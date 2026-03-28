Cât de sigure sunt Bucureștiul, Brașovul, Clujul sau Craiova în comparație cu alte orașe europene. Și ce loc ocupă România în topul mondial al criminalității

România este o țară mai sigură decât Franța, Belgia, Italia, Germania sau Spania, potrivit clasamentului pe 2026 publicat de Numbeo, o platformă care monitorizează, între altele, costul, calitatea vieții și indicii de criminalitate în lume. Platforma a analizat, de asemenea, peste 150 de orașe europene, între care București, Brașov, Cluj, Craiova și Constanța.

„România – printre cele mai sigure țări din lume”, a scris sâmbătă pe Facebook ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, citând topul realizat de platforma internațională Numbeo, care colectează date furnizate de cetăţeni din întreaga lume cu privire la percepţia lor referitoare la nivelul de siguranţă şi criminalitate din anumite zone. Deși nu se bazează de date oficiale, clasamentele Numbeo sunt utile pentru a face comparații între diferite țări și pentru a reda sentimentul general asupra siguranței dintr-un loc sau altul.

Platforma a ierarhizat 150 de țări din lume după indicele criminalității: cu cât acesta este mai crescut și locul ocupat de un stat e mai sus, cu atât acesta este mai nesigur. În acest clasament, România ocupă, cu un indice de criminalitate de 32,8 și unul de siguranță de 67,2, poziția 114, situându-se în treimea sigură la nivel global.

Harta europeană a siguranței. Sursa: Numbeo

În clasamentul european, România ocupă o poziție mai bună, 28, decât Franţa, Belgia, Irlanda, Marea Britanie, care se află în partea superioară a clasamentului, precum și decât Italia, Germania și Spania

Criminalitatea din Bulgaria este, de asemenea, percepută de cetăţeni ca fiind mai gravă decât cea din România. La fel şi criminalitatea din Ungaria şi Republica Moldova.

La polul opus, țări precum Polonia, Austria, Elveţia, Finlanda, Cehia şi Danemarca sunt considerate mai sigure decât România, având un nivel al criminalităţii sub 30.

În topul global, cetăţenii au plasat Papua Noua Guinee, Venezuela şi Haiti drept ţările cu cea mai mare criminalitate.

Analiza criminalității în marile orașe din România

În ceea ce privește nivelul perceput al criminalității în orașele europene, graficul realizat de Numbeo pe 2026 arată că, la nivel european, orașele mari din România sunt percepute ca fiind relativ sigure.

Cele mai ridicate valori ale criminalității din România sunt în Constanța și Craiova (locurile 56, respectiv 65). Însă acestea sunt mult sub nivelul multor orașe vest-europene, de exemplu Marsilia și Birmingham, care ocupă locurile 1 și 2.

Bucureștiul se află pe locul 114 din 153, cu un indice de aproximativ 28,5, ceea ce îl plasează la un nivel de de criminalitate mai mic decât al unor orașe precu Paris, Londra, Bruxelles și în zona orașelor considerate sigure sau moderate.

La polul opus, orașele din vest și centru sunt considerate cele mai sigure: Timișoara (locul 127), Brașov (locul 131) și Cluj-Napoca (locul 141).

Ce spune Predoiu

Ministrul Cătălin Predoiu a prezentat un bilanț al activităților poliției „în războiul cu criminalitatea organizată”: „13.786 de percheziții domiciliare într-un an la suspecți de infracțiuni grave. Peste 1.800 de acțiuni de amploare pentru combaterea criminalității organizate. 123 de grupuri infracționale destructurate. Peste 3 tone de droguri de risc și mare risc confiscate”, a scris Cătălin Predoiu.

Acesta a adăugat că „toate acestea pot fi traduse într-un rezultat recunoscut la nivel mondial: România – printre cele mai sigure țări din lume”.

Cum obține Numbeo datele și cum își face clasamentele

Datele Numbeo provin din sondaje la care au răspuns oamenii care intră pe site-ul web, structurate similar sondajelor științifice și guvernamentale consacrate. Răspunsurilor individuale li se atribuie o valoare numerică între -2 (indicând o percepție puternic negativă) și +2 (indicând o percepție puternic pozitivă).

„Pentru a menține acuratețea datelor, folosim algoritmi de filtrare a spamului care exclud intrările de la utilizatorii care prezintă un comportament suspect. Rezultatele sondajului sunt apoi scalate de la 0 la 100 pentru o interpretare și o comparare mai ușoară”, potrivit Numbeo.

Indicele, actualizat continuu, este compilat cu date din ultimii 5 ani. Indicele semestrial este calculat de două ori pe an prin încorporarea celor mai recente date în vizualizarea istorică.

Indicele de criminalitate estimează nivelul general al criminalității într-un oraș sau o țară. Acesta este clasificat după cum urmează: