Cât a plătit Camera Deputaților pentru cărțile de vizită ale unor deputați în acest an. Firma care le realizează, contracte de sute de mii de lei și cu alte instituții 

29 de deputați din actualul Parlament au primit în ultimele luni cărți de vizită personalizate, plătite din bugetul Camerei Deputaților, se arată într-un răspuns primit de HotNews de la reprezentanții instituției. Printre deputații care au primit cărți de vizită decontate se numără Sorin Grindeanu (președinte al Camerei Deputaților, PSD), Diana Buzoianu (totodată și ministră a Mediului, USR), Dan Tanasă (AUR) și Raluca Turcan (PNL).

Firma care realizează cărțile de vizită ale deputaților, S.C. Euroinfo Design SRL, are zeci de contracte cu instituții ale statului român: „Eu lucrez și cu firme particulare, în marea majoritate, dar lucrez și cu instituții de stat. Lucrez cu foarte multe instituții de stat, mi-ar fi mai ușor poate să vă enumăr cu cine nu lucrez”, a spus, într-un dialog cu HotNews, reprezentanta firmei, Daniela Făgăraș.

Actualii deputați și-au preluat mandatul în luna decembrie a anului trecut. În septembrie anul acesta, deputatul USR Radu Mihaiu a publicat o postare pe Facebook în care spunea că parlamentarii primesc cărți de vizită „cu foiță de aur”, decontate din bani publici. Camera Deputaților a infirmat atunci că materialele sunt făcute cu „foiță de aur”.

Fotografia publicată de Radu Mihaiu pe 11 septembrie.

HotNews a cerut mai multe detalii de la Camera Deputaților despre cine poate beneficia de astfel de cărți de vizită, costul acestora, lista parlamentarilor care au primit cărți de vizită și firma care le realizează.

Cine sunt parlamentarii care pot cere cărți de vizită decontate din bani publici

Camera Deputaților susține că pentru „îndeplinirea corespunzătoare a uzanțelor de reprezentare în relațiile diplomatice” pot beneficia, la cerere, de „serviciul de confecționare a cărților de vizită” deputații care au funcții de conducere: fie în conducerea Camerei Deputaților, cum ar fi președintele acesteia, fie președinții de comisii.

Camera Deputaților are 25 de comisii, deci 25 de președinți: „Sunt decontate exclusiv pentru membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaților, liderii grupurilor parlamentare și președinții comisiilor parlamentare”, susțin reprezentanții Camerei Deputaților într-un răspuns pentru HotNews.

„Ceilalți membri ai Camerei Deputaților, care nu se încadrează în categoriile mai sus menționate, își achită acest serviciu din fonduri proprii”, precizează instituția.

Prețul unei cărți de vizită variază. Cel mai mic preț: 2,66 lei / bucata, de 3 ori mai mare decât în piața liberă

Cărțile de vizită „nu sunt realizate cu foiță de aur, ci cu folio auriu (gold foil)”, precizează Camera Deputaților, care adaugă: „Este specific unui procedeu tipografic standard de finisare premium, utilizat pe scară largă în industria de print. Aplicarea foliei se face utilizând o matriță metalică creată special cu elementele de grafică solicitate de Camera Deputaților”.

„Costul unei cărți de vizită personalizate cu folio auriu variază între 2,66 lei și 3,03 lei/buc. cu TVA inclus, în funcție de tipul de carton utilizat”, conform instituției.

„Pentru o identitate vizuală unitară, există un model standardizat. În acest sens, cărțile de vizită includ elemente de personalizare instituțională și standarde grafice pentru realizarea stemei. Acestea sunt embosate (elementele sunt evidențiate în relief) și sunt tipărite față-verso”, au precizat reprezentanții Camerei Deputaților.

HotNews a comparat prețurile pe care le oferă per bucată mai multe firme de pe piața liberă. Niciunul dintre site-urile care personalizează cărți de vizită nu cer un preț mai mare de 1 leu bucata. Pe unul dintre aceste site-uri, cel mai scump preț pentru o carte de vizită, prezentată drept premium, este de 0,74 de lei/bucata, iar cel mai ieftin 0,42 lei/bucata.

Pe un alt site de unde se pot cumpăra cărți de vizită prețul diferă în funcție de numărul de cărți de vizită comandate. Pentru 100 de bucăți o carte de vizită față-verso costă 0,75 lei/bucata. Pe un alt site, la achiziția a 200 de cărți de vizită, față-verso și plastifiate, costul este de 0,64 lei/bucata.

Firma care face cărțile de vizită ale deputaților a câștigat cel puțin 26 de achiziții directe cu instituții ale statului român în 2025

Camera Deputaților are un contract cu firma S.C. Euroinfo Design SRL pentru realizarea cărților de vizită ale deputaților.

„Contractul cu firma menționată a fost atribuit în urma unei proceduri de achiziție publică, în baza unui caiet de sarcini care stabilește detaliat elementele grafice și caracteristicile cartonului utilizat. Contractul este încheiat pe o perioadă de 1 an, respectiv până la 31.12.2025”, se arată în răspunsul transmis către HotNews.

S.C. Euroinfo Design SRL a avut în 2025, până în momentul documentării acestui articol, un număr total de 26 de contracte obținute prin achiziție directă cu mai multe instituții ale statului, conform datelor puse la dispoziție de termene.ro.

Instituția care are cele mai multe contracte cu această firmă în acest an este Ministerul Afacerilor Externe (MAE): 20 de contracte pentru cărți de vizită, ecusoane, sacoșe, materiale publicitare, panouri de afișare și altele. Din aceste contracte S.C. Euroinfo Design SRL a încasat de la MAE în acest an 122.695 de lei.

Celelalte șase contracte încheiate prin încredințare directă în anul 2025 de către această firmă au fost cu Administrația Prezidențială (patru contracte), Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (un contract) și Senatul României (un contract). Din aceste șase contracte firma S.C. Euroinfo Design SRL a mai încasat încă 175.319,36 lei. Firma figurează cu contracte tip achiziție directă cu instituții publice și în anii anteriori, cum ar fi 2024 și 2023.

S.C. Euroinfo Design SRL a fost inființată în 2007. În anul 2023 a avut în medie nouă angajați. În același an profitul net înregistrat a fost de 147.056 de lei, conform datelor Ministerului de Finanțe.

Firma are trei acționari: Daniela Făgăraș (90% din acțiuni și este și administratoarea firmei), Ion Făgăraș (5% din acțiuni) și Mihnea-Cristian Făgăraș (5% din acțiuni).

Firma care face cărțile de vizită ale deputaților: „Nu este deloc un cost exagerat”

Daniela Fărăraș a explicat, într-un dialog cu HotNews, motivul pentru care costul unei cărți de vizită ajunge la aproximativ 3 lei/bucata, în comparație cu alte oferte ale altor firme consultate de redacție.

„Sunt elemente speciale, în primul rând. O să ne legăm acum de datele tehnice, ca să spun așa. Cartonul pe care se tipăresc aceste cărți de vizită nu este un carton obișnuit care să se găsească în aceste copy center-uri (n. red.: centre de xerox). Deci este un carton, se aduce pe comandă specială de către firme din acestea importatoare. Din Italia vine cel pe care îl luăm noi. Arată într-un fel, nu e un carton obișnuit”, a explicat Daniela Făgăraș, care a precizat că pe cărțile de vizită, care sunt față-verso, sunt precizate detalii în mai multe limbi, de obicei limba română și engleză, dar uneori și franceză sau maghiară, în funcție de cerințele celui care solicită cartea de vizită.

Reprezentanta firmei a explicat și că pentru fiecare deputat care solicită cartea de vizită se reia procesul: „Se fac nume cu nume, să nu vă gândiți că se fac 10 nume deodată”.

„După ce facem macheta se primește bunul de tipar, le tipărim, sunt niște mașini… Nu din astea de copy center, sunt mașini industriale. La alea de copy center nici nu stă cerneala pe hârtie. Tipărim, după ce tipărim se pune folio, emblema aceea cu folio. După care se aplică emboss (n.red.: elementele care ies din relief), se taie și se pun în niște cutii speciale cu fereastră, 50 de cărți de vizită într-o cutiuță de carton. Și se livrează. Deci în acest cost intră și livrarea. Dacă într-o zi primim comandă de 50 de cărți de vizită trebuie să plătim un curier să meargă să livreze aceste cărți de vizită la sediul Camerei Deputaților (…). Nu este deloc un cost exagerat”, a susținut Făgăraș.

Reprezentanta firmei care face cărțile de vizită a spus și că, din informațiile sale, în trecut Camera Deputaților plătea chiar mai mult pentru cărțile de vizită ale deputaților.

Cum se explică contractele cu Ministerul Afacerilor Externe: „Lucrez și cu firme particulare, în mare majoritate, dar lucrez și cu instituții de stat”

Întrebată de contractele pe care le are cu instituțiile publice, Daniela Făgăraș a spus că se ocupă personal în firma sa de acest aspect.

„Lucrez de foarte mulți ani. În momentul în care a apărut SEAP (n.red.: Sistemul Electronic de Achiziții Publice), eu am simțit că este un loc unde poți să îți faci clienți. Am învățat să lucrez singură, pentru că pe vremea ceea nu erau cursuri. Acum nu neapărat că vânez, dar mai ales cu inteligența artificială sunt tot felul de filtre pe care le poți aplica ca să îți aducă în față anunțurile care te interesează pe tine”, a explicat reprezentanta firmei.

„Eu mă ocup de asta personal. Să nu credeți că eu stau personal în fiecare zi să mă uit, acolo sunt mii de anunțuri, vă dați seama. Eu îmi aplic niște filtre, am învățat foarte bine să lucrez. În afară de asta, am și abonament cu o firmă care asta face, îmi trimite lista direct cu potențiale achiziții, care se potrivesc pe profilul meu”, a spus aceasta.

Făgăraș admite că are un număr mare de contracte cu instituții ale statului român: „Fiecare își alege să lucreze cu cine vrea. Eu lucrez și cu firme particulare, în mare majoritate, dar lucrez și cu instituții de stat. Lucrez cu foarte multe instituții de stat, mi-ar fi mai ușor poate să vă enumăr cu cine nu lucrez”.

Lista deputaților din actualul Parlament care au primit cărți de vizită. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a cerut cel mai mare număr

Camera Deputaților a transmis, la solicitarea HotNews, numele deputaților care au primit din decembrie 2024 – când și-au început mandatul – și până acum cărți de vizită. Redacția a solicitat și numărul de cărți de vizită primite:

Costel Neculai Dunava (PSD) – 100 de cărți de vizită Diana Anda Buzoianu (USR, ministra Mediului în prezent) – 100 Gianina Șerban (AUR) – 350 Ștefan Ovidiu Popa (PSD) – 200 Ciprian Constantin Șerban (PSD, ministrul Transporturilor în prezent, fost președinte al Camerei Deputaților) – 600 Diana Stoica (USR) – 450 Laura Gherasim (AUR) – 300 Florin Claudiu Roman (PNL) – 150 Ciprian Constantin Paraschiv (AUR) – 600 Silvia-Claudia Mihalcea (PSD) – 100 Lucian Nicolae Bode (PNL) – 300 Radu Dinel Miruță (USR) – 200 Raluca Turcan (PNL) – 300 Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD) – 600 Cezar Mihail Drăgoescu (USR) – 350 Mihai Weber (PSD) – 300 Romeo Daniel Lungu (PSD) – 100 Hajdu Gabor (UDMR) – 500 Liviu-Bogdan Ciucă (ales pe listele PSD, acum în PUSL) – 200 Dan Tanasă (AUR) – 300 Maria Cernit (POT) – 300 Dumitrița Gliga (PSD) – 200 Verginia Verdinaș (SOS România) – 300 Sorin-Mihai Grindeanu (PSD, președintele partidului și al Camerei Deputaților) – 650 Iulian Alexandru Muraru (PNL) – 300 Alexandru Rafila (PSD, actual purtător de cuvânt al partidului) – 200 Adrian Felician Cozma (PNL) – 300 Florin Bogdan Velcescu (AUR) – 350 Natalia Elena Intotero (PSD) – 300

„Suma totală cheltuită de Camera Deputaților în actuala legislatură (2024-prezent), pentru achiziția de cărți de vizită, este de 25.439,28 lei cu TVA inclus”, a transmis instituția.

În legislatura trecută, 2020-2024, Camera Deputaților a cheltuit 58.869,30 lei pentru cărțile de vizită ale deputaților, conform aceluiași răspuns.

„Cărțile de vizită sunt predate integral deputaților după finalizarea comenzii. Gestionarea acestor materiale rămâne la latitudinea acestora”, au precizat reprezentanții Camerei Deputaților atunci când au fost întrebați ce se întâmplă cu cărțile de vizită în momentul în care un deputat demisionează sau, din diferite motive, părăsește funcția.