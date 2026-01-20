Cât de departe este dispus Trump să meargă pentru preluarea Groenlandei? Răspuns scurt, dat într-o conferință-maraton

Președintele Donald Trump vorbește în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă din Washington, pe 20 ianuarie 2026. FOTO: Mark Schiefelbein / AP / Profimedia

Întrebat marți cât de departe este dispus să meargă pentru a „dobândi” Groenlanda, răspunsul lui Donald Trump a fost scurt, în cadrul conferinței sale de presă de la Casa Albă organizată cu ocazia împlinirii unui an de la începutul celui de-al doilea mandat de președinte, scriu The New York Times (NYT), The Guardian și Reuters.

„Veți afla”, a spus el, pentru ca apoi să treacă la următoarea întrebare.

Trump a precizat marți că Statele Unite au „multe întâlniri programate despre Groenlanda” în cadrul conferinței anuale a Forumului Economic Mondial din Elveția, care are loc săptămâna aceasta.

Președintele american a mai declarat, în lunga lui conferința de presă, de aproape două ore, în care a vorbit de la pupitrul Casei Albe (și nu din Biroul Oval, așa cum obișnuiește), că se îndoiește că țările europene vor renunța la angajamentele de a investi în Statele Unite dacă el va lua măsuri pentru a achiziționa Groenlanda.

Trump a fost întrebat și despre amenințarea cu impunerea de noi taxe vamale față de aliații europeni în cazul în care aceștia se vor opune în continuare față de preluarea insulei arctice și ce se va întâmpla dacă Curtea Supremă a SUA va decide că utilizarea tarifelor de către președinte este ilegală.

„Va trebui să căutăm altceva”, a spus el, adăugând că „ceea ce facem acum este cea mai bună, cea mai puternică, cea mai rapidă și cea mai puțin complicată” metodă.

El a precizat apoi: „Aruncați o privire la cuvântul licență, aruncați o privire la alte lucruri”.

Trump a adăugat că „avem multe întâlniri programate cu privire la Groenlanda și cred că lucrurile vor decurge, de fapt, destul de bine”.

„După cum știți, plec în seara aceasta la Davos și avem programate multe întâlniri despre Groenlanda”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

Curtea Supremă din SUA analizează în prezent legalitatea tarifelor impuse de Trump, chiar dacă acesta intenționează să extindă aplicarea lor pentru a forța Europa să-i susțină pretenția de a prelua controlul asupra Groenlandei, notează NYT. Întrebat ce s-ar întâmpla dacă judecătorii ar decide împotriva lui, președintele a răspuns că administrația de la Washington va trebuie să „folosească altceva”.

Întrebat, de asemenea, despre riscul pe care îl prezintă planul său privind Groenlanda pentru Alianța Nord-Atlantică (NATO), Trump a răspuns: „Se va întâmpla ceva care va fi foarte bun pentru toată lumea”.

El a adăugat: „Vom găsi o soluție care va mulțumi atât NATO, cât și pe noi. Avem nevoie de asta (preluarea insulei arctice, n.r.) pentru securitatea națională și securitatea globală”.

Întâlnirea cu Macron, exclusă

Președintele american a intensificat, în ultimele zile, presiunea asupra aliaților europeni în ceea ce privește Groenlanda, amenințând cu noi tarife vamale drastice dacă nu se ajunge la un acord care să permită Statelor Unite să preia controlul asupra teritoriului autonom danez. De asemenea, el a trimis o scrisoare premierului Norvegiei în care a legat faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace de eforturile lui actuale privind achiziționarea Groenlandei.

Trump urmează să plece marți seară la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, unde liderii europeni se întâlnesc pentru a discuta tensiunile apărute în urma planurilor președintelui american privind insula arctică.

În mai multe mesaje-text publicate mai devreme în cursul zilei, președintele francez Emmanuel Macron l-a invitat pe liderul american la Paris pentru o întâlnire de ultim moment a G7.

Dar Trump a spus, în cadrul briefingului de la Casa Albă, că nu va accepta invitația omologului său francez.

Macron „este un prieten al meu”, le-a spus Trump reporterilor, adăugând: „Am întâlniri cu persoanele direct implicate”, conform CNN.

„Emmanuel nu va rămâne acolo foarte mult timp”, a continuat liderul american, în contextul în care mandatul de președinte al lui Macron urmează să se încheie în 2027.

Trump a reproșat anterior Danemarcei că neglijează securitatea Groenlandei în fața a ceea ce el susține că ar fi amenințări din partea Rusiei și Chinei în acea regiune strategică, președintele american motivându-și astfel intenția de anexare a Groenlandei.

Liderul de la Casa Albă mai susține că prezența militară americană stabilită pe această insulă încă din perioada Războiului Rece nu mai este suficientă.

Totuși, sinceritatea acestor afirmații ar putea fi pusă sub semnul întrebării, întrucât Groenlanda este bogată în resurse minerale, inclusiv pământuri rare, esențiale pentru tehnologiile avansate și pentru industria militară și față de care Trump și-a manifestat mult interesul de când a revenit la Casa Albă în urmă cu un an.