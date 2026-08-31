Cât costă motorina cu o zi înainte ca acciza să scadă din nou

Începând de mâine, 1 septembrie, acciza la motorină urmează să mai scadă cu 5%. În Capitală, la toate benzinăriile sortimentul standard de diesel este vândut cu peste 10 lei per litru.

Ministerul Finanțelor a decis să majoreze la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard în perioada 1 – 15 septembrie 2026, ca urmare a noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea specială adoptată anul acesta privind declararea situației de criză pe piața țițeiului.

Măsura măsura vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20%, astfel acciza fiind micșorată cu încă 5%.

Potrivit calculelor făcute de observatorii pieţei carburanţilor, se preconizează ca preţul litrului de motorină standard să scadă cu aproximativ 17 bani, relatează Radio Constanța.

Cât costă motorina azi

În București, un litru de motorină standard costă luni dimineață între 10 lei și 14 bani și 10 lei și 40 de bani, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor.