Cu avionul privat la Washington: 120.000 de euro vs 441.000 de euro. HotNews a comparat costurile zborurilor lui Iohannis cu ofertele unor firme specializate

O călătorie la Washington cu un avion privat oferit de o companie elvețiană specializată costă între 120.000 și 150.000 euro. Prin comparație, Iohannis a plătit 441.000 euro. Chiar dacă acest comparații pot părea superficiale, ele răspund la o întrebare pe care probabil mulți români o au referitoare la călătoriile fostului președinte: nu se putea mai ieftin?

După desecretizarea de către Administrația prezidențială a cheltuielilor făcute de Klaus Iohannis pentru călătoriile sale în străinătate, oamenii au putut remarca sumele uriașe plătite pentru transportul cu avioanele private în diferite părți ale planetei.

În total, în cele două mandate, fostul președinte al României a zburat de peste 193 de ori, iar costul total al călătoriilor a fost de 113 milioane de lei, adică aproximativ 23 milioane de euro. O precizare importantă trebuie făcută aici, și anume că aceste sume reprezintă doar cheltuielile cu transportul, iar la acestea trebuie adăugate tarifele de cazare și toate celelalte costuri implicite unei călătorii.

Este mult, dar cu ce comparăm?

23 de milioane de euro doar pentru transportul cu avionul este o sumă uriașă, chiar și dacă este vorba despre un președinte de țară. Dar pentru a avea o imagine și mai fidelă avem nevoie de elemente de comparație.

Dacă am lua, de exemplu, călătoria făcută de Klaus Iohannis în Belgia în perioada 17-18 aprilie 2024, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, observăm că aceasta a costat statul român 653.800 de lei, adică aproximativ 130.760 de euro.

Tentația firească ar fi să comparăm acest cost cu prețul unei călătorii la business class, cu un avion de linie. Am făcut și acest lucru, pe site-ul TAROM, și am găsit bilete la business class, dus-întors, cu 1.200-2.000 de euro de persoană. Comparația cu prețurile biletelor de linie nu este însă una potrivită: ar înseamna să comparăm mere cu pere. Pur și simplu știm că fostul președinte al România nu a folosit curse de linie, ci avioane private. De aceea, trebuie să mergem către companiile care organizează astfel de zboruri.

Prima ofertă găsită pe Google este de patru ori mai ieftină

Am intrat pe Google și am găsit o companie cu sediul în Elveția, care se numește Simply Jet. Prin intermediul unui formular de pe site am cerut o cotație de preț pentru un zbor dus-întors, pentru două zile (nespecificate), pe ruta București-Bruxelles. În 5 minute am fost sunat de un operator din Lucerna, care mi-a cerut câteva detalii despre numărul de pasageri, orele la care vreau să zbor și tipul de aeronavă. Mi-a cerut un scurt răgaz, după care a revenit pe WhatsApp cu o ofertă: între 27.000 și 32.000 euro, cu patru persoane la bord, cu un avion de tipul super light jet Cessna Citation XLS. Mi-a trimis și poze cu avionul, atât din exterior, cât și din interior și apoi mi-a scris:

„Please note: the price estimate is a range of price. The price will depend of the dates of your flights and current aircraft availability” („Vă rog să rețineți, prețul este doar o estimare și va depinde de datele zborurilor dumneavoastră și de disponibilitatea curentă a aeronavei”).

Nu știm exact cu ce tip de avion a zburat Iohannis la Bruxelles, cu siguranță că era unul mai scump, dar dacă își dorea putea alege o astfel de ofertă: una de patru ori mai ieftină.

Cu avionul privat la Washington; 120.000 de euro versus 441.000 de euro

Încurajat de deschiderea celor de la Simply Jet, am mers mai departe și am cerut o ofertă de preț pentru o călătorie la Washington. Nu am ales întâmplător această destinație, ci pentru că fostul președinte al României a fost în capitala SUA, între 6 și 10 mai 2024, pentru a participa la ceremonia de decernare a Premiilor Atlantic Council Distinguished Leadership. Prețul acestei călătorii de cinci zile a fost, potrivit documentelor puse la dispoziție acum de Administrația Prezidențială, de 2.208.000 lei, adică 441.600 de euro.

Angajatul Simply Jet mi-a trimis și în acest caz o ofertă: între 120.000 și 150.000 euro, cu un avion model Bombardier Global 5600, specific pentru distanțe lungi. De data aceasta, am precizat că ar fi vorba de o delegație de 10-13 persoane.

Publicația Boarding Pass a dezvăluit anul trecut că într-una din vizitele în SUA Iohannis a folosit serviciile unei companii din Luxemburg, Global Jet și că a folosit un avion de tipul Gulfstream G550. Tot cu avioanele acestei companii fostul președinte al României a zburat și în Emiratele Arabe Unite, Tanzania, Capul Verde și Senegal, mai scrie Boarding Pass.

Am luat legătura și cu Global Jet pentru a-i cere o ofertă de preț, dar până la publicarea acestui articol nu am primit încă niciun răspuns (în afară de precizarea că cererea mea se procesează și că voi fi contactat în curând).

Dar să mergem cu comparațiile de costuri și mai departe.

Călătoria la Seul: 500.000 euro versus 320.000

O altă călătorie pe care Klaus Iohannis a făcut-o și care atrage atenția în lista pusă la dispoziție de Administrația prezidențială, prin costurile mari, este cea în Coreea de Sud, între 21 și 25 aprilie 2024. Potrivit documentelor publicate, costul transportului se ridică la 2,5 milioane de lei, adică aproximativ 500.000 euro.

O companie care oferă servicii private aeriene, pe care am descoperit-o pe internet, este FXAIR, o firmă britanică. Aceasta oferă curse private și, la fel ca în celelalte situații, i-am cerut o ofertă de preț pentru un zbor la Seul, care ar trebui să aibă loc între 21 și 25 aprilie 2025, pentru 10-13 persoane.

Am fost contactat de o angajată a companiei, care mi-a oferit și estimarea de preț mult dorită: între 280.000 și 320.000 euro. Pentru a stabili prețul final, reprezentanta FXAIR mi-a cerut și alte informații referitoare la bagaje, preferințe de zbor sau dacă grupul urmează să călătorească cu animale de companie.

Din nou, se poate remarca diferența mare între oferta primită de noi și cât a plătit statul român în cazul călătoriei lui Iohannis.

Care sunt limitele acestor comparații

Sigur că aceste comparații pe care le-am făcut aici au totuși niște limite. Nu știm ce costuri suplimentare presupun condițiilele de securitate pe care le necesită călătoria unui șef de stat. De asemnea, nu știm nici alte detalii referitoare la zborurile lui Klaus Iohannis: de exemplu, câte escale a trebuit să facă pilotul sau dacă avionul a rămas la dispoziția președintelui toate zilele în care acesta s-a aflat în delegație sau nu.

Consultantul în turism Răzvan Pascu a scris pe Facebook după ce a fost publicată lista cu costurile călătoriilor lui Iohannis:

„Nu există altă explicație pentru aceste cheltuieli decât fie că sunt foarte umflate, fie că „Stăpânul” a ținut la sol (absolut degeaba) avionul doar pentru el pe toată perioada călătoriei”.

Nu știm și presupun că nu o să ne spună nimeni.

Totuși, rămân diferențele mari între cât a plătit Administrația prezidențială pentru călătoriile lui Iohannis și ofertele de pe piața liberă din domeniu și care răspund, într-o mare măsură, la întrebarea: „nu se putea mai ieftin?”. Da, cu siguranță se putea.