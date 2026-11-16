Planul pentru una dintre „reformele majore” cerute de Grindeanu, prezentat în ședința PSD

Vicepremierul Marian Neacșu prezință luni conducerii PSD un plan de restructurare a companiilor de stat și a agențiilor. Acesta este unul dintre subiectele pentru care liderul social-democraților Sorin Grindeanu a cerut asumarea răspunderii guvernului Niculescu cât mai repede. Planul urmează să fie prezentat public de vicepremier, la finalul ședinței PSD.

Liderii PSD s-au întrunit în ședință luni dimineață pentru a discuta despre restructurarea la nivel guvernamental. Miniștrii social-democrați au avut de trimis propuneri vicepremierul Marian Neacșu care a fost desemnat de partid coordonator pentru restructurarea companiilor de stat și agențiilor.

De altfel, subiectul a provocat tensiuni în ședința PSD de săptămâna trecută, când numărul doi din partid, Claudiu Manda, i-a avertizat pe miniștrii partidului că nu vor prinde Crăciunul în funcție, dacă nu trimit propunerile de reformă lui Neacșu.

„Probabil unii dintre miniștri n-au înțeles că luna de miere a acestui guvern a trecut de mult și ei trebuie să livreze rapid. Domnul vicepremier Marian Neacșu a primit foarte puține materiale de la acești miniștri”, a explicat, pe 9 noiembrie, la finalul ședintei, prim-vicepreședintele Dragoș Benea, la finalul ședintei.

Liderul PSD Sorin Grindeanu i-a cerut, pe 26 octombrie, premierului Luca Niculescu să-și asume răspunderea pe două proiecte considerate majore: reforma administrativă și restructurarea la nivel guvernamental.

„Voi propune premierului Niculescu două lucruri. Angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. Angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental: reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența”, a anunțat Grindeanu, la momentul respectiv.