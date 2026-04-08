Casa Albă: Trump va discuta cu Rutte despre posibila retragere a SUA din Alianță. „NATO a eșuat”

Casa Albă a afirmat miercuri că președintele american Donald Trump va discuta cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre posibila retragere a Statelor Unite din Alianța Nord-Atlantică în întâlnirea pe care cei doi o vor avea în câteva ore în Biroul Oval, transmit Reuters și EFE.

Președintele Donald Trump consideră că NATO a fost „pusă la încercare și a eșuat” în timpul războiului cu Iranul, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, cu doar câteva ore înainte ca Trump să se întâlnească cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Cei doi urmează să se întâlnească la Casa Albă, în contextul în care conflictul cu Iranul a dus relațiile SUA cu ceilalți membri ai alianței militare la un punct critic.

Președintele republican a amenințat în ultimele săptămâni că ar putea retrage SUA din alianța transatlantică și i-a criticat pe aliații europeni pentru ceea ce a numit sprijin insuficient în campania de bombardamente SUA–Israel asupra Iranului.

Trump a declarat marți că atacurile vor fi suspendate, după ce părțile au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni.

„Este destul de trist că NATO a întors spatele poporului american în ultimele șase săptămâni, în condițiile în care chiar americanii sunt cei care le finanțează apărarea”, a spus Leavitt într-un briefing de presă.

Ea a adăugat că Trump așteaptă o „discuție foarte directă și sinceră” cu șeful NATO.

Trump a cerut statelor care depind de petrolul din regiunea Golfului să rupă controlul Iranului asupra Strâmtorii Ormuz. Totuși, țările europene sunt puțin probabil să participe la misiuni de deminare sau alte operațiuni pentru reluarea navigației, atât timp cât ostilitățile continuă, potrivit a doi diplomați europeni.

Iranul a promis că va bloca strâmtoarea până la încheierea războiului.

Un moment periculos pentru alianță

Rutte, cunoscut în Europa drept un apropiat al lui Trump, a cultivat o relație cordială cu acesta în ciuda tensiunilor și l-a descris anul trecut drept un „tată” care gestionează o ceartă între Israel și Iran. Un alt diplomat european a caracterizat abordarea lui Rutte față de Trump drept deferentă, dar eficientă.

Disputa legată de Iran a amplificat îngrijorările transatlantice privind Ucraina, Groenlanda și cheltuielile militare. Cu toate acestea, oficiali americani de rang înalt au dat asigurări, în discuții private, că administrația rămâne angajată față de NATO, potrivit unuia dintre diplomați.

„Acesta este un moment periculos pentru alianța transatlantică”, a declarat Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO, în prezent la Royal United Services Institute, un think tank din Londra.

La întâlnire, Rutte ar urma să sublinieze interesul comun pentru reluarea comerțului maritim normal, după ce ostilitățile au dus la creșterea prețurilor energiei la nivel global. De asemenea, este așteptat să încerce să tempereze criticile publice ale lui Trump la adresa alianței și să evidențieze pașii făcuți de statele europene pentru creșterea bugetelor de apărare.

Un oficial NATO a declarat că Rutte va încerca să consolideze cooperarea în industria de apărare și să discute despre războaiele din Iran și Ucraina.

Nu este însă clar dacă NATO, o alianță defensivă concentrată pe America de Nord și Europa, ar avea un rol extins în Orientul Mijlociu. Rutte nu a primit mandat de la liderii europeni pentru a angaja alianța într-o operațiune în Strâmtoarea Ormuz, potrivit unuia dintre diplomați.

„Mă aștept să continue dialogul privind Ucraina și împărțirea responsabilităților în cadrul NATO”, a spus un alt diplomat european de rang înalt, adăugând că fostul politician olandez a afirmat că statele membre ar trebui „să se implice în redeschiderea Ormuzului” după un armistițiu.

Întâlnirile lui Trump din Biroul Oval cu lideri străini sunt adesea spectaculoase, cu elogii și nemulțumiri exprimate public, în fața camerelor de televiziune. Casa Albă nu a precizat dacă întâlnirea cu Rutte va fi deschisă presei.

NATO, „un tigru de hârtie”

NATO, care reunește state europene, SUA și Canada, a fost înființată în 1949 pentru a contracara riscul unui atac sovietic și a devenit de atunci pilonul securității occidentale.

În ultimele săptămâni, Trump a descris în repetate rânduri NATO drept „un tigru de hârtie”, inutil în momente critice.

Întrebat la începutul lunii de un reporter Reuters despre o eventuală retragere din alianță, Trump a răspuns: „N-ați face la fel dacă ați fi în locul meu?”

Accentul pus de el pe Orientul Mijlociu riscă, de asemenea, să redirecționeze armele americane dinspre Ucraina, a cărei apărare este o prioritate majoră pentru majoritatea membrilor europeni ai NATO. Criticile lui Trump la adresa Ucrainei, deschiderea față de Rusia și amenințările privind preluarea Groenlandei de la Danemarca au alarmat aliații.

„A fost dezamăgit de reticența NATO și a altor aliați de a oferi sprijin în timpul operațiunii «Epic Fury», deși efortul său de a elimina amenințarea reprezentată de Iran este în beneficiul lor”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly. „Așa cum a spus, Statele Unite vor ține minte.”