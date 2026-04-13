Cât bacșiș i-a lăsat Donald Trump livratoarei care i-a adus mâncare de la McDonald’s la Casa Albă

Donald Trump primește o comandă de mâncare de la McDonald’s de la Sharon Simmons, o angajată DoorDash, la Casa Albă, 13 aprilie 2026. FOTO: - / INSTAR Images / Profimedia

Donald Trump i-a dat un bacșiș de 100 de dolari unei livratoare a serviciului „DoorDash” care i-a adus luni mâncare de la McDonald’s în Biroul Oval, într-o apariție despre care președintele american a glumit spunând că nu „pare regizată”, scrie CNN.

Un fotograf din grupul de presă, aflat la conferința inopinată organizată de Trump pe peluza Casei Albe după ce a salutat-o pe livratoare, l-a surprins pe Trump în timp ce îi înmâna bancnota de 100 de dolari lui Sharon Simmons, originară din Arkansas.

Întâlnirea cu Sharon Simmons, menită să promoveze prevederile unei legi a Partidului Republican care limitează impozitele pe bacșișuri, pare să indice efortul tensionat al Casei Albe de a jongla cu politica internă în timp ce duce războiul cu Iranul, notează postul american de televiziune.

Președintele american Donald Trump, în momentul în care primește comanda de la McDonald’s din partea lui Sharon Simmons, o angajată a serviciului de livări DoorDash, la Casa Albă, Washington. FOTO: – / INSTAR Images / Profimedia

CNN a stat de vorbă cu Simmons în fața Casei Albe după livrare. Ea a reiterat modul în care a beneficiat de politica dusă de Trump – „fără impozit pe bacșișuri” -, recunoscând totodată dificultățile cauzate de prețurile mai mari ale benzinei venite pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

„Evident, prețurile la benzină ne afectează pe toți. Nu suntem doar noi; suntem toți”, a spus ea. „DoorDash este o companie atât de bună încât are programe pentru a ne ajuta. Au mai multe stimulente pentru a ne ajuta cu presiunea prețurilor la benzină. Desigur, știți, că (politica) «fără impozit pe bacșișuri» ajută”, a adăugat femeia.

Julian Crowley, purtător de cuvânt al serviciului de livări DoorDash, a declarat că compania a lansat un program de ajutor de urgență care oferă „10% rambursare în numerar pentru toate achizițiile de combustibil și o plată săptămânală de ajutor în funcție de distanța parcursă de un livrator”.