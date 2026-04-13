Cât bacșiș i-a lăsat Donald Trump livratoarei care i-a adus mâncare de la McDonald’s la Casa Albă
Donald Trump i-a dat un bacșiș de 100 de dolari unei livratoare a serviciului „DoorDash” care i-a adus luni mâncare de la McDonald’s în Biroul Oval, într-o apariție despre care președintele american a glumit spunând că nu „pare regizată”, scrie CNN.
Un fotograf din grupul de presă, aflat la conferința inopinată organizată de Trump pe peluza Casei Albe după ce a salutat-o pe livratoare, l-a surprins pe Trump în timp ce îi înmâna bancnota de 100 de dolari lui Sharon Simmons, originară din Arkansas.
Întâlnirea cu Sharon Simmons, menită să promoveze prevederile unei legi a Partidului Republican care limitează impozitele pe bacșișuri, pare să indice efortul tensionat al Casei Albe de a jongla cu politica internă în timp ce duce războiul cu Iranul, notează postul american de televiziune.
CNN a stat de vorbă cu Simmons în fața Casei Albe după livrare. Ea a reiterat modul în care a beneficiat de politica dusă de Trump – „fără impozit pe bacșișuri” -, recunoscând totodată dificultățile cauzate de prețurile mai mari ale benzinei venite pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.
„Evident, prețurile la benzină ne afectează pe toți. Nu suntem doar noi; suntem toți”, a spus ea. „DoorDash este o companie atât de bună încât are programe pentru a ne ajuta. Au mai multe stimulente pentru a ne ajuta cu presiunea prețurilor la benzină. Desigur, știți, că (politica) «fără impozit pe bacșișuri» ajută”, a adăugat femeia.
Julian Crowley, purtător de cuvânt al serviciului de livări DoorDash, a declarat că compania a lansat un program de ajutor de urgență care oferă „10% rambursare în numerar pentru toate achizițiile de combustibil și o plată săptămânală de ajutor în funcție de distanța parcursă de un livrator”.