Primăria Capitalei vrea să ridice din nou mașinile parcate neregulamentar în centru. „Un serviciu esențial pentru menținerea ordinii” / Cât va costa recuperarea

Primăria Capitalei vrea să înființeze un serviciu public de ridicare, transport și depozitare a mașinilor parcate neregulamentar în zona centrală, potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică. Potrivit acestui plan, serviciul va fi delegat Companiei Municipale Parking București, care gestionează parcările albastre și va deveni operațional în aproximativ 10-11 luni.

Tariful propus pentru recuperarea mașinii este de minim 1.000 lei, sub cel din Viena și peste cel din Barcelona, alte orașe europene care au aceste măsuri.

„Staționarea neregulamentară reprezintă unul dintre principalii factori petrurbatori ai mobilității urbane. Un serviciu eficient de ridicare este esențial pentru menținerea ordinii rutiere, scop ce nu poate fi atins cu mijloace alternative (avertizare, amenda) în absența unei sancțiuni cu efect imediat asupra continuității faptei contravenționale”, scrie în studiul de fundamentare pentru înființarea serviciului.

În 2025, Poliția Locală a dat 17.000 de sancțiuni pentru opriri/staționări neregulamentare, valoarea cumulată a acestora fiind de circa 13 milioane lei.

Principalele argumente pentru înființarea serviciului sunt:

blocarea transportului public de mașinile parcate neregulamentar

obstrucționarea vizibilității

scoaterea pietonilor pe carosabil

costuri economice indirecte – costul estimat al congestiei din București este estimat la peste 600 euro/an/șofer, creșterea emisiilor poluante, poluare fonică.

Mersul autobuzelor, afectat de mașinile parcate neregulamentar

„Datele operative ale STB arată sute de incidente anuale de imobilizare a autobuzelor și

Troleibuzelor. Durata blocajelor variază între 6-8 minute și peste o ora (ex.: 74 minute pe Str. Nicolae Golescu, 90 minute pe Str. lonel Perlea) . Liniile cel mai frecvent perturbate: 368, 42, 21 90 și 70. Străzi critice: Episcopiei, Nicolae Golescu, Calea Moșilor, lonel Perlea”, mai scrie în studiul de fundamentare.

Zonele critice în 2025 au fost:

Piața Unirii-Bd. Unirii – bd. IC Brătianu

Piața Universității-Centrul vechi

Piața Romană-Piața Victoriei-Calea Victoriei

Șoseaua Ștefan Cel Mare-Șoseaua Mihai Bravu

Splaiul Independenței-Splaiul Unirii

Cinci autospeciale pentru ridicarea mașinilor. Câte pot fi ridicate într-o zi

În studiul de fundamentare scrie că delegarea serviciului către Compania Municipală Parking București este cea mai bună variantă deoarece se poate face repede, iar veniturile generate rămân în circuitul public.

Compania are deja autospeciale pentru ridicarea mașinilor, 5 la număr. Astfel, s-ar putea ridica aproape 11.000 de mașini pe an, în medie 30/zi.

Costul de operare al serviciului este estimat la 9-10 milioane lei/an, la care se adaugă investiții de 18 milioane lei în primul an, în autospeciale noi, digitalizare, etc.

Potrivit studiului de fundamentare, serviciul ar urma să fie operațional în minim 10 luni. În primele două luni se va acționa în 3 zone pilot – Piața Unirii, Piața Universității, Piața Victoriei, iar apoi în toată zona centrală.

Mai exact, este vorba despre zona delimitată de bd. Iancu de Hunedoara, Șoseaua Ștefan cel Mare, Șoseaua Mihai bravu, Splaiul Unirii, bd. Gheorghe Șincai, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Viilor, bulevardul Tudor Vladimirescu, Șoseaua Panduri, bulevardul Geniului, Șoseaua Grozăvești, pasajul Basarab, Șoseaua Nicolae Titulescu, Piata Victoriei.

Taxa de recuperare pleacă de la 1.000 de lei. Cum e în alte orașe europene

Tariful propus este de 200 euro/1000 lei. În Viena este 280 euro, în Barcelona -180 euro, în Praga – 70 euro, în Varșovia – 100 euro, potrivit studiului de fundamentare.

Defalcat, tariful propus de 1.000 lei arată astfel pentru mașinile mai mici de 5 tone:

tariful de ridicare este 400 lei

tariful de transport – 300 lei

depozitare pentru primele 24 h- 300 lei.

dacă mașina este lăsată mai mult de 24 h la depozit, fiecare zi în plus se taxează cu încă 150 lei.

Primăria Capitalei a început să ridice mașinile parcate neregulamentar în 2019, atunci fiind adoptată o hotărâre de Consiliu General în acest sens. Mașinile erau ridicate de Compania Municipală Managementul Traficului SA, iar tariful aprobat în 2019 pentru ridicarea, transportul și depozitarea mașinilor este de 500 lei.

Din 2021 însă activitatea a fost sistată deoarece, companiile municipale au intrat în procedură de desființare, cu câteva excepții.

În 2022, Consiliul General le-a permis și primăriilor de sector să ridice mașinile care sunt parcate ilegal pe marile străzi ale Capitalei, aflat în administrarea Primăriei Municipiului București (PMB). Însă Primăria Capitalei nu a mai ridicat mașini. Sectoarele ridică mașini, însă zona centrală a rămas în continuare cu probleme.

Potrivit datelor comunicate de Primăriile de Sector la solicitarea HotNews.ro, în 2025 au fost ridicate: