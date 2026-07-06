Skip to content
Imagine ilustrativă. Foto: Shutterstock, Inquam Photos / Mălina Norocea. Colaj: Ion Mateș / HotNews
Actualitate

Cât de departe va merge digitalizarea identității / Ce presupune aplicarea portofelului digital în România, „unde încrederea în stat e foarte mică”

Vlad Dumitrescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet), un buletin digital pe telefon pentru toți cetățenii UE, care promite să simplifice radical felul în care ne identificăm online și offline, este una dintre cele mai ambițioase infrastructuri digitale construite vreodată în Europa. În același timp deschide și o dezbatere serioasă despre cât control avem cu adevărat asupra datelor noastre și cât de departe poate merge digitalizarea identității.

  • În viitorul apropiat, fiecare cetățean al Uniunii Europene ar putea avea în telefon un fel de portofel digital oficial, emis de stat și recunoscut în toate țările UE. Folosirea acestui portofel digital nu va fi obligatorie, fiecare decide pentru el dacă vrea să-l utilizeze sau nu, însă fiecare stat membru UE este obligat să ofere o variantă de portofel cetățenilor săi până la finalul acestui an.
  • „Cel mai important e să nu se grăbească procesul pentru că dacă vor exista probleme, asta va scădea rata de adopție, va scădea încrederea într-un astfel de sistem și asta e cu atât mai complicat în România unde încrederea în stat oricum e foarte mică. E nevoie de o abordare foarte precaută”, spune expertul Mircea Șerdin.

Portofelul se va numi, conform Comisiei Europene, European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet). Deși numele nu e chiar cel mai natural și ușor de reținut, ideea din spate e destul de simplă: în loc să cari după tine buletinul, permisul de conducere, cardul de sănătate sau alte documente, le vei putea avea într-o aplicație securizată pe telefon.

În mod obișnuit, ai actele în buzunar sau în geantă și le arăți când ți se cer. Cu acest wallet, vei putea face același lucru digital: să dovedești cine ești, fără să scoți efectiv documentul fizic. De exemplu, în loc să prezinți buletinul la un ghișeu al Primăriei, vei putea confirma identitatea prin telefon, iar sistemul va transmite doar informațiile necesare, nu neapărat toate datele de pe act.

Ideea nu se limitează doar la identificare. Acest portofel digital ar urma să stocheze mai multe tipuri de documente și dovezi digitale: cartea de identitate, permisul de conducere, diplome, rețete medicale, asigurări, bilete de tren sau la concerte etc. Practic, devine un hub central pentru toate interacțiunile tale oficiale, atât cu instituțiile statului, cât și cu companii private care aleg să îl accepte.