Ce este hantavirusul, infecția care a ucis trei pasageri pe o navă de croazieră

Trei persoane au murit și alte trei sunt bolnave după un focar de hantavirus identificat pe o navă de croazieră care călătorea din Argentina spre Capul Verde, au anunțat duminică autoritățile, transmite Reuters.

Hantavirusul se răspândește în principal prin rozătoare, dar poate fi transmis între oameni în cazuri rare, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

De obicei, oamenii se infectează atunci când virusul prezent în excrementele, saliva și urina rozătoarelor se răspândește în aer, de exemplu atunci când se curăță zonele în care și-au făcut cuib șobolanii și șoarecii.

Conform revistei medicale The Lancet, denumirea provine din zona râului Hantan din Coreea de Sud, unde virusul a fost identificat în anii 1970.

Poate fi fatal

Hantavirusul este o familie de virusuri care provoacă două afecțiuni: una care afectează în principal plămânii și cealaltă care atacă rinichii. Prima beneficiază de cea mai mare atenție, deoarece are o rată de mortalitate ridicată, de aproximativ 40%.

Sindromul pulmonar cauzat de hantavirus, afecțiunea respiratorie, se întâlnește cel mai frecvent în America de Nord și de Sud.

Potrivit guvernului canadian, la nivel mondial se înregistrează aproximativ 200 de cazuri de boală pulmonară cauzată de hantavirus în fiecare an.

Simptome și tratament

Conform Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA, hantavirusul se manifestă de obicei prin simptome asemănătoare gripei, precum oboseala și febra, la una până la opt săptămâni după expunere.

După patru până la zece zile, apar tusea, dificultățile de respirație și acumularea de lichid în plămâni.

CDC precizează că diagnosticarea în primele 72 de ore de la infectare este dificilă, astfel încât simptomele pot fi ușor confundate cu cele ale gripei.

Nu există un tratament specific pentru infecția cu hantavirus, astfel încât tratamentul se concentrează pe îngrijirea de susținere pentru tratarea simptomelo, inclusiv repaus și administrarea de lichide. Pacienții pot avea nevoie de asistență respiratorie, cum ar fi un ventilator.

Experții spun că expunerea la hantavirus poate fi redusă la minimum prin eliminarea rozătoarelor din zonele în care se află oamenii. Se recomandă, de asemenea, să se evite aspirarea sau măturarea excrementelor uscate, care pot împrăștia virusul.