Situația de care se lovesc românii cu buletin electronic: „Am încercat, dar sistemul nu mă lasă” / Explicațiile MAI

Aflat la început, procesul noului buletin electronic are dificultăți. Pe platforma „Fără Hârtie”, lansată recent de Guvern, cetățenii reclamă că au probleme cu schimbarea adresei de domiciliu, care nu mai apare pe card, ci este stocată pe cip. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor (DGEP), din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), admite că rescrierea adresei pe cip este posibilă momentan doar la sediul central din București și explică când se va rezolva problema.

Aproape 1,4 milioane de români și-au făcut până acum buletin electronic. El poate fi obținut gratuit, la prima solicitare de către orice persoană cu vârsta de cel puțin 14 ani sau care urmează să împlinească 14 ani în următoarele 30 de zile.

Până la data de 30 iunie 2026, statul român suportă costul Cărții Electronice de Identitate (CEI) din fondurile europene alocate prin PNRR.

Problema cu adresa de domiciliu

Cetățenilor care reclamă situațiile legate de adresa de domiciliu li se spune, de la ghișeu, că modificarea nu este posibilă momentan și că trebuie să-și facă un nou buletin electronic pe care să-l plătească.

Unul dintre utilizatori reclamă că a încercat, dar sistemul IT nu l-a lăsat să-și facă programare câtă vreme are un buletin valabil.

Pe site-ul oficial de promovare a cărții electronice de identitate se precizează că adresa de domiciliu, ce nu mai apare înscrisă pe document, ci este stocată în cipul electronic, poate fi preschimbată fără a fi nevoie de eliberarea unui document fizic nou.

Contactată de HotNews, vicepremierul Oana Gheorghiu a precizat că „rolul platformei „Fără hârtie” este tocmai să le dăm cetățenilor posibilitatea să reclame acolo unde statul funcționează deficitar sau nu funcționează deloc”.

„Pe baza sesizărilor transmise prin platformă pe marginea cărții de identitate electronice, voi purta o discuție la nivel tehnic cu MAI în zilele următoare, aceasta fiind instituția care gestionează de drept acest subiect, așa cum bine știți”, a precizat ea.

Situație absurdă reclamată de un cetățean

„Mi-am preschimbat buletinul vechi cu CEI pentru că îmi expirase cel vechi. La câteva luni distanță mi-am mutat domiciliul și am fost să îl schimb în CEI. Mi-a fost adus la cunoștință că momentan nu e posibil acest lucru pentru că nu există procedura și trebuie să fac buletin CEI nou. Am încercat, dar sistemul nu mă lasă să fac programare pentru că am CEI în termen de valabilitate”, susține un cetățean, într-o sesizare postată joi, 5 martie, pe platforma Fără Hârtie.

Nu este singurul în această situație.

„Am solicitat modificarea domiciliului în sistem, întrucât nu este tipărit pe cartea de identitate electronică. Pentru că nu se poate face acest lucru trebuie să mă programez pentru schimbarea buletinului care a fost emis de doar câteva luni, să plătesc o nouă taxă, să se consume atât timpul meu cât și resursele statului pentru reprintarea unui obiect nenecesar”, spune altcineva, într-o sesizare publicată tot în 5 martie în platforma Guvernului.

„2 soluții stupide la ghișeu”

O altă persoană povestește cum s-a dus fizic să rezolve această problemă și soluțiile care i-au fost propuse de funcționarii publici de la ghișeu.

„Am nevoie să schimb adresa de domiciliu. Dețin o carte de identitate cu CIP (CEI) eliberată de câteva luni. Desi publicitatea care se face acestei cărți electronice de identitate e înșelătoare prezentând schimbarea domiciliului simplu, de la distanță, adevărul este ca a fost necesar să-mi fac o nouă programare. Nu am găsit locuri disponibile în București, așa că m-am prezentat la Cernica”.

„Acolo am fost nevoită să prezint același dosar stufos de documente pe care îl prezentasem cu câteva luni înainte la eliberarea CEI (din nou certificat de naștere – al meu și copil), de divorț, încredințare minor, contract vânzare-cumpărare”.

„Funcționarul de la ghișeu m-a anunțat că deși dosarul e complet, nu-mi poate efectua schimbarea de domiciliu întrucât aceasta funcționalitate nu este implementata încă. Am cerut o soluție și mi s-a recomandat explicit să aleg din 2 variante: – nu-mi schimb domiciliul (ceea ce nu corespunde realității) și rămân cu CEI actual încă 6 luni sau mai mult – declar CEI pierdut (ceea ce nu corespunde realității), plătesc taxa de eliberare și obțin un CEI nou”.

”Mi se pare absurd și ilegal să-mi fie sugerate 2 „soluții” stupide de către o instituție a statului care ar fi trebuit să rezolve problema. Simplu, digitalizat, de la distanță”, se arată într-o sesizare publicată vineri, 6 martie, în platformă.

Cineva a plătit pentru un nou buletin. Ce greutăți au apărut apoi

Într-o altă sesizare, publicată vineri în platformă, alt cetățean spune că a reușit să-și facă un nou buletin cu o nouă adresă, dar a fost nevoit apoi să-și schimbe datele în toate documentele deja înregistrate.

„Am solicitat înscrierea noii adrese pe CEI, dar mi s-a transmis că nu se poate și că trebuie să fac alt CEI. Am făcut alt CEI și am fost nevoit să plătesc 70 lei. În plus, a trebuit să schimb nr și seria CEI în toate documentele deja înregistrate la diferite autorități ale statului, iar seria veche era foarte ușor de reținut. Mi s-au cerut din nou toate actele doveditoare pentru adresa noua inclusiv cele de identificare personală, ca și când nu ar fi fost deja scrise in sistem. În plus, a trebuit să fac câteva drumuri la biroul din Ilfov, deoarece sistemul era nefuncțional”, reclamă cetățeanul.

Mulți români sunt în aceeași situație

HotNews a semnalat public faptul că mai mulți cetățeni care și-au făcut buletine electronice reclamă această problemă cu adresa de domiciliu, deși MAI susține că adresa de domiciliu stocată pe cip poate fi schimbată fără preschimbarea buletinului.

„Doresc modificarea adresei de domiciliu, pe un buletin de tip nou, CEI, obținut în luna iunie 2025. Dar statul român nu poate scrie pe cipurile noilor buletine, pentru că, citez angajatul de la ghișeu, „nu se poate scrie pe cipuri”. Asta înseamnă, că deși le-ați lăudat ca fiind „cele mai cele”, pentru o schimbare de adresă trebuie să îmi fac un buletin nou (în condițiile în care pe cel actual puteam să îl mai folosesc cel puțin 9 ani), buletin pentru care tot eu sunt obligat sa plătesc 70 de lei. De ce? Pentru că statul nu este capabil să facă un lucru până la capăt. Pe site-ul de prezentare al noului buletin scrie foarte clar că se poate modifica adresa de domiciliu, fără preschimbarea buletinului”, a reclamat în 3 martie un cetățean.

Pe site-ul de promovare al CEI scrie altceva

Într-adevăr, pe site-ul oficial de promovare a cărții electronice de identitate la întrebarea „de ce adresa de domiciliu nu este inscripționată (tipărită) pe CEI?”, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) spune că un motiv este flexibilitatea:

„Adresa se schimbă mai des decât alte date; nefiind tipărită, ea poate fi actualizată electronic, în siguranță, fără să fie nevoie de eliberarea unui nou act”.

Evidența Populației din MAI dă vina pe complexitatea proiectului

La solicitarea HotNews.ro de a oferi explicații, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor (DGEP), din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a admis că în prezent nu se poate rescrie adresa de pe suportul de stocare electronic (cip) decât la sediul central al instituției din București. Direcția dă vina pentru această situație pe complexitatea acestui proiect.

„În condițiile în care unul dintre obiectivele majore urmărite prin punerea în circulație a unui nou tip de act de identitate, electronic, este reprezentat de securitate, asigurarea unui nivel sporit de securitate fiind o condiție impusă și de legislația Uniunii Europene în materie, operațiunile de citire sau de rescriere a informațiilor referitoare la domiciliu trebuie să se efectueze într-un ecosistem complet securizat pentru a preveni orice risc de natură a afecta acuratețea sau confidențialitatea datelor.

Pe de altă parte, Proiectul Cartea Electronică de Identitate este un proiect complex a cărui fază inițială a presupus proiectarea actului de identitate electronic, urmată de faza punerii în circulație a acestuia iar în prezent se derulează faza dezvoltării serviciilor electronice asociate CEI a cărui finalizare este prevăzută la data de 1 iulie 2026.

În cadrul fazei de dezvoltare a serviciilor asociate CEI sunt cuprinse atât cele care vizează scrierea/rescrierea anumitor categorii de informații, precum date cu caracter personal sau certificate electronice, cât și serviciile care presupun interacțiunea cu Cartea Electronică de Identitate prin intermediul HUB Servicii MAI”, susține Direcția.

Schimbarea adresei pe cip, posibilă acum doar în București

„Până în prezent”, mai spune DGEP, „au fost finalizate complet dezvoltările care permit corectarea domiciliului, operațiune posibilă doar în Municipiul București”.

„În prezent, se derulează operațiuni de dezvoltare la nivelul infrastructurii care asigură securitatea și criptarea datelor pentru extinderea acesteia, în perioada imediat următoare, având în vedere pe de o parte obiectivul asigurării unui nivel înalt de securitate, concomitent cu reducerea la maxim a timpului în care actul de identitate electronic este indisponibil pentru titular, în sensul în care durata desfășurării procedurii de rescriere a datelor să fie de ordinul minutelor.

Prin urmare, obiectivul sistemului este ca schimbarea domiciliului să se realizeze fără preschimbarea documentului, prin actualizarea electronică a datelor de pe suportul de stocare electronic, într-un termen foarte scurt.” spune DGEP.

Direcția dă asigurări că „în prezent, se derulează activități pentru ca această funcție să fie accesibilă la nivel național”.

„Întrucât este vorba de o funcție complet nouă, pentru care trebuie epuizate toate testele de securitate și de asigurare a coerenței datelor, dezvoltările în curs au fost finalizate în ceea ce privește infrastructura de securitate, fiind continuate dezvoltările necesare pentru asigurarea acurateței datelor”.

Emiterea unui nou buletin durează de 5 ori mai puțin

Până la actualizarea în câteva minute a adresei de pe suportul de stocare electronic mai este însă de așteptat.

„În contextul nivelului actual de dezvoltare, care face posibilă rescrierea informației din suportul de stocare al CEI doar în Municipiul București, rescrierea informației referitoare la domiciliu presupune ca titularul să predea actul de identitate electronic, acesta să fie transportat în Municipiul București, informația să fie rescrisă și, ulterior, actul să fie transportat pentru a fi restituit titularului, operațiuni care presupun ca actul de identitate nu este disponibil pentru titular în această perioadă.

Astfel, pentru situații de urgență, a fost recomandată soluția emiterii unei noi CEI, operațiune care presupune un timp de cel puțin 5 ori mai scurt”, precizează Direcția din MAI.

Cum se poate schimba adresa de pe cip în București

În prezent, spune DGEP, procedura aplicată temporar, până la finalizarea dezvoltărilor în curs la finalizarea cărora va fi posibilă actualizarea informației direct la nivel local, este următoarea:

a) Cetățeanul se prezintă la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor pentru declararea schimbării domiciliului.

b) Se prezintă documentele justificative privind noul domiciliu (de exemplu: extras Carte Funciara ori actul de proprietate sau declarația de primire în spațiu).

c) Autoritatea verifică documentele și înregistrează solicitarea de actualizare a domiciliului.

d) În prezent, rescrierea efectivă a datelor pe suportul de stocare electronic al Cărții Electronice de Identitate se realizează doar la nivelul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, la sediul central, în Municipiul București.

e) Pentru realizarea acestei operațiuni, documentul se transmite către instituția noastră.

f) După actualizarea datelor pe suportul de stocare electronic, documentul este restituit la Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor unde a fost depusă cererea și returnat titularului.

De ce se plătește noul buletin electronic?

DGEP subliniază că „funcția CEI care permite schimbarea adresei de domiciliu este accesibilă în Municipiul București în contextul în care titularul este de acord și poate să renunțe pentru o perioadă de timp de câteva zile la utilizarea CEI.”

„Perioada de timp în care CEI nu este accesibilă titularului este determinantă. Pentru rescrierea domiciliului, în prezent, perioada de timp necesară (inclusiv pentru transport) este de aproximativ 5 ori mai mare decât emiterea unui act de identitate nou”, precizează MAI.

Cum te poți programa pentru o nouă CEI

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a explicat și ce soluții sunt pentru cei care spun că sistemul nu-i lasă să-și facă programare pentru că au deja un CEI valabil.

„Programarea pentru emiterea CEI se realizează prin intermediul HUB Servicii MAI. Interacțiunea cu cetățeanul în cadrul platformei de programare nu presupune intervenție umană din partea MAI sau DGEP, ci se realizează prin proceduri complet automatizate.

În acest context, dacă cetățeanul este titularul unui act de identitate emis în ultimele 12 luni și optează pentru încadrarea în una dintre prioritățile existente (actul meu de identitate a expirat sau expiră în termen de 60 de zile), mecanismul electronic de validare va elimina posibilitatea de a accesa prioritatea de referință.

În acest context, vă informăm că începând cu 2 martie 2026 Ministerul Afacerilor Interne a optimizat platforma de programare CEI existentă în HUB Servicii MAI astfel încât, în situația în care cetățeanul nu se încadrează în una dintre cele două priorități existente, interfața HUB Servicii MAI afișează cele mai apropiate unități de evidență a persoanelor care au locuri disponibile”, a mai precizat DGEP.