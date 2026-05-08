Cât de îngrijoraţi ar trebui să fim în privinţa hantavirusului. OMS: „Acesta nu este COVID”

Focarul de hantavirus de pe o navă de croazieră care transportă pasageri din întreaga lume este o situație pe care autoritățile spun că o tratează cu maximă seriozitate, notează BBC.

Focarul de hantavirus a fost identificat pe nava olandeză MV Hondius, care transportă circa 150 de pasageri din 28 de țări. Croaziera de lux, operată de Oceanwide Expeditions, a început pe 1 aprilie în Ushuaia, Argentina, şi urmează să ajungă pe 10 mai în Insulele Canare, Spania.

Joi, OMS a anunţat că, per total, cinci dintre cele opt cazuri suspecte de hantavirus au fost confirmate. Trei persoane au murit, inclusiv o femeie olandeză în vârstă de 69 de ani, care era infectată cu virusul.

Soţul ei olandez şi o femeie din Germania au murit, de asemenea, iar cazurile lor sunt investigate.

„Nu e începutul unei pandemii”

Încă nu este clar cum a început focarul.

Hantavirusul se transmite de obicei de la rozătoare, oamenii infectându-se prin inhalarea aerului contaminat cu particule virale provenite din urina, excrementele sau saliva rozătoarelor. Însă în cel mai recent focar transmiterea între oameni a fost documentată pentru prima dată, a precizat OMS.

Croaziera a vizitat zone sălbatice îndepărtate, astfel încât un pasager ar fi putut intra în contact cu virusul atunci sau înainte de a se îmbarca pe navă.

Maria van Kerkhove, epidemiolog specializat în boli infecţioase la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că situaţia nu este comparabilă cu cea de acum şase ani, provocată de COVID, deoarece hantavirusul se transmite prin „contact apropiat şi intim”.

„Nu este COVID, nu este gripă, se răspândește foarte, foarte diferit”, a spus van Kerkhove.

Ea a precizat că autorităţile au cerut „tuturor să poarte mască” la bordul navei MV Hondius.

Persoanele care intră în contact sau îngrijesc cazurile suspecte ar trebui, a adăugat ea, „să poarte un nivel mai ridicat de echipament individual de protecţie”.

În aceeaşi conferinţă, directorul general al OMS, Tedros Ghebreyesus, a declarat că organizaţia sa „evaluează riscul pentru sănătatea publică drept scăzut”.

Transmiterea de la om la om este posibilă, dar riscul de infectare la nivel global rămâne scăzut, potrivit șefului OMS.

El a spus că primele două persoane cu virus confirmat „călătoriseră prin Argentina, Chile şi Uruguay într-o excursie de observare a păsărilor, care a inclus vizite în zone unde era prezentă specia de şobolan cunoscută ca purtătoare a virusului”.

Având în vedere perioada de incubaţie a bolii – care poate ajunge până la şase săptămâni – este posibil să fie raportate şi alte cazuri, a mai spus șeful OMS.

Experții au observat că tulpina Andes s-a răspândit între oameni în focare anterioare, prin contact foarte strâns, iar experții în sănătate consideră că unele dintre infecțiile de la bordul navei MV Hondius s-ar fi putut transmite între persoane.

Tot joi, operatorul croazierei, Oceanwide Expeditions, a anunțat că 29 de pasageri – la care se adaugă și trupul uneia dintre persoanele decedate – au fost debarcați pe insula britanică Sfânta Elena pe 24 aprilie.