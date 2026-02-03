Casa cu Prăjituri din Cotroceni, opera primei femei arhitect din București și destinul amar al proprietarilor

Destinul amar al Vilei profesorilor Perianu. Nepoata lor ne spune povestea casei cu prăjituri din Cotroceni, opera primei femei arhitect din București. Foto: Antoaneta Dohotariu.

Casa Perianu este rodul prieteniei dintre profesorii comanditari și spectaculoasa Virginia Haret.

Este locul unde au trăit, cu visuri și dezamăgiri, trei generații de bucureșteni. După instaurarea comunismului, profesorii Perianu au fost obligați să primească în casă trei familii de chiriași.

Citește, pe B365.ro, povestea vilei Art Deco de pe Bulevardul Eroilor numărul 18, recuperată grație mărturiilor ultimului martor direct la strălucirea și decăderea imobilului.