Carrefour spune adio României. Proprietarii Dedeman au deja o marcă proprie pusă deoparte pentru lanțuri de magazine

Retragerea grupului francez Carrefour din România, alături de vânzarea preconizată a operațiunilor din Polonia, pentru care caută cumpărători, dar și potențial din Belgia, lasă cel mai mare retailer alimentar european cu o prezență directă în doar două țări pe continent și trei la nivel global, considerate piețe-cheie de către CEO-ul Alexandre Bompard.

Citește mai mult pe Profit.ro

Foto: Dreamstime.com