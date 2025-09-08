Cât au costat deplasările externe ale premierilor Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Ciolacu a zburat mai mult cu avionul militar decât generalul Ciucă. În date apare și un zbor de aproape 200.000 de euro

Într-un răspuns transmis către HotNews, Guvernul arată că transportul pentru deplasările foștilor prim-miniștri Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă a costat aproximativ 4 milioane de lei, adică aproximativ 800.000 de euro. Cei doi au zburat de 38 de ori, cu zboruri de linie, aeronave militare și cu avioane închiriate.

În 2023, HotNews a cerut Guvernului informații despre cadrul de organizare a deplasărilor externe ale înalților demnitari. Iar răspunsul Executivului a fost că informațiile sunt secretizate.

HotNews a obținut informațiile publicate acum în urma unei noi solicitări în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice

Nicolae Ciucă a fost desemnat premier în 25 noiembrie 2021 și a demisionat în 12 iunie 2023, fiind înlocuit de Marcel Ciolacu, potrivit protocolului coaliției, care prevedea rotativa premierilor.

Câte deplasări externe a avut premierul PNL

Din noiembrie 2021 până în iunie 2023, adică timp de un an și aproape 7 luni, Nicolae Ciucă a avut 17 deplasări externe:

9 cu aeronave guvernamentale (avioane închiriate de guvern),

4 cu aeronave militare,

2 cu zboruri de linie,

1 vizită în Republica Moldova pentru care nu este menționat mijlocul de transport

Transportul pentru cele 17 deplasări a costat în total 2.715.640 de lei (543.000 de euro), iar totalul cheltuielilor, care implică diurna, cazarea și „alte cheltuieli” însumează 101.439 de lei (circa 20.000 de euro).

Cea mai scumpă deplasare

Cel mai scump transport plătit din bani publici pentru Nicolae Ciucă s-a ridicat la aproape 450 de mii de lei (448.130,47 lei – circa 90.000 de euro). Deplasarea a avut loc în Suedia și s-a desfășurat cu un avion închiriat de Guvern. Pentru aceeași deplasare, pentru diurnă, cazare și cheltuieli au mai fost cheltuiți 5.922,62 de lei (circa 1.000 de euro), conform răspunsului primit de HotNews.

Pentru cele 17 deplasări externe ale fostului premier Nicolae Ciucă, Guvernul a plătit puțin peste 30.000 de lei pentru cheltuielile de cazare (32.095,4 lei), adică ceva mai mult de 6.000 de euro).

În cazul a 11 deplasări, la capitolul cheltuieli de cazare costul indicat de Guvern este de zero lei. Este vorba de vizite în Republica Moldova, Varșovia, Bulgaria, Emiratele Arabe Unite, Grecia, Paris și Egipt.

Cât au costat deplasările lui Ciolacu. Zbor de aproape 200.000 de euro în Emirate și Qatar

Marcel Ciolacu a preluat funcția de premier în 15 iunie 2023. Mandatul Guvernului Ciolacu 1 s-a încheiat după alegerile parlamentare, când, potrivit Constituției, președintele trebuie să desemneze un nou premier. Klaus Iohannis l-a desemnat tot pe Marcel Ciolacu. Al doilea mandat a durat până pe 6 mai 2025, când Ciolacu și-a dat demisia în urma eșecului coaliției la alegerile prezidențiale. Crin Antonescu, candidat susținut de PSD, PNL și UDMR, se clasase pe locul trei.

În perioada celor aproape doi ani de mandat, Marcel Ciolacu a avut 21 de deplasări externe.

În total, transportul pentru deplasările fostului premier Ciolacu a costat 1.427.517 de lei (circa 285.000 de euro). Diurna, cazarea și celelalte cheltuieli însumate ajung la 166.530 de lei (circa 33.000 de euro).

În cazul lui Ciolacu, cel mai scump transport a fost de aproape 920.000 de lei (184.000 de euro), către Emiratele Arabe Unite și Qatar. Și în acest caz, a fost folosită o aeronavă închiriată de Guvern.

Ciolacu a zburat de mai multe ori cu avionul militar decât generalul Ciucă

Spre deosebire de Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu a folosit în deplasările sale de mai multe ori aeronave militare. Ciucă a folosit aeronave militare în trei deplasări externe, iar Ciolacu, în 11.

Dacă Nicolae Ciucă a folosit de nouă ori avioane închiriate de Guvern, Marcel Ciolacu a apelat la această soluție de două ori în timpul mandatului pe care l-a avut la Palatul Victoria. Fostul premier PSD a zburat de opt ori cu avioane de linie.

Circa 66.000 de lei (13.000 de euro) au fost cheltuiți pentru cheltuielile de cazare ale lui Marcel Ciolacu în cele 21 de deplasări externe. În cazul a șase deplasări în Chișinău (de două ori), Varna, Israel (de două ori) și Egipt, costul pentru cazare indicat de Guvern este de zero lei.

Scandalul secretizării zborurilor lui Iohannis: 23 de milioane de euro și avioane private

Administrația Prezidențială a refuzat în mai multe ocazii să facă publice cheltuielile cu transportul și cazarea în străinătate ale fostului președinte Klaus Iohannis, motivând că acestea sunt secrete. Presa a relatat de mai multe ori că președintele a zburat cu avioane private care au fost închiriate

Totuși, în luna martie, după demisia lui fostului președinte Klaus Iohannis, Administrația Prezidențială a publicat cheltuielile pentru transportul fostului șef de stat în deplasări externe, cheltuieli care erau secretizate. Pentru cele 193 de vizite în timpul celor două mandate, costul total al zborurilor a fost de peste 113 milioane de lei, adică aproape 23 de milioane de euro.

Doar în 2023, Administrația Prezidențială a cheltuit peste 7 milioane de euro pentru avioanele cu care a călătorit fostul președinte.

În martie, Hotnews a arătat ce preț au furnizat, la cererea publicației, firmele de închiriat avioane față de cât a desecretizat Palatul Cotroceni pe aceleași destinații folosite de Iohannis.