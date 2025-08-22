„Cartea de identitate simplă nu e document de călătorie”. Ce a vrut să spună o declarație video făcută vineri dimineața pe contul de Facebook al MAI

Din aprilie în București și, apoi, treptat, în țară, au început să fie eliberate noile cărți de identitate. Românii pot opta pentru o carte de identitate cu cip sau pentru una simplă. În același timp, majoritatea românilor încă au cartea clasică de identitate, fără cip. Vineri, Ministerul Afacerilor Interne a postat un anunț care a stârnit reacții.

„Știai că noua carte electronică de identitate este și document de călătorie? Asta înseamnă că o poți folosi în toate statele membre ale Uniunii Europene. (…) Atenție! Cartea de identitate simplă nu este document de călătorie și nu poți călători în străinătate cu aceasta”, spune în anunțul video de pe Facebook o reprezentantă a MAI, îmbrăcată în polițistă.

„Da, ai auzit bine!”, continuă tânăra, în videoclipul postat vineri dimineață. Anunțul poate fi interpretat, însă, ca și cum nu mai constituie document de călătorie decât noul buletin de identitate electronic, cu cip, conform reacțiilor publicului de pe contul MAI.

Acest lucru nu este însă adevărat. Încă se poate călători și cu „carte de identitate” în format vechi. Cartea de identitate „veche” nu trebuie confundată cu cartea de identitate simplă, fără cip.

Ce vrea să spună, de fapt, videoclipul? Toate „buletinele” actuale expiră în august 2031. Chiar și cele pe care scrie de fapt alt an, cum este cazul mai multor vârstnici.

În 2031 se încheie perioada de tranziție la noul format de acte de identitate ale UE, potrivit unui comunicat al autorităților române.

Buletinele pe formatul vechi nu se mai eliberează din luna aprilie, când au început să fie eliberate doar actualele cărți de identitate – cu cip sau fără cip.

„Dacă veți avea carte simplă, va trebui să aveți obligatoriu pașaportul”

Cele cu cip vor putea fi folosite și în afara granițelor, cele fără cip vor fi doar documente de identificare pe teritoriul României.

Astfel, „dacă veți avea carte simplă, va trebui să aveți obligatoriu pașaportul. De aceea este mai utilă cartea electronică”, explică Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, într-un dialog cu HotNews, după ce a fost contactat să clarifice anunțul video.

Până în 2031, însă, se poate călători și cu cartea de identitate, cea în format „mare”.

El subliniază: „Numai cartea electronică (n.red. cea cu cip) va putea fi folosită ca pașaport în Uniune, plus Turcia, plus Republica Moldova”, adaugă secretarul de stat.

La ce vor putea fi folosite cărțile de identitate, fără cip

Întrebat dacă noile cărți de identitate simple, fără cip, vor putea fi folosite în străinătate pentru legitimare, de exemplu, Bogdan Despescu a spus că nu.

Altfel, el spune că cei care vor avea carte de identitate fără cip vor trebui să aibă, în afara granițelor, și un alt act de identitate, respectiv pașaportul.

Nu se mai emit buletine pe format „mare”

În prezent, în România, cărțile vechi de identitate nu mai sunt emise. „La nivel național avem sistemul operațional pentru modelul nou. La toate structurile de Evidență a Persoanelor din țară. Aceste structuri sunt la nivel de autorități locale. Dacă undeva vreo primărie mai emite carte veche, nu e bine”, adaugă secretarul de stat.

El mai spune spune că introducerea noilor cărți de identitate „cu atâtea elemente de siguranță” vine ca urmare a unei reglementări europene. „Sunt niște condiții impuse de UE”, spune Despescu.

Întrebat despre diferențele dintre formatul vechi al cărților de identitate și cele noi, cu cip, Bogdan Despescu spune că atât cele vechi, „modelul 1997”, cât și cele noi care nu au cip, nu au nici elementele de siguranță de pe cartea electronică cu cip.

„Nici nu pot fi la nivelul celor electronice, pentru că sunt alte mecanisme, alte sisteme, e o tehnică specială”, spune el.

Cât costă noile cărți de identitate

„Costul pașaportului e de trei ori mai mare. Pașaportul are cip, ca și cartea electronică. Deci nu e nicio diferență între pașaport și carte, din punct de vedere al elementelor de siguranță, al modalității de preluarea datelor”, spune secretarul de stat.

Taxa pentru cărțile de identitate simple (CIS) este de 38 de lei, în timp ce cele electronice (CIE) costă 68 de lei. Comparativ, taxa pentru pașaport este de 265 de lei.

