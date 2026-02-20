Câștigă un ten perfect și un super autoturism cu Gerovital H3 Evolution

Sfârșitul iernii e momentul care spune lucrurilor pe nume atunci când vine vorba despre piele. După săptămâni de frig, vânt și aer uscat în spațiile încălzite, tenul matur începe să aibă efecte vizibile: deshidratare, pierdea elasticității, riduri mai vizibile. E momentul în care rutina de skincare are nevoie de un upgrade, iar Gerovital H3 Evolution, gama anti-age ce încetinește mecanismele îmbătrânirii și contracarează efectele lor pe termen lung, poate fi soluția ideală. Gama cuprinde produse eficiente, cu formule bine gândite, concentrate pe hidratare intensă, refacerea barierei cutanate și diminuarea vizibilă a ridurilor, fiind produse ușor de integrat în rutina de zi cu zi.

Și pentru că toți iubim cumpărăturile cu sens, povestea evoluției tenului tău are acum și un twist cu aer de aventură: campania „Pornește în călătoria frumuseții”. Mecanismul e simplu și accesibil: la achiziția a minim două produse din gama Gerovital H3 Evolution și înscrierea bonului sau a facturii pe platforma premiicufarmec.ro, participanții intră automat în tragerea la sorți, unde premiul cel mare este noul Renault Clio Evolution, alături de alte premii atractive: unul dintre cele 15 smart trollere sau produse din gamă.

Cum alegi combinația potrivită pentru tenul tău

Produsele din linia Gerovital H3 Evolution pornesc de la o combinație inovatoare de ingrediente active, creată special ca să încetinească vizibil procesele de îmbătrânire, acționând exact acolo unde pielea are nevoie: protecție, susținere și energie.

Pe scurt, formula bifează trei direcții esențiale. În primul rând, ajută pielea să se apere mai bine de stresul oxidativ, unul dintre factorii care accelerează apariția ridurilor și pierderea luminozității. Apoi, susține fermitatea și elasticitatea, pentru ca pielea să își păstreze aspectul „plin”, tonifiat și proaspăt. Și, nu în ultimul rând, oferă un plus de energie la nivel celular, compensând faptul că, odată cu vârsta, pielea își pierde din „bateria” naturală.

Ca să fie completă, linia este îmbogățită cu un complex avansat de acid hialuronic, în forme complementare, pentru hidratare intensă și confort imediat. În același timp, ajută la protecția pielii în fața factorilor externi, precum poluarea, și susține mecanismele ei naturale de apărare. Rezultatul pe care îl urmărește linia nu este unul teatral, ci elegant: o piele mai hidratată, mai netedă, mai luminoasă și vizibil mai bine „susținută” în timp.

Ce poți cumpăra pentru a intra în cursa pentru un Renault Clio Evolution

O formulă care nu dă greș, este duo-ul ser Perfect Anti-age + crema Antirid cu acid hialuronic 3%: serul aduce acel boost concentrat (hidratare, aspect mai neted), iar crema „sigilează” confortul și îți ține rutina în echilibru. Dacă preferi ritmul calm, dar constant, duo-ul cremă de zi + cremă regenerantă de noapte e genul de alegere care îți dă continuitate: protecție și hidratare pe timpul zilei, susținere și refacere seara.

Pentru momentele în care simți că pielea cere un restart vizibil și rapid, un duo foarte inspirat e format din tratamentul concentrat tip fiole cu 5% sau 10% + o cremă din gamă. Vei primi intensitate pe termen scurt și întreținere pe termen lung, fără să-ți schimbi complet obiceiurile. Gerovital H3 Evoluțion îți dă soluții și pentru zilele în care vrei să arăți perfect chiar și fără vreun efort deosebit. Poți face o combinație care îmbină îngrijirea cu un „final touch” discret folosind o cremă din linie și apoi crema CC.

Păstrează bonul și înscrie-te în campanie

Călătoria frumuseții începe cu Gerovital H3 Evolution și poate continua cu un autoturism nou nouț. În perioada 14 februarie – 30 martie, două produse alese inteligent pentru tenul tău și dovada achiziției (bon sau factură) înscrisă pe premiicufarmec.ro îți dau o șansă reală la un premiu care sună a început de an cu planuri mari. Ai grijă de tine acum, iar tragerea la sorți îți poate aduce mult mai multe motive să te bucuri de asta.

Articol susținut de Gerovital