Casa Albă vine cu o precizare importantă despre armistițiul cu Iranul

Casa Albă a calificat armistițiul temporar din Orientul Mijlociu, anunțat puțin mai devreme de Donald Trump, drept o „bază viabilă pentru negocieri”, dar a subliniat că „nimic nu este definitiv până când nu este anunțat de președinte”, transmite Sky News.

Liderul de la Casa Albă a anunțat, în cursul nopții de marți spre miercuri, că atacurile asupra Iranului vor fi suspendate pentru o perioadă de două săptămâni numai dacă Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă – lucru cu care Teheranul a fost de acord ulterior, pe durata armistițiului.

În urma anunțului lui Trump, Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat, într-un comunicat:

„ Cuvintele președintelui Trump vorbesc de la sine: aceasta este o bază viabilă pentru negocieri, iar aceste negocieri vor continua.

Cuvintele președintelui Trump vorbesc de la sine: aceasta este o bază viabilă pentru negocieri, iar aceste negocieri vor continua. Adevărul este că președintele Trump și puternica noastră armată au determinat Iranul să accepte redeschiderea Strâmtorii Ormuz, iar negocierile vor continua.

Există discuții despre întâlniri față în față, dar nimic nu este definitiv până când nu este anunțat de președinte sau de Casa Albă.”

Președintele american a anunțat marți, într-un mesaj publicat pe Truth Social, că este de acord să oprească bombardamentele asupra Iranului timp de două săptămâni și că este pregătit pentru o încetare a focului numai dacă Teheranul redeschide „complet” strâmtoarea strategică Ormuz.

„În urma discuțiilor cu premierul Shehbaz Sharif și mareșalul Asim Munir, din Pakistan, în cursul cărora mi-au cerut să suspend intervenția militară prevăzută în această seară împotriva Iranului și cu condiția ca Republica Islamică Iran să accepte deschiderea completă, imediată și sigură a strâmtorii Ormuz, accept să suspend bombardamentele și atacurile împotriva Iranului pentru o perioadă de două săptămâni”, a scris Trump, cu puțin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului său.

Liderul de la Casa Albă amenințase mai devreme în cursul zilei de marți că va eradica „o întreagă civilizație” dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea Ormuz.

„Va fi un armistițiu reciproc!”, a adăugat Trump, potrivit căruia Statele Unite „și-au atins și depășit deja toate obiectivele militare” în privința conflictului cu Iranul.

Ulterior, șeful diplomației iraniene a transmis că „tranzitul în condiții de siguranță” prin Strâmtoarea Ormuz va fi posibil timp de două săptămâni.

Într-o declarație emisă în numele Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului (SNSC), ministrul de Externe Seyed Abbas Araqchi a precizat că, pe parcursul celor două săptămâni, trecerea în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Ormuz „va fi posibilă prin coordonarea cu Forțele Armate ale Iranului și ținând seama de limitările tehnice”.

Araqchi a mai spus că Iranul își va opri atacurile, dacă și atacurile împotriva sa încetează.