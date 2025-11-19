Casa Albă speră într-un acord de pace în Ucraina „săptămâna aceasta” / Kievul a primit „semnale” despre propunerile elaborate de SUA și Rusia / Ucraina și europenii nu au fost consultați

Orașul Ceasiv Iar, distrus după doi ani și jumătate de război Foto: Handout / AFP / Profimedia

Un oficial de la Kiev a confirmat pentru Reuters existența unui set de propuneri elaborate de SUA și Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina. Potrivit Politico, atmosfera de la Casa Albă este optimistă și se pare că planul îi va fi prezentat lui Zelenski ca un fapt împlinit.

Ucraina a primit „semnale” cu privire la o serie de propuneri ale SUA pentru încheierea războiului, pe care Washingtonul le-a discutat cu Rusia, a declarat miercuri pentru Reuters un înalt oficial ucrainean.

Kievul nu a avut niciun rol în elaborarea propunerilor, a mai precizat sursa, sub acoperirea anonimatului.

Declarațiile au venit pe fondul unor informații citate de publicațiile americane Axios și Politico potrivit cărora SUA au elaborat, cu consultarea Moscovei, un plan în 28 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina.

Cele 28 de puncte ale planului se împart în patru categorii generale, au declarat mai multe surse pentru Axios: pacea în Ucraina, garanții de securitate, securitatea în Europa și relațiile viitoare ale SUA cu Rusia și Ucraina.

Nu se știe cum anume abordează planul probleme complicate, precum controlul teritoriului din estul Ucrainei, dorit de Kremlin, garanțiile de securitate pentru Ucraina sau condițiile impuse de Moscova privind „denazificarea Ucrainei” sau retragerea NATO din estul Europei.

Administrația Trump consideră că Zelenski, aflat sub presiune

Dar se știe, potrivit Axios și Politico, faptul că Ucraina și aliații europeni nu au fost implicați în elaborarea planului.

Potrivit Politico, atmosfera de la Casa Albă este optimistă și se pare că planul îi va fi prezentat lui Zelenski ca un fapt împlinit.

Casa Albă se așteaptă ca toate părțile să ajungă la un acord privind un cadru pentru încheierea conflictului până la sfârșitul acestei luni — și, posibil, „chiar în această săptămână”.

„Ceea ce vom prezenta (Ucrainei) este rezonabil”, i-a spus un înalt oficial al Casei Albe reporterului Politico.

Administrația Trump consideră că Zelenski, aflat sub presiune atât pe câmpul de luptă, cât și pe frontul intern (din cauza unui scandal de corupție), va trebui să accepte oferta.

Europa nu este o problemă pentru Washington. „Nu ne pasă prea mult de europeni. Important este ca Ucraina să accepte”, a spus înaltul oficial al Casei Albe.

Rusia a temperat așteptările

Întrebat direct miercuri dacă discuțiile despre un plan de pace sunt reale, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns negativ.

„Nu. Până în prezent, nu există nicio noutate în acest sens pe care să v-o putem comunica”, a spus el.

Rugat să clarifice dacă au existat noi evoluții în ceea ce privește condițiile Rusiei pentru pace, astfel cum au fost stabilite de Putin în 2024, Peskov a răspuns că, în afară de discuțiile de la summitul de la Anchorage, nu au existat altele.

„Simțim că poziția Rusiei este cu adevărat ascultată”

Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, este cel care coordonează elaborarea planului și a discutat pe larg despre acesta cu emisarul rus Kirill Dmitriev, potrivit Axios.

Dmitriev a declarat luni într-un interviu acordat Axios că a petrecut trei zile în discuții cu Witkoff și alți membri ai echipei lui Trump, când a fost la Miami în perioada 24-26 octombrie.

Emisarul lui Vladimir Putin și-a exprimat optimismul cu privire la șansele de succes ale acordului, deoarece, spre deosebire de eforturile anterioare, „simțim că poziția Rusiei este cu adevărat ascultată”.

Witkoff a discutat planul cu consilierul pentru securitate națională al lui Zelenski, Rustem Umerov, într-o întâlnire care a avut loc la începutul acestei săptămâni în Miami, a confirmat un oficial ucrainean pentru Axios. „Știm că americanii lucrează la ceva”, a spus oficialul ucrainean.

O delegație SUA la Kiev

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri o nouă rundă de eforturi de pace, purtând discuții în Turcia, în timp ce secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, și generali americani de rang înalt au sosit la Kiev într-o misiune paralelă din partea administrației Trump pentru a relansa negocierile atât cu Kievul, cât și cu Moscova.

Este vorba despre cei mai înalți oficiali militari americani care vizitează capitala ucraineană în acest an.

Zelenski se va întâlni joi cu acești oficiali americani, după întoarcerea din Turcia.

Potrivit Wall Street Journal, Casa Albă a decis să implice înalții oficiali militari, în parte din convingerea că Moscova ar putea fi mai deschisă la discuții mediate de militari.

Un înalt oficial al administrației Trump a declarat că Driscoll se deplasează în Ucraina pentru a „se familiariza cu situația din teren”.