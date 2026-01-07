Cât de serioasă e amenințarea SUA cu folosirea forței militare pentru anexarea Groenlandei. Mesajul lui Marco Rubio în spatele ușilor închise

Administrația Trump a generat tot mai multă îngrijorare în Europa cu avertismentul că este pregătită să facă tot posibilul pentru a achiziționa Groenlanda, scriu The Wall Street Journal și The Economist.

Secretarul de stat Marco Rubio le-a spus congresmenilor americani că recentele amenințări ale administrației Trump privind preluarea Groenlandei nu sugerează o invazie iminentă și că obiectivul este de a cumpăra insula de la Danemarca, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Wall Street Journal.

Afirmațiile lui Rubio, făcute luni în cadrul unei discuții cu ușile închise, vin în contextul în care Casa Albă a făcut declarații din ce în ce mai agresive cu privire la controlul insulei.

Mai exact, președintele Trump și înalți oficiali ai administrației au refuzat public să excludă posibilitatea anexării teritoriului prin forță.

„Președintele Trump a clarificat faptul că achiziționarea Groenlandei este o prioritate de securitate națională a Statelor Unite”, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei SUA este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a spus Leavitt.

„Ne rezumăm la negocieri”

Comentariile lui Rubio au fost făcute în timpul unei ședințe informative susținute de înalți oficiali ai administrației cu privire la operațiunea de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Declarațiile sale au venit după ce liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, a întrebat dacă administrația Trump intenționează să folosească forța militară în alte locuri, inclusiv în Mexic și Groenlanda.

Nu este clar dacă intenția lui Rubio a fost aceea de a calma îngrijorările congresmenilor. Oficialii americani și europeni spun că nu au văzut niciun semn că Casa Albă ar pregăti o invazie militară a Groenlandei.

Senatorul Lindsey Graham (R., S.C.), un aliat ferm al lui Trump în Congres, a spus și el că ceea ce face administrația în legătură cu Groenlanda „se rezumă la negocieri”.

„Avem nevoie de controlul legal și de protecția legală pentru a justifica construirea locului și trimiterea oamenilor noștri acolo”, a spus el.

Casa Albă vrea să ocolească Danemarca și să trateze cu Groenlanda

Anexarea directă a Groenlandei rămâne puțin probabilă, dar interesul lui Trump trebuie luat în serios, scrie The Economist. Revista a observat că strategia administrației Trump pare să aibă două direcții.

În primul rând, aceasta vizează cultivarea elementelor din cadrul mișcării de independență a Groenlandei și adâncirea diviziunilor cu Danemarca. În al doilea rând, administrația pare să încerce să încheie un fel de acord cu insula arctică, poate chiar ocolind complet Danemarca.

În decembrie, Trump l-a numit pe Jeff Landry, guvernatorul republican al Louisianei, un novice în politica externă, drept emisar special în Groenlanda. Această mișcare a sugerat, cel puțin pentru unii, că America intenționa să trateze Groenlanda ca o entitate separată de Danemarca.

CIA și Agenția Națională de Securitate ar fi intensificat, de asemenea, supravegherea mișcării de independență din Groenlanda și ar fi fost însărcinate cu identificarea localnicilor simpatizanți ai Americii.

Guvernul danez a convocat diplomații americani de trei ori anul trecut în legătură cu rapoarte privind spionajul și desfășurarea unei campanii secrete de influențare în Groenlanda.

În același timp, scrie the Economist, unele informații arată că administrația Trump lucrează la un acord pe care să-l prezinte Groenlandei.

Trump a comparat în repetate rânduri situația cu o tranzacție imobiliară de amploare, care ar aduce mari bogății groenlandezilor.

Oficialii americani au discutat despre oferirea unui așa-numit Compact de Asociere Liberă (COFA) insulei, un acord pe care l-a extins în mod tradițional la națiunile mici din Pacific.

COFA permite forțelor armate americane să opereze liber în țările semnatare, cu avantajul suplimentar al comerțului fără taxe vamale.

Reacția fermă a Danemarcei

Trump insistă că SUA trebuie să controleze Groenlanda pentru a proteja mai bine Arctica împotriva Rusiei și Chinei. El a vorbit, de asemenea, deschis despre faptul că guvernul SUA și companiile americane ar trebui să aibă un acces mai mare la mineralele critice ale insulei.

Guvernul danez a răspuns sugerând în repetate rânduri că SUA ar putea staționa mai multe trupe în Groenlanda și ar putea obține drepturi de exploatare noi și îmbunătățite.

Pentru a răspunde preocupărilor lui Trump privind securitatea Arcticii, Danemarca a investit în infrastructura de securitate a insulei și a declarat că intenționează să cheltuiască miliarde de dolari în arme noi, precum nave și avioane.

Dar Trump a ridiculizat aceste măsuri duminică, afirmând că Copenhaga cumpără, de fapt, „încă o sanie trasă de câini”.

Teama de o acțiune agresivă din partea Americii s-a răspândit în Europa, șase dintre liderii continentului alăturându-se marți prim-ministrei daneze Mette Frederiksen într-o declarație comună neobișnuită, în care solicitau Statelor Unite să colaboreze „colectiv” cu aliații pentru a aborda problemele de securitate din Arctica.

Dar Frederiksen a fost mult mai directă și mai tranșantă luni, declarând postului local de televiziune DR că „totul s-ar sfârși” dacă SUA ar ataca o țară NATO pentru a cuceri Groenlanda.

„Comunitatea internațională așa cum o cunoaștem, regulile democratice ale jocului, NATO, cea mai puternică alianță defensivă din lume – toate acestea s-ar prăbuși dacă o țară NATO ar alege să atace o altă țară”, a spus ea.