Războiul din Iran și prețurile: Cât de dependentă este România de importurile de țiței și din ce țări cumpără / Trei sferturi din necesar vine din afara țării, iar o țară din afara Golfului ne dă majoritatea

Cea mai mare rafinărie din Arabia Saudită, Ras TAnura a Saudi Aramco, lovită de drone iraniene (foto: Profimedia) / România a importat, anul trecut, 11,4 milioane de tone de țiței, însă jumătate din această cantitate a venit din Kazahstan. Din Golf au venit cantități marginale.

Chiar dacă este unul dintre puținii producători de petrol din Uniunea Europeană, România importă, la rându-i, combustibil în cantități mari, arată datele furnizate de Institutul Național de Statistică la solicitarea HotNews.

Marți dimineață, un baril de țiței se vindea cu 80 de dolari, fiind cel mai ridicat preț din ultimul an, potrivit RADOR. Iranul a blocat strâmtoarea Hormuz, care leagă Golful de Oceanul Indian. Aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol trece prin strâmtoarea Hormuz, de unde pleacă petrolul marilor producători din Orientul Mijlociu către Asia, scrie RADOR.

Ministrul Energiei Bogdan Ivan susținea luni că sunt „minciuni sfruntate” estimările potrivit cărora benzina și motorina vor ajunge la 10 lei, în urma tensiunilor din Orientul Mijlociu. România are suficiente stocuri de carburanți pentru 90 de zile în caz de avarie și orice scumpire mai mare de 3-5 bani pe litru la pompă în acest moment nu este justificată, a mai spus ministrul.

Producție internă de trei ori mai mică decât importurile

Peste 77% din țițeiul procesat în România provine din import. Mai exact, în rafinăriile din România au ajuns în total, anul trecut, aproximativ 11,4 milioane de tone de țiței, potrivit INS. Din această cantitate, producția de țiței a României a reprezentat 2,5 milioane tone.

Însă, pentru a acoperi consumul intern de produse petroliere, România a importat peste 8,9 milioane tone de țiței. Adică, România a importat de trei ori mai mult decât a produs.

Valoarea totală a importurilor a depășit 4,15 miliarde de euro.

Kazahstan, furnizorul dominant al României

Structura importurilor indică o concentrare semnificativă pe câțiva furnizori – cheie. Kazahstan este, de departe, principalul partener al României în acest domeniu, cu 5,4 milioane tone livrate, în valoare de aproape 2,48 miliarde euro. Aceasta înseamnă peste 50% din valoarea totală a importurilor de țiței.

Pe locul al doilea se află Azerbaidjan, cu 1,4 milioane tone, în valoare de aproximativ 715 milioane euro, urmat de Libia, care a furnizat aproape 800.000 de tone, pentru circa 390 milioane euro.

Deși România importă țiței și din alte state, volumele sunt semnificativ mai mici. Printre furnizorii relevanți se numără Guyana (440.000 tone, de 215 milioane euro), Norvegia (415.000 tone, de 189 milioane euro) și Côte d’Ivoire (205.000 tone, de 100 milioane euro).

Cantități marginale au fost importate din Turcia (88.000 tone), Arabia Saudită (40.000 tone) și Ucraina (25.000 tone).

România importă motorină și exportă benzină

Pe piața carburanților, România apare cu importuri mari de motorină, potrivit cifrelor INS transmise la solicitarea HotNews. Anul trecut a importat 2,09 milioane tone de motorină standard, plătind 1,31 miliarde euro. În același timp a exportat 984 mii tone, în valoare 631,1 milioane euro.

Turcia este principalul furnizor, cu aprox. 680 mii tone, de 423,7 milioane euro, anul trecut. Din Arabia Saudită, al doilea furnizor important, au fost aduse cantități de 280,8 milioane EUR.

India a fost un alt furnizor anul trecut, cu cantități de 247,4 milioane euro. Grecia este cel mai mare furnizor din UE, cu livrări de 166,4 milioane euro.

Alți furnizori sunt Kuweit (35 mil. euro), Israel (38 mil. euro) și Azerbaidjan (20 mil. euro).

În ceea ce privește exportul de motorină, Republica Moldova este prima destinație, absorbind 60% din cantități (592 mii tone de 378 milioane euro). România a mai exportat motorină în Ucraina, Bulgaria și Serbia.

Pe de altă parte, România exportă benzină, în special în țările din regiune. Potrivit datelor INS, România a exportat 1,76 milioane tone de benzină standard (95-98), în valooare de 1,12 miliarde euro, importând doar 77 mii tone, de 63 milioane euro.

Cele mai mari exporturi au fost făcute în Republica Moldova, în valoare de 221,8 milioane EUR. De asemenea, a efectuat importuri din România de 194,3 milioane euro, Volume semnificative au ajuns în Georgia & Gibraltar (139 milioane euro, respectiv 239 milioane euro).

Bulgaria și Ungaria au importat benzină din România de aproximativ 61 milioane euro.