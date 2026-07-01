Cât a plouat în București în timpul furtunii care a făcut ravagii în oraș

În noaptea de marți spre miercuri în Capitală a plouat în câteva ore mai mult decât într-o lună normală, arată datele ANM. Cel mai mut a plouat la stația meteo Băneasa: peste 88 l/mp.

Furtuna a afectat circulația rutieră, inclusiv transportul în comun, au căzut copaci, iar circulația la metrou este întreruptă pe Magistrala 1, stația Piața Victoriei 2 fiind inundată și închisă temporar.

Precipitatiile cazute intre 30 iunie si 1 iulie 2026 (sursa ANM)

Cât a plouat în București

Datele Administrației Naționale de Meteorologie arată că la stația meteo Băneasa au fost precipitații în cantitate de 88,3 l/mp, iar la Filaret, de 73,5 l/mp. La stația meteo Afumați, totalul a fost de 70,5 l/mp.

Au fost cele mai mari cantități de oriunde din țară pentru perioada 30 iunie (ora 9) – 1 iulie (ora 9).

Media pentru luna iunie la București este de 75 l/mp, iar pentru iulie este 59 l/mp.

Recordurile de ploi în București

În Capitală, cantitatea maximă absolută de precipitaţii căzută în 24 de ore, din iulie, a fost 109,1 l/mp, fiind înregistrată la staţia meteorologică Băneasa, în data de 15 iulie 1954. La București-Filaret, maxima absolută este 85,9 l/mp, înregistrată la data de 1 iulie 1915.

La Bucureşti, cantitatea maximă absolută de precipitaţii pentru iunie – căzută în 24 de ore – este de 136,6 l/mp, înregistrată în 7 iunie 1910, la stația meteorologică Filaret/

La stația București-Băneasa, maxima absolută s-a înregistrat în data de 21 iunie 2020 și este de 84,9 l/mp.