Cât durează călătoria cu trenul până pe Litoral. CFR a anunțat programul „Trenurile Soarelui 2026”

Din 12 iunie vor începe să circule „Trenurile Soarelui” de la CFR Călători, iar programul ține până la final de septembrie. Date fiind vitezele mici, cele mai lungi drumuri vor fi de 20 de ore. În articol puteți vedea programul trenurilor.

CFR Călători informează că în perioada 12/13 iunie – 6/7 septembrie 2026 intră în circulație programul „Trenurile Soarelui” dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre.

Timp de trei luni, în sezonul estival 2026, turiștii vor avea la dispoziție 60 de trenuri directe (30 dus/30 întors) zilnic către litoralul Mării Negre, dintre care 28 sunt suplimentare (14 dus/14 întors), iar restul fac parte din circulația obișnuită.

Cât durează călătoria spre Litoral

Suceava (20.15) – Mangalia (5.25) – 9 ore și 10 min

Iași (21.14) – Mangalia (6.31) – 9 ore și 17 min

Sibiu (18.16) – Mangalia (7.50) – 13 ore și 14 min (via Râmnicu Vâlcea – Pitești)

Satu Mare (13.20) – Mangalia (9.28) – 20 de ore și 8 min

Timișoara (17.10) – Mangalia (9.03) – 15 ore și 53 min

Oradea (14.20) – Mangalia (10.14) – 19 ore și 54 min (via Deva – Târgu Jiu – Craiova)

Galați (5.26) – Constanța (9.13) – 3 ore și 47 min

Sibiu (3.45) – Constanța (12.53) – 9 ore și 8 min (via Brașov)

Care este orarul unor trenuri care pleacă de pe Litoral

Mangalia (12.40) – Craiova (21.09) – 8 ore și 29 min

Mangalia (15.18) – Satu Mare (10.45) – 19 ore și 27 min

Mangalia (17.03) – Oradea (12.40) – 19 ore și 37 min

Mangalia (18.26) – Sibiu (7.45) – 13 ore și 8 min (via Râmnicu Vâlcea)

Mangalia (19.47) – Timișoara (11.53) – 16 ore și 6 minute

Mangalia (20.28) – Iași (6.17) – 9 ore și 47 min

Mangalia (21.50) – Suceava (7.07) – 9 ore și 17 min

Constanța (14.04) – Sibiu (23.26), 9 ore și 22 min (via Brașov)

Trenurile directe suplimentare sunt disponibile din următoarele regiuni: