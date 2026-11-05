Cât costă biletele la concertele Andre Rieu din România. Astăzi au fost puse în vânzare

Fanii celebrului violonist olandez își pot cumpăra bilete deja la cele două concerte programate anul viitor la Cluj.

Biletele la concertele Andre Rieu și programate pe 21 și 22 octombrie 2027, de la ora 19:30, la BT-Arena din Cluj-Napoca au fost puse în vânzare și pot fi achiziționate exclusiv prin rețeaua Eventim.ro.

Prețurile acestora variază între 325 lei și 871,5 lei, se arată într-un comunicat de presă. Pentru a evita achiziționarea unor bilete nevalabile sau la prețuri nejustificat de mari, organizatorii recomandă publicului să cumpere bilete exclusiv de pe platforma oficială Eventim.ro.

Cinci concerte sold-out

În urmă un an, la Cluj, cererea de bilete a fost atât de mare, încât locurile disponibile

pentru primele două reprezentații s-au epuizat în numai 48 de ore. Atunci, organizatorii au suplimentat programul cu încă trei concerte, toate ajungând, la rândul lor, la statutul de sold-out.