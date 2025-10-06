Cât de reală este povestea din „House of Guinness”, noul serial Netflix? Dezvăluiri din culisele dramei istorice, făcute de celebrul său creator

Serialul istoric „House of Guinness”, semnat de Steven Knight, cunoscut pentru succesul „Peaky Blinders”, a debutat pe 25 septembrie pe Netflix și este în topul clasamentului în România. Inspirată din istoria reală, seria de opt episoade spune povestea fascinantă a unei generații a familiei care a schimbat industria berii.

Lista proiectelor scrise de Steven Knight, nominalizat la Oscar, continuă să crească. Scenaristul și regizorul britanic a scris scenariile pentru numeroase filme se succes, precum Closed Circuit, Dirty Pretty Things și Eastern Promises.

În această lună, atenția lui se concentrează pe „House of Guinness, serialul care urmărește moștenirea familiei Guinness care, după moartea lui Sir Benjamin Guinness, este împărțită între copiii săi: Arthur și Edward, Anne și Ben, în 1868, relatează publicația specializată Town and Country.

Într-un interviu acordat Town and Country, Steven Knight a dezvăluit cum a ajuns la povestea familiei Guinness și a explicat motivul pentru care continuă să lucreze la drame de epocă.

„Întotdeauna consider că trecutul este mult mai important decât prezentul”, a spus Knight.

„Trecutul are o mie de ani, iar prezentul are un an. În trecut sunt mai multe lucruri cu adevărat bune decât în prezent. Ai mult mai multe opțiuni. E ca un magazin de vechituri în care te plimbi și spui: «Uite cum e asta!». În schimb, prezentul este efemer”, a spus Knight.

Experiența personală

Propria sa experiență în conducerea unei fabrici de bere a inspirat parțial serialul, spune Steven Knight.

„Îmi place berea Guinness. Întâmplător, am avut odată o fabrică de bere și am lucrat cu frații și sora mea, am cumpărat o fabrică de bere din America, am adus-o aici și am pus-o pe picioare. Așa că am înțeles puțin cum funcționează”, a spus scenaristul.

Într-o zi, lui Knight i s-a propus să aducă pe ecran povestea familiei Guinness.

„Am făcut puțină cercetare și am descoperit imediat că era vorba de o poveste incredibilă și că exista această familie care, de-a lungul generațiilor, părea să se fi schimbat, dar era aceeași. Toți par să aibă această trăsătură: un fel de imprudență și, de asemenea, un fel de încălcare a legii. Iau decizii proaste și este grozav. Chiar dacă, la suprafață, încearcă să devină aristocrați, de-a lungul istoriei lor, au fost mereu atrași de artiști, scriitori, pictori, rebeli, politicieni de partea greșită… Mereu fac aceste alegeri. Așa că m-am gândit că este minunat”, a spus scenaristul.

De ce tocmai această generație a familiei Guinness?

Povestea începe cu originea legendară – probabil mitologică – în care paznicul de noapte a adormit, orzul s-a ars, iar astfel berea Guinness a devenit neagră.

„Eu m-am uitat mai degrabă spre ce s-a întâmplat când acest om moare în 1868, iar testamentul său îi leagă pe doi frați foarte diferiți unul de altul, ca niște lanțuri, lăsând alți doi pe dinafară, și de acolo pornește întreaga traiectorie. Dar nu e doar asta – e vorba de personaje”, a spus scenaristul.

„Am făcut destul de multe lucruri bazate pe povești reale, și mereu apare dorința oamenilor de a găsi partea care nu poate fi dovedită. Dar n-ai putea să reproduci fiecare eveniment exact. N-ar funcționa ca dramă, ar fi haos. Așa că trebuie să încerci să găsești conexiunile, dar apoi să formulezi lucrurile într-un mod care, atunci când oamenii caută informații, vor descoperi că lucrurile care par inventate sunt reale, iar cele care par normale și plauzibile sunt de fapt inventate. Cele mai ciudate lucruri din serial sunt întotdeauna reale”, a mai spus scenaristul.