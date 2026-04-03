Casa Albă pune pe masă planul pentru redeschiderea Alcatraz. Cât costa refacerea celebrei închisori unde Trump vrea să trimită „cei mai periculoși și violenți infractori din America”

Casa Albă a cerut vineri 152 de milioane de dolari pentru readucerea fostei închisori de pe insula Alcatraz în circuitul activ, reluând astfel apelul lansat anul trecut de președintele Donald Trump, notează Reuters.

Solicitarea este inclusă în proiectul de buget propus de Casa Albă pentru finanțarea guvernului în anul fiscal 2027. Astfel de cereri de finanțare sunt, de regulă, tratate de legislatorii din Congres drept simple propuneri.

Proiectul de buget prevede alocarea de fonduri pentru Administrația Federală a Penitenciarelor din SUA, care să acopere costurile din primul an pentru reconstruirea Alcatraz într-o „unitate de detenție securizată de ultimă generație”.

Închisoarea a fost închisă în 1969 și se află în prezent în administrarea Serviciului Parcurilor Naționale din SUA.

În luna mai, Donald Trump a anunțat pe rețelele sociale că a cerut Administrației Federale a Penitenciarelor, Departamentului de Justiție al Statelor Unite și altor agenții să „redeschidă un Alcatraz substanțial extins și reconstruit, pentru a găzdui cei mai periculoși și violenți infractori din America”.

Alcatraz, deschisă în 1934, era considerată cea mai sigură închisoare din SUA, datorită amplasării pe insulă, apelor foarte reci și curenților puternici.

Nicio evadare reușită nu a fost confirmată oficial, deși cinci deținuți sunt dați „dispăruți și presupus înecați”.

Înainte de închidere, aici au fost închiși infractori notorii precum Al Capone și James Whitey Bulger.

Potrivit site-ului Administrației Federale a Penitenciarelor, închisoarea a fost închisă din cauza costurilor ridicate de funcționare, fiind aproape de trei ori mai scumpă decât orice alt penitenciar federal.