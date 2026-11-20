Rusia a atacat Ucraina peste noapte cu peste 400 de drone și cel puțin 110 rachete, din care 27 au fost balistice a spus Volodimir Zelenski.

Nu numai Kievul a fost atacat, unde au fost lovite trei poduri, ci și alte orașe și regiuni din Ucraina, fiind uciși cel puțin 8 oameni, iar alți 30 sunt răniți.

„Absolut toate țintele au fost infrastructuri civile obișnuite – elemente care susțin, literalmente, viața oamenilor. Instalații energetice, logistică – poduri peste Dnipro, infrastructură feroviară. Au fost efectuate, de asemenea, atacuri, în special asupra substațiilor și liniilor electrice de care depind centralele nucleare și care leagă rețeaua electrică a Ucrainei de vecinii noștri din Uniunea Europeană. Au fost avariate și clădiri rezidențiale obișnuite”, a scris Zelenski pe X.

„Rusia încearcă să compenseze”

Liderul ucrainean a spus că este nevoie de un răspuns ferm al comunității internaționale, iar partenerii țării sale „nu doar să emită declarații de sprijin pentru Ucraina și ucraineni, ci și să pună în aplicare acorduri concrete privind apărarea aeriană”.

„Putin a lansat acest atac într-un mod extrem de demonstrativ – în urma unor întâlniri fără rezultate în China și a eșecului efectiv al încercării sale de a „redesena” cumva lumea. Și pe fondul faptului că pozițiile Rusiei pe liniile frontului sunt la cel mai slab nivel din acest an. Rusia încearcă să compenseze impotența sa militară și diplomatică tocmai cu acest tip de teroare, tocmai cu aceste atacuri asupra vieții”, a afirmat Zelenski.

Zelenski spune că au fost lovite trei lansatoare rusești

Potrivit președintelui ucrainean, forțele sale au doborât 79 de de rachete de croazieră: „Rachetele balistice sunt, din păcate, mult mai dificil de contracarat, iar acest lucru nu depinde de capacitățile noastre, ci de aprovizionarea cu rachete din partea partenerilor noștri”.

„De asemenea, merită să-i recunoaștem separat pe luptătorii noștri care încearcă să distrugă lansatoarele de rachete balistice rusești folosind mijloacele de care dispunem. În această seară, am lovit trei lansatoare. Unul a fost distrus, iar în ceea ce privește celelalte două, încă evaluăm pagubele”, a adăugat el.

În timpul atacului de azi noapte, Rusia a încălcat spațiul aerian al Poloniei cu două rachete și o dronă, au acuzat autoritățile de la Varșovia, iar o explozie a fost surprinsă de camere de supraveghere.

Franța a solicitat vineri o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU în urma atacurilor masive ale Moscovei, Parisul denunțând, de asemenea, o serie de atacuri anterioare de joi, care au provocat un mort și au lovit ambasade străine din Kiev.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra Kievului în ultimele șase luni, iar mulți se tem că iarna care se apropie va fi cea mai grea de la începutul războiului.