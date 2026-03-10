„Trădătoarele” iraniene care au fugit din cantonament au primit vize umanitare în Australia / Reacția lui Trump

Australia a acordat marți vize umanitare celor cinci jucătoare de fotbal iraniene care au solicitat azil deoarece se temeau de ce li se poate întâmpla la întoarcerea în țara lor după ce au refuzat să cânte imnul național la un meci din Cupa Asiei, potrivit Reuters.

„Australienii au fost impresionați de situația dificilă a acestor curajoase femei”, a declarat marți premierul australian Anthony Albanese într-o conferință de presă ținută la Canberra, la o zi după ce poliția le ajutase să fugă din cantonamentul unde erau sub controlul reprezentanților guvernului iranian.

„Aici sunt în siguranță și ar trebui să se simtă ca acasă”, a adăugat el.

Cele cinci sunt protejate de poliție

Președintele american Donald Trump l-a lăudat pe Albanese pentru că le-a permis femeilor să rămână, afirmând pe rețelele de socializare că Statele Unite gata să le primească pe jucătoare dacă Australia nu o făcea.

Oficialii australieni au spus că este vorba de fotbalistele Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi, Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh și Atefeh Ramezanizadeh. Acestea sunt cazate acum într-un loc secret, sub protecția poliției.

Albanese a spus că oferta de a ale ajuta este valabilă și pentru celelalte jucătoare din echipa națională a Iranului aflate în prezent în Australia, dar ele decid dacă acceptă sau nu.

Au fugit din cantonament după negocieri în secret

Imagini transmise de televiziunile de la fața locului au arătat că multe alte jucătoare iraniene au plecat marți cu un autobuz de la hotelul din orașul Gold Coast unde erau cazate. Nu este clar deoacamdată care jucătoare s-au urcat în autobuz sau s-au dus.

Ministrul de interne Tony Burke a postat pe contul său de X fotografii în care apare alături de cele cinci jucătoare, după ce le-a acordat vizele.

El a declarat că guvernul a purtat discuții în secret cu jucătoarele timp de câteva zile, dar a recunoscut că fuga a fost o decizie dificilă pentru ele.

„Chiar dacă oferta rămâne valabilă pentru celelalte membre ale echipei, este foarte posibil și chiar probabil ca nu toate femeile din echipă să decidă să profite de oportunitatea pe care Australia le-o oferă”, a spus el.

Trump: „O treabă foartă bună”

Trump a postat inițial pe rețelele de socializare că Australia „comite o greșeală umanitară teribilă” prin faptul că permite echipei să fie trimisă înapoi acasă, aparent neștiind că Australia purta discuții secrete cu femeile de câteva zile.

Trump a spus că acestea „vor fi probabil ucise” dacă vor fi forțate să se întoarcă în Iran. „Statele Unite le vor primi dacă voi nu o faceți”, a adăugat el.

Într-o postare ulterioară, Trump a spus că a vorbit cu Albanese și că liderul australian „face o treabă foarte bună în această situație destul de delicată”.

Albanese a spus că Trump l-a sunat chiar înainte de ora 2 dimineața (15:00 GMT luni).

„I-am putut transmite măsurile pe care le-am întreprins în ultimele 48 de ore și că cinci membre ale echipei au cerut ajutor, l-au primit și sunt în siguranță”, a spus Albanese.

Campania echipei iraniene în turneul Cupei Asiei, găzduit de Australia, a început chiar în momentul în care SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului, ucigându-l pe liderul suprem al Republicii Islamice, Ali Khamenei. Echipa a fost eliminată din turneu duminică, după ce a pierdut cu 2-0 în meciul cu Filipine.

Presa iraniană: „Trădătoare pe timp de război”

Fanii fotbalului și agenții guvernamentale au început să-și exprime îngrijorarea cu privire la jucătoare după ce acestea au fost etichetate drept „trădătoare pe timp de război” la televiziunea de stat pentru că a refuzat să cânte imnul național înaintea primului meci împotriva Coreei de Sud.

Decizia jucătoarelor de a rămâne în picioare în tăcere a fost calificată de un comentator al postului de televiziune Islamic Republic of Iran Broadcasting drept „culmea dezonoarei”.

Echipa iraniană a cântat imnul și a salutat înaintea celui de-al doilea meci împotriva Australiei, stârnind temeri în rândul organizațiilor pentru drepturile omului că jucătoarele au fost constrânse de reprezentanții guvernului.