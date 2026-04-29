Cât de sănătoase mai sunt cerealele pentru copii? Datele care schimbă perspectiva

Inelușele colorate și formele atractive sunt concepute să atragă copiii. Însă multe dintre aceste cereale conțin mult zahăr și prea puțini nutrienți. FOTO Shutterstock

Sunt lesne de preparat, copiii le acceptă ușor și par o alegere bună chiar și pentru părinții atenți la etichetă: ambalajele promit „fibre”, „vitamine” și „energie pentru întreaga zi”. Dar un studiu recent arată că o parte dintre cerealele lansate în ultimii ani, destinate copiilor, au mai mult zahăr, mai multă sare și mai puține substanțe nutritive decât cele din trecut.

Deși mulți părinți știu deja că unele dintre cerealele aflate pe rafturile cu alimente pentru copii nu sunt ideale, realitatea este că ele au devenit și mai dezechilibrate nutrițional.

Studiul, publicat în mai 2025, a analizat produse de pe piața din SUA, dar tipul de produse descris există și pe piața din Europa și, implicit, în România. Și aici varietatea este mare, iar cerealele destinate copiilor sunt din ce în ce mai colorate și mai atractive vizual. Faptul că sunt promovate special pentru copii creează adesea impresia că sunt și o alegere sănătoasă.

Studiul a analizat peste 1.200 de cereale gata de consum (cele crocante, din cutie, care nu trebuie preparate) pentru copii, lansate între 2010 și 2023. Au fost analizate produse promovate explicit pentru copii, ușor de recunoscut pe raft: cereale cu mascote, cereale colorate sau glazurate, cu forme „distractive”, cereale cu arome dulci (ciocolată, scorțișoară, miere) etc.

Grăsimile totale per porție au crescut cu 33,6%, sodiul a crescut cu 32,1%, zahărul a crescut cu 10,9%, proteinele au scăzut semnificativ, de la o medie de 1,97 la 1,69 grame, iar fibrele alimentare au scăzut de la 3,82 grame în 2021 la 2,94 grame în 2023. Cu alte cuvinte, produsele au devenit mai gustoase și mai atractive, dar mai sărace din punct de vedere nutrițional.

