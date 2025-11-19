Casa Albă îi acuză pe democrați că îndeamnă armata și serviciile „să se angajeze în rebeliune” împotriva lui Trump

Casa Albă a criticat, miercuri, apelul lansat de șase congresmeni democrați către personalul militar și din serviciile americane de informații de a refuza „ordinele ilegale” pe care le primesc din partea administrației conduse de președintele republican Donald Trump, transmite AFP.

„Democrați de top fac apel deschis la CIA și oficiali militari să se angajeze în rebeliune împotriva comandantului lor suprem. Nu subestimați cât de periculos de radicalizat a devenit Partidul Democrat”, a declarat Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet de la Casa Albă, într-o postare pe platforma X.

Declarațiile democraților au fost criticate și de secretarul american de război, Pete Hegseth, într-o reacție la postarea lui Stephen Miller, în care a descris apelul drept „Stadiu 4 al TDS”, sau „Sindromul deranjamentului Trump”, o sintagmă pe care o folosește dreapta pentru a-i ironiza pe adversarii președintelui.

„Puteți refuza ordinele ilegale”

Grupul de senatori și membri democrați ai Camerei Reprezentanților, cu toții având experiență în armată sau în serviciile de informații, a declarat într-un videoclip postat marți pe X că „această administrație îi pune pe militarii și profesioniștii din comunitatea de informații în uniformă împotriva cetățenilor americani”.

„În acest moment, amenințările la adresa constituției noastre nu vin numai din străinătate, ci chiar de aici, de acasă”, au spus ei, adăugând: „Puteți refuza ordinele ilegale”.

Democrații nu au spus la ce ordine se referă, dar administrația Trump a fost criticată atât pentru modul în care utilizează forțele armate americane în țară, cât și pentru cum acționează în străinătate.

În Statele Unite, Trump a ordonat Gărzii Naționale să intre în mai multe orașe americane, în multe cazuri împotriva dorinței exprimate de oficialii locali, care au ripostat cu contestații în instanță.

Peste hotare, președintele a ordonat atacuri împotriva unor ambarcațiuni pe care administrația americană le acuză că erau implicate în traficul de droguri, în Marea Caraibilor și în Oceanul Pacific. Operațiunile armatei SUA s-au soldat cu peste 80 de decese, începând din luna septembrie.

Unii experți susțin că atacurile sunt ilegale și că echivalează cu execuții extrajudiciare, chiar dacă vizează traficanți cunoscuți.

Printre congresmenii care au apărut în videoclipul postat pe X s-au numărat senatorul Mark Kelly, fost membru al Marinei americane și astronaut NASA, și senatoarea Elissa Slotkin, care a lucrat pentru Agenția Centrală de Informații (CIA) a SUA în Irak.