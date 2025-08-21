Cărui președinte i-a cerut Jair Bolsonaro azil politic. Scrisoarea, găsită de polițiști în telefonul fostului lider acuzat de tentativă de lovitură de stat

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro (centru), eliberat temporar din arestul la domiciliu pentru a fi supus unor examene medicale, părăsește un spital din Brasolia, Brazilia, pe 16 august 2025. FOTO: Eraldo Peres / AP / Profimedia

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a redactat o scrisoare adresată președintelui argentinian Javier Milei în care a solicitat azil politic, a anunțat miercuri poliția federală, într-un raport în care îl acuză de încălcarea ordinelor judecătorești legate de procesul său în fața Curții Supreme, informează Reuters.

Scrisoarea fusese salvată pe telefonul mobil al lui Bolsonaro în februarie 2024, la două zile după ce i-a fost confiscat pașaportul, potrivit poliției. Nu este clar dacă documentul i-a și fost trimis președintelui Milei.

Un oficial al guvernului argentinian a declarat pentru Reuters, sub rezerva anonimatului, că biroul lui Milei nu a primit nicio scrisoare.

Documentul face parte din raportul final al poliției care îl acuza oficial pe Bolsonaro și pe fiul său, deputatul Eduardo, de încercarea de a interveni în procesul fostului președinte brazilian în fața Curții Supreme, pentru presupusa organizare a unei lovituri de stat în vederea anulării alegerilor din 2022. Pledoariile finale în acest caz vor începe luna viitoare.

Poliția a găsit, de asemenea, o înregistrare audio în care Bolsonaro îi cere lui Martin de Luca, avocatul companiei Trump Media & Technology Group, a președintelui american Donald Trump, și care reprezintă de asemenea platforma de partajare video Rumble, să revizuiască o postare pe rețelele sociale pe care fostul președinte brazilian o pregătea luna trecută cu complimente la adresa lui Trump.

„Înregistrarea audio atribuită lui Jair Bolsonaro demonstrează că fostul președinte acționează în subordinea intereselor agenților străini”, se arată în raportul poliției.

Bolsonaro a fost plasat în arest la domiciliu luna aceasta, după ce judecătorul Alexandre de Moraes, de la Curtea Supremă, a constatat că fostul președinte nu a respectat ordinele de restricție impuse pentru că a solicitat intervenția lui Trump în acest caz.

Într-o declarație făcută joi, avocații lui Bolsonaro au spus că sunt surprinși de ultimele acuzații ale poliției federale și că fostul președinte „nu a încălcat niciodată ordinele de restricție impuse anterior”.

De Luca a declarat, într-un comunicat separat, că a fost vizat pentru că „s-a opus lui Alexandre de Moraes” și că corespondența sa era de natură juridică obișnuită.

„Oferirea de feedback într-o scurtă notă publică sau transmiterea unui document judiciar public este ceva absolut obișnuit. Cu toate acestea, aceste acțiuni de rutină sunt acum transformate în teorii conspiraționiste”, a afirmat de Luca.

Într-o postare pe rețeaua de socializare X, Eduardo Bolsonaro, un congresman brazilian care s-a mutat în SUA și care militează la Washington în numele tatălui său, a afirmat că activitatea lui în SUA nu a avut niciodată scopul de a interveni în vreun proces judiciar aflat în derulare în Brazilia.

Trump s-a referit la procesul lui Bolsonaro ca la o „vânătoare de vrăjitoare” și l-a indicat drept un motiv pentru aplicarea unei taxe vamale de 50% asupra produselor braziliene, în timp ce Trezoreria SUA l-a vizat pe Moraes cu sancțiuni financiare.

Rumble a fost suspendată în Brazilia începând din februarie, în urma unei decizii a Curții Supreme din Brazilia, care a stabilit că platforma de socializare nu a respectat ordinele judecătorești. Firma i-a dat în judecată pe Moraes și pe Trump Media la un tribunal american.

Într-o hotărâre judecătorească bazată pe raportul poliției, Moraes le-a acordat avocaților lui Bolsonaro 48 de ore pentru a clarifica presupusa nerespectare a ordinelor de restricție și riscul de fugă al acestuia.

Anul trecut, The New York Times a publicat imagini surprinse de camerele de securitate care arătau că Bolsonaro a petrecut două nopți la ambasada Ungariei din Brasilia. Moraes a închis ulterior ancheta privind solicitarea de azil, invocând lipsa probelor.