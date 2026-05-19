Casa Vintilă Brătianu, deschisă publicului după mai bine de un secol. Aici e biblioteca în care s-a semnat, în secret, intrarea în Primul Război Mondial

În București, pe strada Aurel Vlaicu, la numărul 19, e o casă albă, monumentală, cu un acoperiș abrupt, retrasă de la stradă, proiectată în stil neoromânesc de arhitectul Petre Antonescu.

Casa i-a aparținut omului politic liberal Vintilă Brătianu, parte din „dinastia” brătienistă care, timp de șapte decenii, de la Războiul de Independență și până după ultima conflagrație mondială, a condus și a simbolizat Partidul Național Liberal. A fost primar al Capitalei și prim-ministru, s-a remarcat ca un intelectual cu o amplă viziune asupra societății, capabil să ofere soluții realiste pentru modernizarea acesteia.

Iar în casa lui s-a semnat Tratatul de Alianță dintre România și Puterile Antantei.

Casa Vintilă Brătianu a rămas inaccesibilă publicului timp de mai bine de un secol. La sfârșitul lunii mai, vă puteți bucura de tururi ghidate în interiorul vilei.

