FOTO Cum arată interiorul avionului care îl va duce pe Nicușor Dan în SUA: „E mai luxos decât Globalul lui Țiriac”

Președintele Niucșor Dan se va deplasa luna aceasta la New York cu un avion privat de tip Dassault Falcon 8X, închiriat de la compania aeriană luxemburgheză Global Jet, potrivit publicației specializate Boarding Pass, care a publicat și fotografii cu interiorul aeronavei de lux.

„Flaconul cu care zboară e mai luxos decât Globalul lui Țiriac”, a scris Boarding Pass.

Când a fost ultima oară în Statele Unite, Nicușor Dan a zburat cu un avion privat de tip Bombardier Global 5000 de la Țiriac Air, care a încasat 200.000€ pentru avionul pus la dispoziția președinției la începutul anului 2026.

Costul de închiriere de la Global Jet al acestui avion este încă necunoscut.

Președintele Nicușor Dan va merge la New York pentru Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU). Intervenția națională pe care o va avea în plenul reuniunii este programată pentru data de 23 septembrie, conform precizărilor făcute de Administrația Prezidențială luna trecută.

Cu avionul cu care va merge Nicușor Dan la New York a zburat și fostul președinte, Klaus Iohannis, care fusese ținta criticilor pentru zborurile costisitoare și cheltuielile netransparente.

Pentru deplasarea făcută de Klaus Iohannis la New York cu ocazia Adunării Generale a ONU din 2021, Administrația Prezidențială a plătit companiei Global Jet aproximativ 280.000 de euro.

„Un an mai târziu, costul pentru aceeași deplasare, combinată cu participarea la funeraliile reginei Angliei, aproape s-au dublat, ajungând la aproximativ 510.000€, iar în 2023 Global Jet a încasat circa 460.000€ doar pentru un zbor de la București spre New York și retur, cu oprire la Sibiu”, mai scrie portalul de știri.

Pentru deplasarea lui Klaus Iohannis la New York în 2024 cu un avion de la Global Jet, Administrația Prezidențială a cheltuit 440.000 de euro.