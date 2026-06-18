Cât a încasat în plus Primăria Capitalei, în prima lună după eliminarea gratuităților la hibride. Creștere de 130% la anumite abonamente

De la 1 mai, mașinile hibrid nu mai pot parca gratuit în parcările albastre din București. HotNews a întrebat Primăria Capitalei ce efect a avut această măsură. Datele arată că încasările au crescut cu 56%. Nu este însă singura creștere.

În București sunt înmatriculate circa 170.000 de astfel de autovehicule, dintre care peste 70.000 erau înscrise în registrul Primăriei, pentru a beneficia de gratuitate.

Potrivit datelor comunicate de Primăria Capitalei și Compania Municipală de Parking – cea care administrează parcările albastre – în luna mai au fost cumpărate 127.287 de abonamente de 1 zi.

Comparativ, în februarie au fost cumpărare 66.607, în martie – 87.511, iar în aprilie – 83.783.

Față de media ultimelor 3 luni, în mai, numărul de abonamentelor de 1 zi a crescut cu circa 60 %.

Creștere de 72% pentru abonamentele lunare

În ceea ce privește abonamentele lunare, în luna mai au fost cumpărate 6.150 de abonamente. Comparativ, în luna februarie au fost cumpărate 2.373 de abonamente, în martie – 3.090, iar în aprilie – 5.213.

Față de media ultimelor 3 luni, în mai, numărul de abonamentelor lunare a crescut cu circa 72%.

Cea mai mare creștere – abonamentele pentru riverani

În ceea ce privește abonamentele pentru riverani, în mai au fost cumpărate 6.301 abonamente. Comparativ, în luna februarie au fost cumpărate 2.059 abonamente, în martie – 3.086 abonamente, iar în aprilie – 2.990 abonamente.

Față de media ultimelor 3 luni, în mai, numărul de abonamentelor pentru riverani a crescut cu 132 %.

Creștere de 56% la încasări

În luna mai, Compania Municipală de Parking a încasat din tarifele de parcare (abonamente și plata cu ora) 16.258.825 lei.

Care au fost încasările în celelalte trei luni:

Februarie – 8.027.602 lei

Martie – 10.892.090 lei

Aprilie – 12.355.093 lei

Astfel, față de media ultimelor 3 luni, în mai, încasările au crescut cu 56%.

Compania Municipală de Parking a mai transmis, pentru HotNews, că nu are date privind gradul de ocupare al parcărilor.

„Gradul de ocupare al locurilor de parcare de utilitate generală cu plată nu poate fi determinat având în vedere zona unică de tarifare, din cauza gratuităților încasam doar 2 ore din 12 pe zi, pentru fiecare loc de parcare”, se arată în răspuns.

În oraș însă, se poate observa că parcările s-au mai eliberat. De exemplu, în zona Piața Victoriei, bd. Lascăr Catargiu, Calea Dorobanți, bd. Iancu de Hunedoara, dacă înainte, în mijlocul zilei, puteai să cauți și jumătate de oră un loc liber de parcare, acum, aproape pe fiecare stradă din acest areal găsești cel puțin un loc-două de parcare libere, pe anumite străduțe chiar și mai multe.

Șoferii parchează neregulamentar pentru a evita taxa

A apărut însă o altă problemă: unii șoferi au început să parcheze neregulamentar, pentru a evita plata parcării.

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Astfel, Primăria Capitalei vrea să înființeze un serviciu public de ridicare, transport și depozitare a mașinilor parcate neregulamentar în zona centrală, potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică.

Potrivit acestui plan, serviciul va fi delegat Companiei Municipale Parking București, care gestionează parcările albastre și va deveni operațional în aproximativ 10-11 luni.

Tariful propus pentru recuperarea mașinii este de minim 1.000 lei, sub cel din Viena, însă peste cel din Barcelona, alte orașe europene care au aceste măsuri.

După aprobare, Primăria Capitalei va putea ridica mașinile parcate neregulamentar, o măsură care a avut rezultate foarte bune când a fost aplicată în alte orașe europene.

Câte parcări albastre gestionează Primăria Capitalei

Compania Municipală Parking București, ce aparține Primăriei Capitalei, gestionează circa 50.000 de locuri de parcare – așa-zisele parcări albastre. Acestea sunt în principal în centrul orașului.

Potrivit datelor comunicate de companie, la solicitarea HotNews, la finalul anului 2025, erau înscrise în Registrul informatic al autoturismelor hibride şi electrice, pentru a beneficia de parcare gratuită, 73.123 de mașini hibrid și 15.774 de mașini electrice. Acestora se adăuga un număr de 5.700 de autovehicule aparținând jurnaliştilor, dar și această gratuitate a fost eliminată de la 1 mai. Pentru mașinile electrice, gratuitatea se acordă în continuare.

Totuși, chiar și cu aceste gratuități, în anii 2024 şi 2025, Compania Municipală Parking Bucureşti S.A. a înregistrat încasări în cuantum de 86.205.425 lei, respectiv 119.757.050 lei din plata parcărilor albastre, potrivit datelor comunicate de Compania Municipală Parking, la solicitarea Hotnews.

Pentru neplata parcării, compania a încheiat în 2025 – 182.080 note de constatare, de 200 lei, dintre care doar 25.228 au fost achitate, potrivit datelor comunicate.

Amenzi date, dar fără bani recuperați. Care e motivul?

În perioada 2022-2025, Compania Municipală Parking București a emis 3,8 milioane de astfel de note de constatare, iar valoarea lor ajunge la aproape 800 de milioane de lei, a declarat viceprimarul Stelian Bujduveanu, într-un interviu acordat Digi24, în 2025.

Doar că banii nu au fost recuperați fiindcă Compania Municipală nu a putut identifica proprietarii, deoarece nu a primit acces la bazele de date ale Direcție Generale de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Contactat de HotNews, directorul Companiei Municipale Parking, Cristian Olaru, spune că acum amenzile se dau de Poliția Locală.

„Controlul achitării tarifului aferent serviciului public de parcare se realizează în regim mixt, prin acţiuni desfășurate de personalul Companiei Municipale Parking București S.A., în colaborare cu Poliția Locală a Municipiului București. Aceasta din urmă deține informaţii privind proprietarii de drept ai autovehiculelor ale căror numere de înmatriculare sunt scanate şi pentru care se constată neachitarea tarifului”, se arată în răspuns.

În ceea ce privește notele de constatare emise în perioada 2022-2026 și neplătite, Compania Municipală de Parking a început recuperarea lor în instanță. Acolo unde nu se cunoaște proprietarul, pe baza numărului de înmatriculare, Compania a cerut în instanță, de la DRPCIV, datele de identificare.

Cât costă parcarea pe locurile administrate de Primăria Capitalei și cât sunt amenzile pentru cei care nu plătesc

În parcările marcate cu albastru, care aparțin Primăriei Capitalei, tariful este de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi sau 500 de lei/lună. Pentru riverani, tariful este de 50 de lei/lună sau 500 lei/an. Abonamentele și plata parcării se pot face direct pe site-ul companiei cpmb.ro.

Parcarea poate fi plătită și prin SMS, la numărul 7576. Formatul mesajului text SMS ce poate fi trimis este compus din numărul de ore dorit și numărul de înmatriculare, fără spații, linii despărțitoare sau orice alt caracter. Se pot plăti 1, 2, 3, 4 ore (prin înlocuirea cifrei de început, respectiv cu 1,2,3,4) sau abonament de o zi. Formatul mesajului SMS pentru abonament de o zi este: ziB777PKG.

Parcarea se mai poate plăti și prin aplicația Parking București sau la automatele selfpay din centrele comerciale, dar și la parcometrele de pe stradă.

Sancțiunea pentru persoanele care folosesc parcările albastre, dar nu plătesc este de 200 de lei pe zi și imobilizarea mașinii până la stingerea obligației de plată, potrivit datelor de pe siteul companiei. Amenda poate fi plătită cu cardul bancar, prin aplicația Parking București și la automatele de plată (parcometre). De asemenea, amenzile se pot plăti și pe ghiseul.ro.

Notele de constatare și înștiințare de plată a amenzilor pot fi contestate astfel: