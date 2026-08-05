Cât contează Marea Neagră pentru comerțul mondial. Perturbări grave ale transporturilor maritime – analiză Reuters

Intensificarea atacurilor asupra navelor, porturilor și terminalelor de export de la Marea Neagră perturbă furnizările la scară globală de cereale și petrol, transformând regiunea în cel mai recent punct de blocaj al comerțului global, afectate de conflicte, se arată într-o analiză Reuters.

Marea Neagră este o rută vitală pentru transporturile de cereale, țiței și produse rafinate, însă Rusia, cel mai mare exportator mondial de grâu, și Ucraina, un alt exportator agricol major, au intensificat, în ultimele săptămâni, atacurile reciproce asupra instalațiilor de exporturi agricole și vaselor comerciale din Marea Neagră. Kievul a amplificat și atacurile asupra petrolierelor implicate în comerțul rusesc cu petrol.

Marea Neagră, aproape nefrecventabilă pentru vasele comerciale

Piețele mondiale se confruntă deja cu perturbări majore ale rutelor maritime de comerț din Orientul Mijlociu, iar problemele din Marea Neagră amplifică aceste perturbări.

„Consecințele sunt deja vizibile pe piețele agricole globale. Nu trebuie să permitem ca această periculoasă spirală a escaladării să continue”, a afirmat Kayoko Gotoh, un oficial ONU, la o întrunire a Consiliului de Securitate de săptămâna trecută.

Fluxurile de petrol din strâmtoarea Ormuz sunt deja perturbate de conflicutul americano-iranian, în timp ce un embargo maritim declarat de millițiile Houthi din Yemen asupra porturilor și navelor din Arabia Saudită au crescut riscurile traficului maritim din Marea Roșie.

Ministerul Infrastructurii din Ucraina a înregistrat, în luna iulie, 35 de atacuri asupra vaselor ancorate în port și 22 asupra vaselor în larg, la care se adaugă 67 de lovituri asupra instalațiilor porturare.

Prin comparație, vasele au fost atacate de numai 14 ori pe durata întregului an 2025. De asemenea, Reuters estimează că Ucraina a țintit zeci de petroliere implicate în comerțul cu țiței al Rusiei,

Compania rusă de transport naval FESCO a anunțat săptămâna aceasta că a suspendat noi comenzi prin Marea Neagră, după ce unul dintre vasele sale a fost lovit într-un atac ucrainean cu drone.

Rute alternative pentru cerealele din Ucraina

Între timp, Rusia a intensificat atacurile asupra navelor civile și infrastructurii portului din Odesa, prin care trec 90% din exporturile de produse agricole ale Ucrainei, care reprezintă cea mai mare sursă de venit din comerțul exterior al țării.

Kievul caută rute alternative de transport, însă ministrul Agriculturii Taras Vîsoțki crede că acestea nu vor ajunge la capacitate maximă până la finele lui august și vor putea gestiona doar jumătate din volumul exportat prin porturile de la Marea Neagră.

De asemenea, în Marea Azov, legată direct de Marea Neagră, traficul a fost restricționat din 10 iulie, ceea ce a avut un impact asupra portului Taman, de unde pleacă o mare parte a exporturilor rusești de cereale. Acestea continuă prin Novorossisk și Tuapse, dar într-un ritm mai lent.

În ce privește exporturile de petrol, atacurile ucrainene din iulie au avariat mai multe vase și au forțat suspendarea temporară a operațiunilor de încărcare la Novorossisk și la terminalul Caspian Pipeline Consortium (CPC), principala rută pentru tranportul petrolului kazah.

„Sistemul CPC este o rută critică de export pentru Kazahstan, gestionând circa 80% din exporturile de țiței ale țării, orice perturbare prelungită fiind o sursă de îngrijorare pentru fluxurile regionale de livrare”, se spune într-un raport companiei navale BRS.

„Uciderea marinarilor civili este inacceptabilă”

Firma britanică de securitate maritimă Ambrey recomandă clienților săi ca orice transport către și dinspre Marea Neagră să ia în calcul o evaluare a amenințărilor, iar echipajele ar trebui să se adune în locuri desemnate dinainte, în cazul unor atacuri cu drone.

„Uciderea marinarilor civili nevinovați este inacceptabilă, ei nu pot fi pagube colaterale pentru atingerea unor obiective militare. Este imoral și un precedent foarte periculos”, a afirmat Stephen Cotton, secretar general al Federației Muncitorilor din Transportul Internațional, cel mai mare sindicat al marinarilor.

Creșterea riscurilor de securitate amplifică și costurile de transport. În numai o săptămână, costul zilnic de operare al unui petrolier în Marea Neagră la crescut de la 200.000 la 300.000 de dolari.

Costul de asigurare a ajuns la 2% din valoarea navei, față de numai 1% în urmă cu două săptămâni. Chiar dacă acest lucru pare puțin, asta înseamnă sute de mii de dolari în plus pentru fiecare transport.