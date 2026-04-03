VIDEO Reducerea accizei la motorină, aprobată de Guvern: „36 de bani cu tot cu TVA” / De când se aplică

Guvernul a aprobat vineri, într-o ședință extraordinară, proiectul de Ordonanță de Urgență care vizează reducerea cu 30 de bani a accizei la motorină, o măsură menită să scadă direct prețul la pompă. În același timp, pentru a compensa această reducere, este impusă o taxă de solidaritate asupra veniturilor excepționale obținute din comercializarea țițeiului.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a anunțat că ordonanța de urgență va intra în vigoare de marți, 7 aprilie, și a punctat principalele măsuri.





„Acciza la motorina standard comercializată pe piața internă va fi redusă temporar pe perioada declarată a crizei pe piața petrolului și a carburanților cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA”, a declarat Ioana Dogioiu.

Această reducere se aplică începând cu intrarea în vigoare a ordonanței de urgență pe perioada declarată de criză pe piața petrolului și carburanților.

De asemenea, actul instituie contribuția de solidaritate pentru operatorii economici care fie doar extrag, fie extrag și comercializează petrol de pe teritoriul României.

„Contribuția de solidaritate se aplică în niște praguri prin raportare la prețul petrolului Brent, dar ca efect reprezintă 60% din profitul excepțional obținut în această perioadă din exploatarea sau exploatarea și comercializarea petrolului românesc”, a precizat Ioana Dogioiu.

Acele praguri din Ordonanță raportate la prețul petrolului Brent, a mai spus Dogioiu, au ca scop tocmai ca această impozitare excepțională să nu afecteze nivelul de investiții. Vor fi vizate numai profiturile excepționale din această perioadă.

„Aplicarea reducerii temporare a accizei la motorină cu 0,3 lei / litru, echivalentul a 0,36 lei/litru cu tot cu TVA, va avea un impact bugetar estimat la 0,61 de miliarde de lei. Introducerea contribuției de solidaritate va avea un impact bugetar între 0,07 și 0,65 de miliarde de lei în funcție de ceea ce va fi impozitat, astfel încât împreună cu cota de TVA suplimentar obținută ca urmare a creșterii prețului la carburanți se va reuși mitigarea, deci acoperirea cheltuielilor statului, în mare parte cel puțin in ceea ce privește măsurile luate până acum.

În acest sens, ea a indicat „prelungirea reducerii de accize la agricultori, reducerea accizei pentru motorina folosita de transportatori și această reducere de acciză pentru motorina standard”.

Ia în calcul Guvernul reducerea accizei și la benzină?

Ioana Dogioiu spune că la acest moment Guvernul nu ia în calcul reducerea accizei și la benzină.

”Aceasta a fost cea de-a doua ordonanță de la declanșarea acestei crize a carburanților. Toate măsurile luate până acum sunt în permanență evaluate. În acest moment nu exista un plan concret din acest punct de vedere. A fost stabilită o reducere de acciză pentru motorina standard pentru ca pe de o parte acolo a fost cea mai mare creștere de preț, 75% din consumul de pe piața românească este consumul de motorina și trebuie să ne gândim la faptul că motorina este cea care se duce cel mai puternic în inflație la o adică. Intervenind asupra motorinei, creezi și un efect antiinflaționist”, a declarat Dogioiu.

„Un singur operator a spus că ar accepta conformarea voluntară”

Inițial s-a luat în calcul compensarea voluntară, care ar fi dus la o reducere ceva mai mare, de 50 de bani pe litrul de motorină (reducere suportată în mod egal de stat și de companii).

De ce nu s-a luat o astfel de decizie?

„Când iei o astfel de decizie să te asiguri ca perturbațiile din piata sunt minime. A fost necesară o consultare cu operatorii din domeniu. Dintre toți operatorii din domeniu, unul singur a spus că ar accepta conformarea voluntară. În momentul în care se produce o asemenea discrepanță, doar unul vrea și ceilalți anunță clar că nu o vor face, destabilizezi piața. În acest moment orice destabilizare de piață poate avea apoi efecte în lanț, care să ducă la mari probleme de aprovizionare”, a răspuns purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

„Asta și-a permis statul român în acest moment, fără să-și arunce în aer cifrele”

Ioana Dogioiu a mai precizat că România nu este în aceeași situație financiară cu Bulgaria pentru a lua alte măsuri de susținere împotriva creșterii prețurilor.

„Dacă am fi avut un deficit bugetar de 3%, cum au vecinii noștri cu care tot suntem comparați și care și-au putut permite să treacă la euro, atunci s-ar fi putut pune întrebarea de ce nu aruncați 1% din deficit masuri de susținere. Dar Romania este într-o situație foarte dificilă. Vă aduc aminte ca anul trecut, din cauza deficitul excesiv, eram aproape în iminența tăierii fondurilor europene. În această situație marja de manevră pe care o ai ca stat este extrem de mică. Ceea ce s-a putut face, s-a făcut. Asta și-a permis statul român în acest moment, fără să-și arunce în aer cifrele”, a spus Ioana Dogioiu.

Aceasta a mai subliniat că din încasările din TVA nu rămâne nimic în plus la stat, cum s-a spus.

Potrivit acesteia, banii din aceste încasări sunt folosiți pentru a acoperi cele trei măsuri anunțate mai sus: „prelungirea reducerii de accize la agricultori, reducerea accizei pentru motorina folosita de transportatori și această reducere de acciză pentru motorina standard”.

Ce măsuri ia în calcul Guvernul dacă prețul la motorină trece de 11 lei?

„Piața e fluidă. E foarte greu de spus ce se va întâmpla în perioada următoare. În acest moment nu e în lucru nicio alta măsură, dar sigur că efectul măsurilor luate sunt într-o permanentă evaluare. În momentul în care vorbim nu se lucrează la nicio altă modificare”, a mai spus Ioana Dogioiu.

Cum se va aplica reducerea accizei

Potrivit Guvernului, contribuția de solidaritate se instituie pentru:

operatori economici titulari de acorduri petroliere care extrag țiței din zăcăminte situate pe teritoriul României și obțin venituri din comercializarea neprelucrată a acestuia;

operatori economici titulari de acorduri petroliere care extrag țiței din zăcăminte situate pe teritoriul României și care, direct sau prin persoanele afiliate acestora, prelucrează țiței și obțin venituri din comercializarea produselor energetice;

Contribuția de solidaritate se aplică doar pentru lunile în care prețul petrolului Brent depășește 70 USD/baril, calculat ca medie aritmetică a cotațiilor zilnice de închidere în luna de referință.

Nivelul contribuției variază între 1,5% (Brent peste 70 USD/baril) și 9,9%, asigurând proporționalitatea sarcinii fiscale cu nivelul câștigului excepțional.

Contribuția de solidaritate reprezintă venituri la bugetul de stat și se evidențiază distinct.

Totodată, pe perioada declarată de criză pe piața petrolului și carburanților, operatorii economici care comercializează benzină și motorină cu amănuntul către consumatorii finali pot majora prețurile de vânzare cel mult o singură dată într-o zi calendaristică, până la ora 12.00.

Prețurile de vânzare pot fi reduse oricând, de câte ori este necesar, a mai anunțat Guvernul.



Aviz CES: Patronatele și Sindicatele au propus reducerea accizei cu 45 de bani/litru

Consiliului Economic și Social (CES) a emis vineri un aviz cu puncte de vedere diferite.

Astfel, reprezentanții patronatelor și sindicatelor au votat pentru avizarea favorabilă a proiectului de act normativ, cu mai multe observații, printre care și reducerea accizei la motorină de la 2804,29 lei/1000 litri la 2354,29 lei/1000 litri (față de 2504,29 lei/1000 litri cât este propus în proiectul de act normativ), traducându-se într-o reducere de 45 bani/litru, în loc de 30 bani/litru (fără tva-ul aferent accizei).

Cu privire la contribuția de solidaritate, reprezentanții patronatelor și sindicatelor reclamă că „intervenția în activitatea de extracție și rafinare a țițeiului din România va afecta viitorul acestor activități”

„Suprataxarea activităților de Explorare & Producție descurajează investițiile, într-un context în care investițiile în producția internă ar trebui stimulate, nu penalizate. În mod tradițional, activitățile de explorare și producție din România au fost taxate mult peste media europeană (în 2021 și 2022, taxarea în România a fost de patru ori mai mare decât media europeană). Mai mult, nicio țară europeană nu a introdus, în contextul actual, o taxare suplimentară pentru producția proprie de țiței și pentru toate produsele finite rezultate din rafinare”, susțin aceștia.

Patronatele și sindicatele mai spun că „taxa de solidaritate nu poate fi instituită prin raportare la un interval de preț de 70–100 USD/baril, întrucât acesta corespunde unei situații normale de piață”.

„Considerăm că o cotă de 60% este excesivă, dacă nu chiar abuzivă, în absența unei fundamentări clare privind nivelul acesteia. Prețurile practicate de producătorii români de țiței sunt raportate la cotația Brent, însă cu discounturi semnificative față de aceasta. Dacă această soluție va fi menținută în forma finală a actului normativ, taxa de solidaritate ar putea fi stabilită la un nivel de 40%, aplicat diferenței pozitive dintre prețul contractual și pragul de 100 USD/baril”.

Vot nefavorabil de la ONG-uri: Riscul principal este penuria

Pe de altă parte, reprezentanții fundațiilor și asociațiilor neguvernamentale ale societății civile din CES au votat pentru avizarea nefavorabilă a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

riscul principal în aceste momente dificile pe piața combustibililor este penuria, risc subliniat și de Comisarul european pentru energie Dan Jørgensen, care a solicitat măsuri pentru reducerea consumului cu 15%. Pentru România, riscul cel mai mare este cu privire la motorină, capitol la care țara noastră este dependentă de importuri. Acest risc nu există în ceea ce privește benzina, unde consumul intern este acoperit integral din producția internă. Or, măsura reducerii accizei la motorină cu 30 bani/l stimulează consumul exact în cazul produsului deficitar, motorina, crescând astfel riscul de penurie;

supraimpozitarea prin contribuția de solidaritate a producătorilor interni de țiței, în condițiile în care producția este în declin constant, iar stoparea declinului necesită investiții, este detrimentală interesului național, acela de a menține producția de țiței;

impactul bugetar al reducerii accizei rămâne unul cert și nu este deloc clar în ce măsură poate contribuția de solidaritate să compenseze pierderea de venit din reducerea accizei (și, parțial, pentru consumul privat) și a reducerii rezultate a TVA prin scăderea bazei de calcul.

„Reducerea accizei va contribui direct la scăderea prețului la pompă, iar contribuția de solidaritate permite o redistribuire echitabilă a veniturilor excepționale generate în actualul context de criză”, a declarat joi seara ministrul finanțelor Alexandru Nazare.

Acciza va scădea cu 30 de bani, iar prețul la pompă cu 36 de bani

Potrivit proiectului de ordonanță de urgență, acciza la motorina standard se reduce temporar cu 0,3 lei/litru (30 de bani), începând cu data intrării în vigoare a actului normativ, pe durata situației de criză de pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Măsura are ca obiectiv limitarea presiunilor inflaționiste și stabilizarea costurilor de transport și distribuție, potrivit Ministerului Finanțelor.

În acest moment, acciza este 2,8 lei / litru, prețul de pompă fiind în jur de 10 lei.

În condițiile în care se aplică TVA de 21% la acciză, impactul la pompă va fi o reducere de 36 de bani / litru.

Taxa de solidaritate între 1,5% și 9,9% asupra veniturilor excepționale

În același timp, este instituită o contribuție de solidaritate aplicabilă operatorilor economici care exploatează și/sau prelucrează țiței extras de pe teritoriul României, în situațiile în care prețul mediu lunar al țițeiului Brent depășește pragul de 70 USD/baril.

Pentru companiile care vând țițeiul în stare neprelucrată, contribuția de solidaritate se calculează prin aplicarea unui procent de 60% din veniturile din comercializarea acestui țiței.

Contribuția este concepută ca un mecanism temporar și proporțional, aplicat exclusiv veniturilor excepționale generate de contextul internațional, și are un caracter progresiv, cu cote cuprinse între 1,5% (pentru prețuri peste 70.01 USD) și un maxim de 9,9% (pentru prețuri ce depășesc 140 USD/baril), potrivit actului normativ.

Ministerul Finanțelor precizează că măsura este temporară, vizând strict veniturile excepționale.

Impactul bugetar este atenuat de taxa de solidaritate

Impactul estimat al reducerii accizei asupra bugetului de stat este de aproximativ 610 milioane lei, în timp ce veniturile din contribuția de solidaritate sunt estimate între 70 de milioane de lei și 650 de milioane de lei, în funcție de evoluția prețului petrolului, arată Ministerul Finanțelor.