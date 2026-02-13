Carrefour spune adio României. Proprietarii Dedeman au deja o marcă proprie pusă deoparte pentru lanțuri de magazine
Retragerea grupului francez Carrefour din România, alături de vânzarea preconizată a operațiunilor din Polonia, pentru care caută cumpărători, dar și potențial din Belgia, lasă cel mai mare retailer alimentar european cu o prezență directă în doar două țări pe continent și trei la nivel global, considerate piețe-cheie de către CEO-ul Alexandre Bompard.
