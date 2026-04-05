Cât de mult au crescut prețurile la carburanți în România vs celelalte state europene. Criza a lovit chiar și țara care importă cel mai mult din Rusia și Azerbaidjan

Din Roma până la București, un singur conflict a schimbat prețul la pompă, a repornit centrale pe cărbune și a readus la lumină o întrebare pe care continentul evita să și-o pună: cât de dependentă este Europa de combustibilii pe care nu îi controlează?

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului transfrontalier PULSE de Claudia Pîrvoiu (HotNews, România), cu sprijinul lui Miguel Ángel Gavilanes și Lola García-Ajofrín (El Confidencial, Spania), Tornike Kakalashvili și Lorenzo Ferrari (OBCT, Italia), Regina Bruckner (Der Standard, Austria) și Noel Baker (The Journal, Irlanda)

După declanșarea războiului din Iran, în 28 februarie, în toate țările UE motorina și benzina s-au scumpit și fiecare stat a luat decizii pentru a tempera creșterea accelerată în funcție de specificul piețelor interne, unele au redus taxe, altele au intervenit direct în mecanismul de formare a prețurilor.

Italia, Portugalia, Slovenia, Ungaria, Spania au fost primele state membre UE care au intervenit pe piețe, potrivit unei analize realizate de PwC. România abia în 3 aprilie a definitivat un pachet de măsuri, la o lună după ce pe piața carburanților au început să se simtă efectele conflictului din Iran, în urma blocării Strâmtorii Ormuz. Prețul barilului de țiței a crescut de la circa 70 dolari, cât era înainte de criză, la aproximativ 110 dolari.

Înainte să înceapă criza din Iran, prețul benzinei în România era 7,96 lei / litru (1,59 euro / litru), iar al motorinei, 8,27 lei / litru (1,65 euro / litru). După scumpiri repetate, prețul benzinei a depășit 9 lei / litru, iar al motorinei a sărit de 10 lei / litru.

Preturi pentru carburanti afisate la o benzinărie de pe centura Bucureștiului, 31 martie 2026. Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Peste 70% din consumul de combustibil din România îl reprezintă motorina, a declarat recent premierul Ilie Bolojan. Aceasta, în condițiile în care motorina este folosită în agricultură și transport.

România are avantajul că este unul dintre puținii producători de petrol din Uniunea Europeană. În aceste condiții, prețurile la carburanți s-au menținut sub media UE, în pofida scumpirilor repetate din benzinării, uneori și de mai multe ori pe zi.

Cea mai ieftină motorină e în Malta, iar cea mai scumpă, în Olanda. Unde e România în clasamentul din UE

Chiar dacă nu s-a grăbit să limiteze scumpirile, România se află pe la mijlocul clasamentului UE privind prețurile la carburanți.

Prețurile din România la benzină și motorină sunt ușor sub media UE, arată datele actualizate în 2 aprilie de Weekly Oil Bulletin, raport oficial publicat în fiecare săptămână de către Comisia Europeană.

Mai exact, România ocupă locul 12 în ceea ce privește prețul benzinei în UE, cu 1,83 euro / litru, potrivit datelor Weekly Oil Bulletin. Media UE este 1,91 euro / litru. Cu un preț de 1,83 euro / litru, România este sub medie.

Cele mai mari prețuri în UE la benzină sunt în Olanda (2,33 euro / litru), Danemarca (2,23 euro / litru) și Germania (2,13 euro / litru). Cea mai ieftină benzină este în Malta (1,34 euro / litru), Bulgaria (1,44 euro / litru) și Slovenia (1,50 euro / litru).

Prețurile la pompă în Olanda pe 30 martie 2026. Foto: Utrecht Robin/ABACA / Abaca Press / Profimedia

La motorină, România ocupă locul 15, cu prețul de 2,03 euro / litru, media UE fiind 2,09 euro.

Cea mai scumpă motorină este în Olanda (2,46 euro / litru), Danemarca (2,35 euro / litru) și Germania (2,28 euro / litru). Cea mai ieftină motorină este în Slovenia (1,61 euro / litru), Ungaria (1,61 euro / litru) și Malta (1,34 euro / litru).

Analiza PwC arată că Italia, Portugalia, Slovenia, Ungaria, Spania au fost primele state membre UE care au decis reducerea accizelor la carburanți, iar recent li s-a alăturat și Irlanda.

În plus, Spania a redus și cota TVA la benzină și motorină, de la 21% la 10%. Cea mai substanțială reducere accizelor a fost în Italia, de 30% atât la benzină, cât și la motorină sau 20 de eurocenți pe litru (echivalentul a 1 leu pe litru).

În acest timp, Portugalia a coborât nivelul accizelor cu 21% pentru motorină (reduceri de 7,6 eurocenți pe litru), ajungând sub pragul minim cerut de Comisia Europeană.

Polonia a intervenit și ea pe piața carburanților, după ce a fost printre țările UE cel mai puternic afectate de scumpiri. Recent, premierul Donald Tusk a anunțat reducerea TVA la produsele petroliere de la 23% la 8% și tăierea accizelor, concomitent cu introducerea unor prețuri maximale de vânzare.

România importă de trei ori mai mult decât produce

Chiar dacă este unul dintre puținii producători de petrol din Uniunea Europeană, necesarul intern de consum al României nu poate fi acoperit decât dacă sunt importate cantități mari de țiței și motorină, după cum arată datele INS transmise la solicitarea HotNews.

Peste 77% din țițeiul procesat în România provine din import. Mai exact, în rafinăriile din România au ajuns în total, anul trecut, aproximativ 11,4 milioane de tone de țiței, potrivit INS. Din această cantitate, producția de țiței a României a reprezentat 2,5 milioane tone.

Kazahstan este, de departe, principalul partener al României în acest domeniu, cu 5,4 milioane tone livrate, în valoare de aproape 2,48 miliarde euro. Aceasta înseamnă peste 50% din valoarea totală a importurilor de țiței.

Pe locul al doilea se află Azerbaidjan, cu 1,4 milioane tone, în valoare de aproximativ 715 milioane euro, urmat de Libia, care a furnizat aproape 800.000 de tone, pentru circa 390 milioane euro.

Pe piața carburanților, România apare cu importuri mari de motorină, potrivit cifrelor INS transmise la solicitarea HotNews. Anul trecut a importat 2,09 milioane tone de motorină standard, plătind 1,31 miliarde euro. În același timp a exportat 984 mii tone, în valoare 631,1 milioane euro.

Turcia este principalul furnizor, cu aproximativ 680 mii tone, de 423,7 milioane euro, anul trecut. Din Arabia Saudită, al doilea furnizor important, au fost aduse cantități de 280,8 milioane euro.

Cum a reacționat Guvernul de la București în criza prețurilor la pompă

Guvernul Bolojan a adoptat mai multe măsuri, prin două ordonanțe de urgență. Prin ultimul act normativ, adoptat în 3 aprilie, acciza la motorină a fost redusă cu 30 de bani (6 eurocenți) pe litru de la 2,8 lei (56 eurocenți) pe litru. În condițiile aplicării TVA de 21%, impactul la pompă înseamnă o scădere de aproximativ 36 de bani (7 eurocenți) pe litru. Măsura este temporară.

Pentru a compensa impactul bugetar estimat la 610 milioane de lei (122 milioane euro), autoritățile au introdus o „taxă de solidaritate” companiilor care exploatează sau procesează țiței în România, atunci când prețul petrolului Brent depășește 70 de dolari pe baril. Taxa are un caracter progresiv, cu cote cuprinse între 1,5% (pentru prețuri peste 70.01 USD) și un maxim de 9,9% (pentru prețuri ce depășesc 140 USD/baril), potrivit actului normativ.

Guvernul susține că măsura este temporară, vizând strict veniturile excepționale.

Măsurile din acest act normativ se adaugă celor din OUG 19/2026, adoptată cu o săptămână în urmă, care au dus la o reducere a prețului motorinei cu circa 40 de bani (8 eurocenți).

Prin această Ordonanță de Urgență, Guvernul a limitat adaosurile comerciale la nivelul mediei din 2025. În cazul constatării unor adaosuri comerciale peste limitele prevăzute în actul normativ, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării.

De asemenea, a introdus posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție.

Spania, plan de 5 miliarde de euro

Benzinărie din La Jonquera, Spania, 28 martie 2026. Foto: Lorena Sopena Lopez / AFP / Profimedia

​Guvernul condus de Pedro Sánchez a adoptat în 20 martie unul dintre cele mai ample pachete anticriză, în valoare de 5 miliarde de euro, care include reducerea TVA la carburanți de la 21% la 10% și subvenții de până la 30 de cenți pe litru, potrivit El Confidencial, publicația parteneră în proiectul PULSE.

În paralel, guvernul de la Madrid a acordat sprijin direct transportatorilor și fermierilor, crescătorilor de animale și pescarilor, precum și subvenții pentru îngrășăminte și reduceri de impozite pentru companiile și consumatorii mari consumatori de energie.

De asemenea, a aprobat compensații parțiale pentru creșterea costurilor în transportul maritim regulat de pasageri, o înghețare a prețurilor maxime la butan și propan, flexibilitate în contractele de furnizare și reduceri ale taxei de depozitare subterană a gazelor.

Cu toate acestea, datele indică faptul că, în ciuda reducerilor, prețurile motorinei rămân relativ ridicate în Spania. Între 28 februarie, când SUA și Israelul au început să bombardeze Iranul, și 21 martie, cu o zi înainte de intrarea în vigoare a reducerilor de taxe pe combustibil în Spania, prețul benzinei cu cifră octanică de 95 a crescut în medie cu 22%, iar motorina cu 35,8%. Numai motorina a crescut cu jumătate de euro pe litru în primele trei săptămâni ale conflictului.

Datele Weekly Oil Bulletin arată că în Spania benzina este 1,55 euro / litru, iar motorina – 1,77 euro / litru.

Italia, dublă criză

Prețurile în Italia, 19 martie 2026. Foto; Cecilia Fabiano/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Italia a redus accizele cu 20 de eurocenți pe litru, într-un context complicat de suspendarea livrărilor de gaze din Qatar, care acopereau o parte semnificativă din consumul țării. ​Italia se confruntă cu o dublă criză: prețurile la pompă și penuria de gaze, după ce QatarEnergy a invocat forța majoră pentru livrările de GNL, amintește OBCT.

Măsura, cu un cost estimat de 420 de milioane de euro, a fost completată de decizia de a amâna închiderea a patru centrale pe cărbune pentru a asigura securitatea energetică.

Aproximativ 11% din consumul de gaze naturale al Italiei (33% din consumul de LGN al Italiei) provine din transporturi din Qatar, ceea ce o face una dintre țările europene cele mai dependente de acestea. În primul trimestru al anului 2025, 6% din tot gazul care trecea prin Strâmtoarea Hormuz era destinat Italiei, adică 20 de milioane de metri cubi pe zi. Aceasta este aproape aceeași cantitate ca volumul total importat de toate celelalte țări europene la un loc (23 de milioane de metri cubi/zi).

Perturbarea vine în contextul în care prețurile motorinei la stațiile de alimentare din Italia au depășit pragul de 2 euro pe litru. Înainte de izbucnirea războiului, benzina și motorina costau 1,65-1,70 euro pe litru în Italia. Acum, benzina costă 1,75 euro pe litru, iar motorina 2,05 euro, inclusiv o reducere temporară de 0,20 euro introdusă de guvern. Dacă o astfel de reducere nu ar fi existat, costul motorinei ar fi acum cu +32% mai mare decât înainte de război.

Ca răspuns la creșterea costurilor combustibililor cauzată de conflict, guvernul condus de prim-ministrul Giorgia Meloni a implementat o reducere temporară a accizelor la combustibili, cum ar fi motorina și benzina, pentru a ajuta familiile și întreprinderile. În baza unui decret-lege aprobat pe 18 martie și care va intra în vigoare a doua zi, reducerea va fi aplicată timp de douăzeci de zile și se va ridica la 0,20 euro, reducând accizele de la 0,67 euro la 0,47 euro pe litru.

Austria, scumpiri la pompă doar în unele zile

În Austria, una dintre măsuri este ca benzinăriile să nu mai poată să majoreze prețurile zilnic, ci doar lunea, miercurea și vinerea, la ora 12:00, potrivit Der Standard. Din aprilie, va intra în vigoare o plafonare a prețului la combustibil. Aceasta va fi realizată în egală măsură printr-o reducere a taxei pe uleiuri minerale și o limitare a marjelor pentru rafinării și benzinării.

Legea a fost adoptată miercuri în Consiliul Național. Pentru prima dată în 15 ani, guvernul a ajustat taxa pe petrolul mineral, reducând-o temporar cu cinci cenți (cu ajustări lunare planificate). În plus, marjele rafinăriei vor fi reduse, iar operatorii benzinăriilor sunt obligați să transfere aceste reduceri către clienți. Prin această intervenție planificată de partidele de guvernare, se așteaptă ca prețurile combustibililor din Austria să scadă cu aproximativ 10 cenți începând din aprilie.

Irlanda, reducere puternică a accizelor

Guvernul irlandez a luat măsuri din 25 martie pentru a reduce accizele la benzină și motorină. Începând cu miezul nopții din 25 martie, acciza la motorină a fost redusă cu 20%, în timp ce o reducere de 15% a fost aplicată accizei la benzină, ne transmite publicația The Journal.

Deciziile au fost luate după creșteri uriașe la pompă.

Noile măsuri vor rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii mai.

În plus, transportatorii și operatorii de autobuze pot beneficia de o schemă de rambursare majorată a prețurilor la motorină, retroactivă de la începutul acestui an.

Chiar dacă presiunea asupra încălzirii locuințelor va scădea acum, odată cu sfârșitul iernii, Guvernul a anunțat, de asemenea, o prelungire de patru săptămâni a perioadei de alocație pentru combustibil, ceea ce înseamnă un sprijin suplimentar în valoare de 38 de euro pe săptămână în această perioadă pentru aproximativ 470.000 de gospodării.

Conform jurnaliștilor The Journal, irlandezii sunt foarte preocupați de prețurile la combustibil, mai ales că acestea sunt diferite în Irlanda de Nord. Conform jurnaliștilor, mulți irlandezi treceau granița în Irlanda de Nord pentru combustibil mai ieftin.

Georgia, afectată chiar dacă importă cel mai mult din Rusia și Azerbaidjan

​Deși Georgia importă majoritatea combustibilului din Rusia și Azerbaidjan, prețurile au crescut cu până la 50 de tetri (circa 0,16 euro) în ultimele două săptămâni, demonstrând că nicio piață nu este imună la cotațiile globale generate de conflictul dintre SUA/Israel și Iran, potrivit OBCT.

Prețurile combustibililor în Georgia au urcat cu 5 până la 50 de tetri, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, care a perturbat transporturile prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit presei georgiene, cea mai mare parte a combustibilului țării este importată din Rusia și Azerbaidjanul vecine. Cu toate acestea, războiul SUA și Israel împotriva Iranului a avut un impact asupra prețurilor globale ale petrolului și, în consecință, și asupra Georgiei.

