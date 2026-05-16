Castelul Bran, dat americanilor. Plan dezvăluit acum în premieră

Omul de afaceri american Joel Weinshanker, figura centrală din spatele administrării moștenirii lui Elvis Presley, are mai multe priorități pentru Castelul Bran, inclusiv să aducă turiști din America, după ce a preluat acum de la moștenitorii Principesei Ileana a României controlul operațional al celebrului obiectiv turistic românesc.

Profit.ro a anunțat în premieră că o companie a grupului Ad Populum, controlat de Joel Weinshanker, a cumpărat de la familia Habsburg, moștenitorii Principesei Ileana a României, participația majoritară a Companiei de Administrare a Domeniului Bran (CADB), care operează Castelul Bran din Brașov.

„Familia a încheiat un parteneriat cu Joel Weinshanker, care se alătură în calitate de partener strategic, pentru a contribui la consolidarea poziției castelului ca destinație internațională de prim rang.

Parteneriatul vizează mai multe priorități, inclusiv extinderea turismului către Castelul Bran și regiunea înconjurătoare dinspre Statele Unite și Europa Occidentală, continuând tradiția îndelungată a familiei de administrare a unuia dintre cele mai emblematice monumente culturale ale Europei“, anunță acum un purtător de cuvânt al Ad Populum în revista americană People, care citează Profit.ro ca sursă ce a anunțat tranzacția.

Tranzacția dintre asociații CADB și o entitate a grupului Ad Populum s-a realizat la câteva luni după finalizarea unei dispute la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în SUA, în urma căreia compania românească a fost transferată integral moștenitorilor Principesei Ileana a României.

