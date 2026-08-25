Casa Albă pregătește cel mai mare plan de anulare a vizelor din istoria SUA

Administrația de la Casa Albă intenționează să revoce vizele turistice și de afaceri ale miilor de persoane care, după obținerea acestor permise și după ce au intrat în țară, au depus cereri de azil, informează marți agenția EFE, citată de Agerpres.

Tommy Piggott, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, a confirmat planul într-un mesaj transmis către EFE.

„Ne coordonăm cu Departamentul pentru Securitate Internă pentru a identifica și revoca vizele de non-migranți ale cetățenilor străini care au venit în Statele Unite pretinzând că sunt vizitatori temporari, dar care apoi au solicitat azil pentru a rămâne aici permanent”, a explicat Piggott în mesaj.

„Aceste tipuri de vize sunt emise cu înțelegerea clară că sunt destinate celor care intenționează să se întoarcă în țara lor de origine. Obținerea unei vize pentru a solicita azil este o fraudă, ceea ce reprezintă motiv de revocare a vizei”, a adăugat oficialul american. El a subliniat totodată mesajul promovat de administrația președintelui Donald Trump, și anume că o viză americană „este un privilegiu, nu un drept”.

Planul ar afecta vizele B1 și B2, emise pentru călătorii în scop de afaceri, respectiv turism.

Vizele americane a până la 200.000 de persoane ar putea fi revocate

Declarațiile lui Piggott vin după ce agenția Associated Press – care cita ca surse documente de la Departamentul de Stat și doi oficiali americani – a relatat că acest plan ar putea afecta până la 200.000 de străini care au solicitat sau sunt în curs de a solicita azil în Statele Unite începând din 2016. Dacă va fi implementat, planul ar reprezenta cea mai mare campanie de revocare de vize din istoria țării.

Însă revocările vizelor nu ar duce neapărat la expulzarea imediată, potrivit AP.

Majoritatea celor cu dosare de azil în curs de analiză ar fi reîncadrați într-o altă categorie, dar și-ar pierde statutul de călători în scop de afaceri sau de turism, se arată în relatarea AP.

Luni, secretarul de stat adjunct Christopher Landau a publicat pe platforma „X” că sistemul american de imigrație „a fost mult timp inundat de cereri de azil frivole”.

Câte vize a revocat până acum administrația Trump

Agenția Reuters amintește că Departamentul de Stat al SUA a anunțat la începutul acestei luni că a revocat peste 175.000 de vize ale unor cetățeni străini în timpul administrației Trump.

Ca parte a campaniei sale de expulzare a milioane de imigranți de la revenirea lui Trump la putere în ianuarie 2025, guvernul SUA a crescut progresiv restricțiile pentru solicitanții tuturor tipurilor de vize, susținând că va consolida astfel securitatea internă.

Grupurile pentru drepturile omului spun că unele dintre măsuri au încălcat libertatea de exprimare, dreptul la un proces echitabil și au creat un mediu nesigur, în special pentru minoritățile etnice, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la profilarea rasială.

Separat, administrația Trump intenționează să adauge o nouă taxă de 103.265 de dolari la programul de vize H-1B, care se aplică lucrătorilor angajați în Statele Unite, la câteva luni după ce un judecător federal a anulat încercarea anterioară a guvernului SUA de a impune o taxă de 100.000 de dolari în momentul solicitării acestui tip de viză, potrivit unui document al Departamentului pentru Securitate Internă.

În noua propunere de regulament publicată luni, administrația a declarat că taxa va fi folosită pentru „recuperarea” costurilor de funcționare a sistemului de imigrare și va încuraja companiile să angajeze lucrători americani și să îi plătească mai mult.

Președintele american Donald Trump, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Foto: Carlos Barria / UPI / Profimedia

Casa Albă reia o propunere contestată de mediul de afaceri

CNN notează că noua propunere nu este definitivă, iar procesul ar putea dura luni de zile până când va fi oficializat, mai ales dacă se confruntă cu contestații legale.

Vizele H-1B permit profesioniștilor străini să caute de lucru în profesii considerate mai specializate. Solicitanții trebuie să dețină o diplomă de licență sau un echivalent similar, iar viza este valabilă trei ani și poate fi reînnoită pentru încă trei ani.

Economiștii au susținut că programul permite companiilor americane să își mențină competitivitatea și să își dezvolte afacerile, creând mai multe locuri de muncă. Legea americană permite emiterea a 65.000 de vize H-1B anual, alte 20.000 fiind rezervate persoanelor care dețin diplome de la instituții de învățământ superior americane.

Administrația Trump a insistat că programul este utilizat în exces și împiedică companiile să angajeze lucrători americani.

Vicepreședintele american JD Vance a lăudat luni, într-o postare pe platforma X, noua taxă propusă. „Dacă o corporație americană are nevoie de lucrători, ar trebui să angajeze și să instruiască americani”, a scris el.

Încercarea administrației de a impune o taxă consistentă pentru vizele H-1B datează din septembrie 2025, când Trump, încercând să limiteze programul, a semnat un ordin executiv prin care impunea o taxă de 100.000 de dolari. Taxa era anterior de aproximativ 3.000 de dolari.