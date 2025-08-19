Casa Albă dezvăluie o promisiune făcută de Putin și confirmă linia roșie „definitivă” a lui Trump

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o conferință de presă la Casa Albă din Washington, DC, pe 19 august 2025. FOTO: Mandel NGAN / AFP / Profimedia

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat marți că președintele rus Vladimir Putin a promis că va purta discuții cu liderul ucrainean Volodmir Zelenski, relatează CNN și Sky News.

În cadrul unei conferințe de presă, Leavitt a fost întrebată de un reporter dacă Putin a promis că va avea o întâlnire directă, în următoarele săptămâni, cu președintele ucrainean.

„Da, a promis, și tocmai v-am răspuns la această întrebare”, a spus ea.

Anterior, în răspunsul la o întrebare a unei jurnaliste CNN, Karoline Leavitt fusese mult mai vagă cu privire la faptul că Putin ar fi acceptat întâlnirea.

„Vă pot asigura că guvernul Statelor Unite și administrația Trump colaborează atât cu Rusia, cât și cu Ucraina pentru ca această întâlnire bilaterală să aibă loc”, răspunsese ea.

Mai devreme în cursul zilei de marți, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a refuzat să se angajeze cu privire la o întâlnire între Putin și Zelenski, dar nu a exclus posibilitatea unor discuții ulterioare.

Ce a spus Lavrov:

„Nu respingem nicio formă de colaborare – nici bilaterală, nici trilaterală, președintele a vorbit în repetate rânduri despre acest lucru. Principalul lucru este că orice format este inclus nu pentru ca cineva să scrie în ziare a doua zi dimineață sau să difuzeze la televizor seara, sau să bârfească pe rețelele sociale, în încercarea să profite de propaganda, ci pentru a avansa pas cu pas, treptat, începând de la nivel de experți și parcurgând apoi toate etapele necesare pentru pregătirea summiturilor. Acesta este genul de abordare serioasă pe care o vom susține întotdeauna”.

Declarațiile lui Lavrov au fost făcute la o zi după ce președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-au întâlnit și și-au exprimat speranța că discuțiile lor ar putea deschide calea pentru negocieri trilaterale cu participarea președintelui rus Vladimir Putin.

În cadrul unei intervenții la postul de televiziune de stat Rossiya-24, Lavrov a afirmat că Rusia rămâne angajată în eforturile de soluționare a conflictului din Ucraina, atât în format bilateral, cât și trilateral.

Sprijinul aerian al SUA pentru Ucraina este „o opțiune”, spune Casa Albă, confirmând linia roșie „definitivă” a lui Trump

Karoline Leavitt a reiterat în cursul conferinței ei de presă de la Casa Albă că președintele Donald Trump a „exclus definitiv” trimiterea de trupe americane în Ucraina ca parte a oricăror garanții de securitate pentru a se ajunge la un acord de pace cu Rusia, dar nu a exclus alte opțiuni militare, inclusiv în spațiul aerian.

„Este o opțiune și o posibilitate. Nu voi exclude cu certitudine nimic din opțiunile militare pe care președintele le are la dispoziție. Îl voi lăsa pe el să facă acest lucru. Vă pot spune că a exclus definitiv trimiterea de trupe terestre”, a declarat Leavitt, când a fost întrebată despre opțiunile „aeriene” ale SUA ca formă de securitate în cadrul garanțiilor pentru Ucraina.

Trump însuși a declarat anterior în cursul zilei că poate oferi garanții personale că nu va trimite trupe americane în Ucraina pentru a impune un acord de pace cu Rusia. Într-un interviu telefonic acordat Fox News, Trump a fost întrebat: „Ce fel de garanții credeți că aveți, după încheierea mandatului administrației Trump, că nu vor fi trupe americane pe teren pentru a apăra granița (Ucrainei)?”.

„Ei bine, aveți asigurarea mea, iar eu sunt președintele”, a răspuns Trump. „Eu încerc doar să împiedic uciderea oamenilor”, a precizat liderul american.

Leavitt a mai spus marți că Trump a cerut echipei sale de securitate națională să coordoneze acțiunile cu Europa și să continue discuțiile pe această temă cu Ucraina și Rusia.

„Cu siguranță putem ajuta la coordonare și poate să oferim alte mijloace de garanții de securitate aliaților noștri europeni”, a declarat Leavitt. „Președintele înțelege că garanțiile de securitate sunt extrem de importante pentru a asigura o pace durabilă și a ordonat echipei sale de securitate națională să coordoneze acțiunile cu prietenii noștri din Europa și să continue cooperarea și discuțiile pe aceste teme cu Ucraina și Rusia”, a precizat ea.

Planurile pentru întâlnirea dintre Putin și Zelenski, „în curs de elaborare”

Planurile pentru o întâlnire bilaterală între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt „în curs de elaborare”, fiind discutate „multe opțiuni”, a mai anunțat marți purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Ea a refuzat în repetate rânduri să răspundă la întrebări privind locațiile pentru o asemenea întâlnire.

„Ambii lideri și-au exprimat dorința de a se întâlni, iar echipa noastră de securitate națională va ajuta ambele țări să facă acest lucru”, le-a mai spus Leavitt reporterilor la briefingul de la Casa Albă.

Presată de o jurnalistă cu privire la modul în care s-au schimbat planurile – de la o posibilă întâlnire trilaterală (Trump-Zelenski-Putin) la una bilaterală (Putin-Zelenski) – Leavitt a spus că „a fost o idee care a evoluat în cursul conversațiilor președintelui (Trump) cu președintele Putin, președintele Zelenski și liderii europeni”, care, a adăugat ea, „sunt toți de acord că acesta este un prim pas important”.

Trump, a menționat Karoline Leavitt, este „de acord” cu ideea unei întâlniri bilaterale fără prezența SUA.

„În cele din urmă, președintele a spus întotdeauna că există domenii de dezacord în acest război care vor trebui discutate și decise de aceste două țări. Prin urmare, el dorește ca aceste două țări să se angajeze într-o diplomație directă”, a punctat ea.