. Am primit o ofertă atractivă, echivalentul a 30% din vânzări, 4,8 x EBITDA şi 28,4 x ROI”, spun oficialii Carrefour într-un document, citați de Ziarul Financiar.

Francezii se așteaptă ca tranzacția să fie finalizată în a doua parte a acestui an și că „în România, volumele de vânzări au scăzut pe fondul măsurilor de austeritate anunţate de guvern, care au afectat puterea de cumpărare şi încrederea consumatorilor, în timp ce piaţa din Polonia a rămas dificilă şi competitivă, şi aici vânzările în volume fiind sub presiune.”

Potrivit informațiilor ZF, 2025 a fost primul an pe pierdere pentru Carrefour în România: 21 milioane de euro.

Compania franceză Carrefour a anunțat la jumătatea lunii februarie că a intrat în negocieri exclusive pentru a vinde operațiunile din România către Pavăl Holding, grup controlat de antreprenorii băcăuani Adrian și Dragoș Pavăl, patronii lanțului de magazine Dedeman, potrivit Startupcafe.ro.

Compania franceză a transmis că tranzacția este parte a procesului de revizuire strategică inițiat de grupul francez la începutul anului 2025. Prețul se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro.