VIDEO Anunțul Casei Albe despre intenția lui Trump de preluare a Groenlandei

Președintele Donald Trump rămâne angajat față de Alianța Nord-Atlantică, chiar dacă el și echipa lui de securitate națională poartă „discuții active” cu privire la achiziționarea Groenlandei de către SUA, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit Reuters.

Trump, care dorește de mult timp să achiziționeze Groenlanda pentru resursele minerale ale insulei, a creat tensiuni cu statele membre NATO, neexcluzând posibilitatea de a prelua teritoriul cu forța.

Groenlanda, prin legătura ei cu Danemarca, este considerată parte a NATO.

„Toate opțiunile sunt întotdeauna pe masa președintelui Trump, în timp ce evaluează ce este mai convenabil pentru interesele Statelor Unite”, le-a spus Leavitt reporterilor, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. „Vreau să subliniez că prima opțiune a președintelui a fost întotdeauna diplomația”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a lui Trump.

Leavitt a mai spus că achiziționarea Groenlandei ar oferi Statelor Unite un control mai mare asupra regiunii arctice și capacitatea de a contracara agresiunea într-o zonă strategică.

„Președintele a fost foarte deschis și clar cu voi toți și cu lumea întreagă că consideră că este în interesul Statelor Unite să descurajeze agresiunea Rusiei și Chinei în regiunea arctică, și de aceea echipa lui discută în prezent despre cum ar arăta o potențială achiziție”, a precizat ea.

Achiziționarea insulei „este un lucru pe care președintele și echipa lui de securitate națională îl discută activ”, a adăugat Leavitt.

Trump a afirmat miercuri că SUA vor continua să sprijine NATO și că Rusia și China se tem de alianță doar atâta timp cât Statele Unite sunt membre ale alianței.

Totuși, liderul de la Casa Albă a spus că se îndoiește că „NATO ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei”, lansând astfel noi critici la adresa alianței de securitate.

„Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi”, a scris Trump, în mesajul publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, la o zi după ce Casa Albă a admis explicit că SUA nu exclud o intervenție militară pentru a prelua Groenlanda de la Danemarca, țară care este membră NATO.

Karoline Leavitt a spus în timpul conferinței de presă că nu a auzit ca Trump să pună la îndoială pretențiile Danemarcei asupra Groenlandei.

Statutul Groenlandei

Groenlanda face parte din Danemarca de peste 600 de ani, iar în prezent are un statut de teritoriu semi-suveran. Această insulă vastă, dar care numără doar aproximativ 56.000 de locuitori, are o economie dependentă de pescuit și este finanțată masiv de guvernul de la Copenhaga, cu aproximativ un miliard de dolari pe an, echivalentul a aproximativ jumătate din bugetul său, deși dispune de mari resurse naturale, inclusiv petrol și gaze naturale.

După al Doilea Război Mondial, președintele american de atunci, Harry Truman, a încercat și el să cumpere Groenlanda cu o sută de milioane de dolari plătiți în aur, considerând-o un teritoriu de mare importanță strategică în contextul Războiului Rece care tocmai începuse, dar guvernul danez a refuzat oferta.

Cu baza sa aeriană Pituffik, Groenlanda este importantă pentru SUA și pentru sistemul american de avertizare timpurie a rachetelor balistice, întrucât ruta cea mai scurtă dintre Europa și America de Nord trece prin această insulă, notează Agerpres.

Washingtonul și-a exprimat interesul de a-și extinde acolo prezența militară, inclusiv prin amplasarea de radare care să monitorizeze apele Atlanticului pe unde pătrund navele militare și submarinele nucleare rusești.

Tot miercuri, secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că se va întâlni săptămâna viitoare cu oficiali danezi pentru a discuta despre Groenlanda, fără a oferi alte detalii.

Danemarca a respins până în prezent categoric ideea de a ceda în vreun fel Groenlanda către SUA.

Mai mulți aliați europeni ai Danemarcei, respectiv Spania, Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit, au emis marți o declarație comună în care își afirmă sprijinul față de Danemarca și descriu securitatea zonei arctice drept „o prioritate” pentru Europa.