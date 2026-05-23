Cât se poate răspândi noua epidemie de Ebola. „Avem 10 țări cu risc”

Zece ţări africane riscă să fie afectate de virusul Ebola, pe lângă Republica Democratică Congo (RDC) – epicentrul epidemiei – şi Uganda, a avertizat sâmbătă agenţia sanitară a Uniunii Africane (Africa CDC), informează AFP, preluată de Agerpres.

„Avem 10 ţări cu risc” de a fi afectate, a declarat preşedintele Africa CDC, Jean Kaseya, într-o conferinţă de presă. Aceste ţări sunt Sudanul de Sud, Rwanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Congo, Burundi, Angola, Republica Centrafricană şi Zambia.

Aproape 750 de cazuri suspecte de Ebola şi 177 decese suspecte au fost recenzate în RDC, o ţară cu o populaţie de 100 de milioane de locuitori, unde epidemia „se răspândeşte rapid”, a avertizat vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

Actuala epidemie, cea de-a 17-a care afectează RDC, „este a doua ca amploare pe care o cunoaştem la nivel mondial”, a adăugat Jean Kaseya.

Risc „foarte ridicat” în RD Congo

Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo (RDC) reprezintă acum un risc „foarte ridicat”, nivelul maxim de alertă, faţă de precedentul nivel „ridicat”, a anunţat vineri directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

„Anterior, OMS evaluase riscul ca fiind ‘ridicat’ la nivel naţional şi regional şi ‘scăzut’ la nivel mondial. Am revizuit evaluările riscurilor şi le-am clasificat drept ‘foarte ridicat’ la nivel naţional, ‘ridicat’ la nivel regional şi ‘scăzut’ la nivel mondial”, a adăugat el. ‘Foarte ridicat’ este nivelul de risc cel mai mare, a precizat un purtător de cuvânt al OMS pentru AFP.

Ebola cauzează o febră hemoragică ucigaşă, însă virusul acestei boli, care a provocat peste 15.000 de decese în Africa pe parcursul ultimilor 50 de ani, este mai puţin contagios decât SARS-CoV-2 (care declanşează COVID-19) sau decât virusul rujeolei.

În absenţa unui vaccin şi a unui tratament omologat împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului, responsabilă pentru epidemia actuală, măsurile ce vizează limitarea răspândirii maladiei se bazează în principal pe respectarea normelor de prevenţie sanitară şi pe detectarea rapidă a cazurilor.