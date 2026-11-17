Vicepremierul Marian Neacșu a afirmat, la Antena 3, că restructurarea companiilor de stat este necesară întrucât pierderile însumate ale acestora au reprezentat un miliard de euro în anul 2024, cea mai mare parte fiind cauzate de numai patru companii.

„În România, de foarte multă vreme, nu se face performanţă la întreprinderi publice. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care Uniunea Europeană, prin PNRR, ne-a impus în primul rând criterii de performanţă pentru membrii consiliilor de administraţie şi o condiţie de guvernanţă corporativă la nivel european”, a afirmat Marian Neacşu, citat de News.ro.

El a admis că autoritatea constituită pentru a urmări eficientizarea managementului companiilor de stat „nu a îndeplinit rolul pentru care a fost creată”, iar politicienii „nu au reuşit să oprească declinul multora dintre găurile negre” din economie.

Datorii de peste 18 miliarde de lei

Neacşu a arătat că, dintre companiile de stat existente la nivel central, cele care înregistrează pierderi acumulează un miliard de euro anual.

„În economia românească sunt 1.639 de societăţi în general, sunt 165 de societăţi centrale şi restul sunt societăţi la nivel local. Din aceste 165 de societăţi la nivel naţional, în anul de referinţă 2024 s-au înregistrat circa un miliard pierdere şi patru dintre ele au contribuit cu 90% din aceste pierderi. Sunt lucruri pe care le ducem cu noi de ani de zile”, a explicat viceprim-ministrul.

Datoriile companiilor de stat sunt de 18 miliarde de lei, a adăugat vicepremierul. Marian Neacşu a indicat CFR Marfă drept una dintre companiile cu cele mai mari pierderi şi cu datorii.

Pe de altă parte, Neacșu propune ca managerii companiilor de stat să fie plătiţi în funcţie de performanţă, de eficienţă şi de posibilitatea de a a face profit. El argumentează că managerii de top nu vor veni la companiile de stat pentru a câştiga într-o lună cât câştigă într-o zi competitorii lor din mediu privat.

„Din păcate, unul dintre elementele de aşa-zisă reformă făcută în perioada anterioară a fost acela al aplatizării remuneraţiei, veniturilor managerilor de top. A fost unul dintre foarte multe diferende vizibile dintre mine şi fostul prim-ministru atunci când am venit cu următorul argument: nu poţi să-i ceri unui manager de top din România, de la o societate de top din România, de stat, să aibă o indemnizaţie lunară cât are competitorul lui de la o întreprindere privată pe zi sau şi mai puţin decât atâta. Deci ei trebuie să fie foarte bine plătiţi”, a afirmat Marian Neaşcu.

Calendarul restructurării companiilor

La finele ședinței conducerii PSD de luni, vicepremierul Marian Neacșu a anunțat că social-democrații susțin reorganizarea și restructurarea aparatului public central și subordonatele teritoriale, precum și a societăților comerciale la care statul e acționat majoritar.

Vicepremierul a prezentat un calendar de acțiuni, însă pe un interval mai mare decât cel solicitat de către grupul senatorial al partidului.

„Până la 20 noiembrie 2026 constituirea unui comitet interministerial. Până la 15 decembrie va avea loc transmiterea de machete necesare pentru culegerea informațiilor și a datelor necesare. Până la 20 ianuarie 2027 ne propunem să analizăm datele și informațiile primite în cadrul comitetului interministerial. Până la 1 februarie 2027 vom lucra la elaborarea actului normativ care să constituie baza legală primară pentru realizarea măsurilor propuse. Până la 20 februarie 2027 avem în vedere parcurgerea etapelor de consultare, transparență și avizare și până la 1 martie 2027 aprobarea în Guvern și intrarea în procedură parlamentară prin procedura angajării răspunderii Guvernului”, a spus Neacșu.