Casa Albă o ironizează pe Kesha, după ce cântăreaţa a respins folosirea muzicii sale de către armata americană

Cântăreaţa americană Kesha (39 de ani), la fel ca mulţi artişti, a protestat faţă de modul în care administraţia lui Donald Trump i-a folosit muzica în Statele Unite. Sursa furiei sale: utilizarea de către Casa Albă a piesei sale din 2010, „Blow”, într-un videoclip promoţional publicat pe TikTok.

În acest videoclip, publicat în 10 februarie şi vizionat de peste 16 milioane de ori pe reţeaua de socializare, avioane de vânătoare militare americane lansează o rachetă asupra a ceea ce pare a fi o navă inamică. Mesajul care însoţeşte videoclipul este „Letalitate”.

„Am descoperit că Casa Albă folosea una dintre melodiile mele pe TikTok pentru a incita la violenţă şi a ameninţa cu războiul”, a scris Kesha pe reţelele de socializare, denunţând glorificarea „dezgustătoare şi inumană” a unui conflict, relatează News.ro.

„Nu aprob absolut deloc ca muzica mea să fie folosită pentru a promova violenţa. Dragostea triumfă întotdeauna asupra urii”, a adăugat cântăreaţa, înainte de a concluziona: „Să nu ne lăsăm distraşi de la faptul că infractorul prădător Donald Trump apare de peste un milion de ori în Dosarele (Epstein)”.

Casa Albă: „Aceşti «artişti» nu fac decât să ne crească vizualizările”

Un mesaj care cu siguranţă a atras atenţia Casei Albe. „Toţi aceşti «artişti» sunt luaţi în râs. Asta nu face decât să crească numărul de vizualizări ale videoclipurilor noastre, pentru că oamenii vor să vadă de ce se plâng”, a răspuns cu dispreţ Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe.

În ultimele luni, mulţi artişti și trupe, precum Kesha, Rolling Stones, Céline Dion şi Sabrina Carpenter, au denunţat utilizarea muzicii lor fără aprobare de către administraţia Trump şi a diferitelor sale servicii, inclusiv de către poliția anti-imigrație.

Cel mai recent exemplu este trupa britanică Radiohead, care a înjurat ICE, după ce Departamentul de Securitate Internă al SUA a folosit un cover al piesei lor „Let Down”, o piesă de pe albumul „Ok Computer”, lansat în 1997.