Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la New York. Același tip de avion, folosit și de fostul președinte Klaus Iohannis. Răspunsul Administrației Prezidențiale

Administrația Prezidențială a plătit peste 1,6 milioane de lei (aproximativ 300.000 de euro) pentru zborul special al șefului statului, la ONU, potrivit unui răspuns transmis luni HotNews.

Președintele Nicușor Dan s-a deplasat, în luna septembrie, la New York la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu un avion privat de tip Dassault Falcon 8X, închiriat de la compania luxemburgheză Global Jet.

Costurile totale ale deplasării delegației prezidențiale la New York s-au ridicat la 2,3 milioane de lei (circa 430.000 de euro), a precizat Administrația Prezidențială.

„Costurile deplasării delegațiilor au fost în sumă totală de 2.301.086,77 lei, din care 1.608.570 lei a reprezentat suma achitată pentru executarea zborului special”, a transmis luni, 9 septembrie, instituția la solicitarea HotNews.

Administrația Prezidențială nu a comunicat detalii despre aeronava folosită sau compania de la care a fost închiriată, motivând că informațiile privind contractele pentru executarea zborurilor speciale sunt secretizate. „Potrivit Regulamentului menționat, contractele de prestări servicii pentru executarea zborurilor speciale destinate Președintelui României, încheiate de Administrația Prezidențială sunt clasificate în virtutea obligațiilor instituției de a respecta cerințele legale de protecție a informațiilor clasificate, mai exact, obligația respectării cadrului general privind regimul acestor informații, stabilit de către Guvernul României”, s-a limitat instituția să menționeze pe acest subiect..

Publicația specializată Boarding Pass a dezvăluit, înainte de deplasare, că șeful statului va călători la New York cu avionul privat de tip Dassault Falcon 8X de la compania aeriană luxemburgheză Global Jet.

Anterior, Nicușor Dan a mers în SUA la începutul anului 2026 cu un avion privat de tip Bombardier Global 5000 închiriat de la Țiriac Air pentru suma de 200.000 de euro.

Avionul folosit și de Klaus Iohannis

Compania din Luxemburg îi asigura lui Klaus Iohannis „avioanele necesare pentru deplasările din afara Europei, în timp ce o companie aeriană locală a asigurat transportul fostului președinte în Europa”, conform BoardingPass, care a precizat că „ocazional, pentru zborurile din Europa au fost închiriate, de câteva ori, și avioane de la Global Jet”.

Iohannis a fost ținta numeroaselor critici pentru zborurile costisitoare și cheltuielile netransparente.

Pentru deplasarea făcută la New York cu ocazia Adunării Generale a ONU din 2021, Administrația Prezidențială a plătit companiei Global Jet aproximativ 280.000 de euro, a notat BoardingPass.

„Un an mai târziu, costul pentru aceeași deplasare, combinată cu participarea la funeraliile reginei Angliei, aproape s-au dublat, ajungând la aproximativ 510.000 de euro, iar în 2023 Global Jet a încasat circa 460.000 de auro doar pentru un zbor de la București spre New York și retur, cu oprire la Sibiu”, a mai scris portalul de știri.

Pentru deplasarea lui Klaus Iohannis la New York în 2024 cu un avion de la Global Jet, Administrația Prezidențială a cheltuit 440.000 de euro.

Iohannis a folosit aceeași aeronavă Dassault Falcon 8X „pe zboruri în Europa și Orientul Mijlociu, cea mai îndepărtată destinație pentru care a fost închiriat de la Global Jet un avion Falcon 8X fiind Reykjavik (Islanda)”, potrivit Boarding Pass.