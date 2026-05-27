Câștigător finala Chefi la cuțite, sezonul 17. Concurentul care a plecat acasă cu premiul de 30.000 de euro și trofeul

Marina Luca, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner, este marea câștigătoare a sezonului 17 Chefi la cuțite. După o finală disputată între patru concurenți, Marina Luca a obținut cel mai mare punctaj și a câștigat trofeul competiției, precum și marele premiu, în valoare de 30.000 de euro.

Finala sezonului 17 al emisiunii Chefi la cuțite i-a adus în ultimul act al competiției pe Alexandru Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki, Marina Luca, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner, Vladimir Popa și Ștefan Turian.

Înaintea primei probe, finaliștii au fost nevoiți să își formeze echipele pentru ultima etapă a concursului. Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, a anunțat că alegerea membrilor echipelor se va face în funcție de numărul extras de fiecare concurent dintr-un bol. Concurenții aveau deja făcute unele strategii, dar planurile lor au fost date peste cap.

„Tehnici de gătit”, tema finalei sezonului 17

De asemenea, finala a adus și o premieră în platoul emisiunii. Preparatele au fost evaluate de chef Vlad Pădurescu, chef Radu Ionescu, Gabriela Pascariu, Marian Cernat, Ana Consulea, Alex Antal, Melinda Kutasi Teohari, Florin Ivan, Alex Burcă și, pentru prima dată la Chefi la cuțite, Manfredi Maretti, editor italian implicat în domeniile culturii, artei și gastronomiei.

Tema finalei a fost „Tehnici de gătit”, cu trei probe: starter, main course și desert. Concurenții au avut de pregătit un starter folosind tehnica de confiere, un preparat principal pregătit cu tehnica yakitori și un desert realizat prin tehnica sous-vide.

„Sper că am inspirat foarte mulți oameni”

„După un sezon atât de greu, uite că am reușit să câștig cu un patiser, dar ce patiser. Am crezut în ea. Am reușit să o motivez, am reușit să îi transmit această încrederea a mea în ea. Mi-a demonstrat astăzi că a fost cea mai bună (…) După trei zile ea voia să plece acasă, și astăzi a făcut niște farfurii de a stins lumina”, a remarcat chef Alexandru Sautner.

„Nu știu cum să mă bucur (…) Plâng de fericire, mă bucur de faptul că nu am renunțat la început. Sunt înconjurată de oameni minunați. Sper că mama mea e mândra și sper că am inspirat foarte mulți oameni”, a spus și Marina Luca.